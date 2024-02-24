交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3112 1...310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119...3399 新评论 Evgeni Gavrilovi 2023.06.18 21:38 #31111 Maxim Dmitrievsky #:我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。 使用了哪些功能？ 最好能提供一份完整的清单）。 [删除] 2023.06.20 05:48 #31112 Evgeni Gavrilovi #:如果能提供一份完整的清单，将不胜感激。） 各种模拟回报，没什么特别的。我以前写过，有时只是波动性效果很好，这又是转换后的回报。 太多不好，太少也不好。不知怎么的，我得到了一个最佳值，大约是 10 个不同时期的小说，以一个固定的步长递增。比方说，range(10, 100, 10) 但这就是我的实现方法，我并没有假装自己推导出了什么神奇的公式。 时间序列中还有其他什么吗？) mytarmailS 2023.06.23 12:58 #31113 我被禁言了，主题也死了）) mytarmailS 2023.06.23 13:11 #31114 我用过滤器 "可靠 "筛选 了所有 MT5 信号，以查看按年份的分布情况，从而了解 "可靠 TS "的 "寿命 "有多长。 以下是分布情况 years 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 4 5 34 130 549 957 值得思考的问题.... 如果有人需要，请提供 Pars 代码 library(rvest) library(readr) n_pages <- 35 url <- "https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page" urls <- paste0(url, 1:n_pages) years <- lapply(urls, \(Url) Url |> read_html() |> html_nodes(".signal-card__growth-label") |> html_text() |> parse_number()) |> unlist() hist(years) df <- data.frame(table(years)) library(ggplot2) ggplot(df,aes(years,Freq)) + geom_bar(stat='identity',fill=colors()[128]) mytarmailS 2023.06.23 13:34 #31115 稀释论坛前 100 页中 Sanych 的所有帖子 将文本转换为 "词袋" 删除 "停止词 将其可视化为 "词云"（词越大，出现的频率越高）。 酷 )))) library(xml2) library(rvest) urls <- paste0("https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page", 2:100) author <- "СанСаныч Фоменко" li <- list() for(url in urls){ txt <- url |> read_html() |> html_nodes(".text") txt |> html_node(".fquote") |> xml_remove() # remove fquote Authors <- txt |> html_node(".author") |> html_text() Content <- txt |> html_node(".content") |> html_text() Comment_date <- txt |> html_node(".comment__date") |> html_text() if(any(Authors==author,na.rm = T)){ la <- lapply(seq_along(Authors), function(i) { list(author=Authors[i], text=Content[i], date=Comment_date[i]) }) la <- la[Authors==author] la <- la[!sapply(la, is.null)] li <- append(li, la) } print(url) } text2word <- function(text) strsplit(text, "\\P{L}+", perl = TRUE) |> unlist() words <- lapply(li, function(x) text2word(x$text)) |> unlist() bag_of_words <- table(words) library(stopwords) stopw <- stopwords("ru", source = "stopwords-iso") bag_of_words <- bag_of_words[!names(bag_of_words) %in% stopw] library(wordcloud2) bag_of_words |> as.data.frame() |> wordcloud2() 这就是我在 2016 年说过的内容。 ...... 是的，你几乎可以在一个屏幕上用 R 语言完成任何事情，这是一门神奇的语言....。 Renat Fatkhullin 2023.06.23 15:12 #31116 欲了解新的接种/燃料，请参阅：量化交易 Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику. 2023.06.12www.mql5.com количественные трейдеры могут одновременно покупать недооцененные ценные бумаги и продавать переоцененные. количественные трейдеры могут предвидеть возможную коррекцию цены и соответственно открывать позиции СанСаныч Фоменко 2023.06.23 16:05 #31117 mytarmailS #:删除论坛前 100 页中 Sanych 的所有帖子将文字精简为 "字袋"减去 "停顿词可视化为 "词云"（词越大，出现频率越高）这很酷）。这就是我在 2016 年时所说的。......是的，你几乎可以在一个屏幕上用 R 语言完成任何事情，这是一门神奇的语言.....。 太棒了，谢谢！ СанСаныч Фоменко 2023.06.23 16:44 #31118 Renat Fatkhullin #: 如需接种/补充新疫苗，请参阅：量化交易 真是令人惊叹的选择！ mytarmailS 2023.06.23 16:46 #31119 СанСаныч Фоменко #:真是太好了，谢谢！ 最初的目的是数数你说了多少次 GARCH 这个词，因为在我看来是 50 次，而不是更少)))))。但在学习解析论坛上的帖子时，我已经忘了，也忘了我这样做的目的....就让它成为一个秘密吧）））） mytarmailS 2023.06.23 16:48 #31120 Renat Fatkhullin #: 是否有关于 mt 软件包的任何消息？ 1...310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。
使用了哪些功能？ 最好能提供一份完整的清单）。
如果能提供一份完整的清单，将不胜感激。）
各种模拟回报，没什么特别的。我以前写过，有时只是波动性效果很好，这又是转换后的回报。
太多不好，太少也不好。不知怎么的，我得到了一个最佳值，大约是 10 个不同时期的小说，以一个固定的步长递增。比方说，range(10, 100, 10)
但这就是我的实现方法，我并没有假装自己推导出了什么神奇的公式。
时间序列中还有其他什么吗？)
我用过滤器 "可靠 "筛选 了所有 MT5 信号，以查看按年份的分布情况，从而了解 "可靠 TS "的 "寿命 "有多长。
以下是分布情况
值得思考的问题....
如果有人需要，请提供 Pars 代码
稀释论坛前 100 页中 Sanych 的所有帖子
将文本转换为 "词袋"
删除 "停止词
将其可视化为 "词云"（词越大，出现的频率越高）。
酷 ))))
这就是我在 2016 年说过的内容。
......
是的，你几乎可以在一个屏幕上用 R 语言完成任何事情，这是一门神奇的语言....。
太棒了，谢谢！
如需接种/补充新疫苗，请参阅：量化交易
真是令人惊叹的选择！
真是太好了，谢谢！