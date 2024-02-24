交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1553 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 新评论 [删除] 2019.10.18 17:20 #15521 阿列克谢-维亚兹米 金。 关于小说--尝试不同的线性公式来选择增量，而不仅仅是随机的，这不是更好吗？也许你应该有三个偏移量为1到10的回报，以及30个偏移量为10到50的回报。 这不是随机的，它只是把平均数移了N个点。 好吧，市场是一个随机漫步，我应该使用什么模型？ 只是一个随机的模型 ) Mihail Marchukajtes 2019.10.18 20:33 #15522 马克西姆，这是个很好的方法。我需要为你记录一个答复。你能告诉我如何组织一个流吗？这将是一个视频，但我将尝试涵盖很多东西。 Roffild 2019.10.18 22:19 #15523 把这个论坛变成一个流媒体门户如何？我们将发布一些代码并将其读成音乐... 不要忘记捐赠!如果没有捐款，这就有点不礼貌了... [删除] 2019.10.18 23:36 #15524 Mihail Marchukajtes: 马克西姆，这是个很好的方法。我需要为你记录一个答复。你能告诉我如何组织一个流吗？这将是一个视频，但我将尝试涵盖很多东西。 下载流媒体软件，你就可以在YouTube上流传。我不做广告，你们自己去找吧。 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 13:29 #15525 Maxim Dmitrievsky: 下载一个流媒体应用程序，你可以在YouTube上流媒体。我不做广告了，你可以自己找。 所以我会的，但首先我会准备并确定一个时间，让人们在这个时候聚集在一起。跟随你Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。这就是为什么我马上要说：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。 我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格 特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!! Igor Makanu 2019.10.19 13:48 #15526 Mihail Marchukajtes: 我会这样做的，但首先我会准备并确定一个流媒体的时间，这样人们就会为这个流媒体聚集。按照你的思路，Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。 这就是为什么我要马上告诉你们：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。 我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!! ZS：我不能说我是最终的权威，但根据我的观察，在Runet从事交易的人很少，认真从事的人更少，而剩下的人......好吧，如果你想想有多少人做MO，其中有多少人愿意听一个不知名的人......我认为，只有真正的交易盈利的seist才能让你获得听众，或者至少有一个bloX。 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:02 #15527 伊戈尔-马卡努。 ZS：我不能说我是最终的权威，但从我的观察来看，在Runet从事交易的人很少，认真从事的人更少，而其余的......好吧，如果你想想有多少人在从事MO，其中有多少人愿意听一个不知名的人......我认为，只有一个真正交易的盈利斯特会让你获得听众，或者至少有一个跳蚤。 为什么我需要一个跳蚤，正如你所说的，我不打算说服任何人，我只想讲述我的案例。但相信我，当人们停止与我沟通时，他们会失去很多。 [删除] 2019.10.19 14:05 #15528 Mihail Marchukajtes: 我将这样做，但首先我将准备并设定一个分流的时间，以便人们聚集在一起，这是一个。按照你的思路，Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。 这就是为什么我马上要说：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。 我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!! 在smradlab上发一个简介，如果你有兴趣，它可以得到1000人。你也可以捐款 :) 最主要的是保持简单，贴近人民，让他们得到娱乐。他们不喜欢当聪明的，即panalit系统，不需要，所以在一般情况下，约30分钟。 我也会给魔术师和凯撒打电话支持他们，他们可能会在你需要时帮助你（但他们不确定）。 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:22 #15529 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在smradlab上发布公告，如果你有兴趣，多达1000人将很容易从那里去。你也可以进行捐赠 :) 最主要的是保持简单，接近人民，为他们提供娱乐。他们不喜欢当聪明的，即panalit系统，不需要，所以在一般情况下，约30分钟。 更多的是，我会给魔术师和凯莎打电话支持，他们总是在紧要关头提供帮助（但这并不确切）。 甜甜圈不是目的，在这里要知道，你真的有很多人在听，已经是对口语负责任的东西了。1000人甚至不是一个梦想，但我们会看到。我们需要做好充分的准备，这样才会有意义。:-) [删除] 2019.10.19 14:28 #15530 Mihail Marchukajtes: 捐赠本身不是目标，但知道你真的被很多人倾听，已经是对你所说的话负责的一种承诺。我不会梦想有1000人，但我们会看到。我们需要做好充分的准备，这样才会有意义。:-) 那么，教育活动是一个值得怀疑的目标。人们需要了解你在这里的目的。给予希望，收集捐款，也许还有一些培训。 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于小说--尝试不同的线性公式来选择增量，而不仅仅是随机的，这不是更好吗？也许你应该有三个偏移量为1到10的回报，以及30个偏移量为10到50的回报。
这不是随机的，它只是把平均数移了N个点。
好吧，市场是一个随机漫步，我应该使用什么模型？ 只是一个随机的模型 )
马克西姆，这是个很好的方法。我需要为你记录一个答复。你能告诉我如何组织一个流吗？这将是一个视频，但我将尝试涵盖很多东西。
把这个论坛变成一个流媒体门户如何？我们将发布一些代码并将其读成音乐...
不要忘记捐赠!如果没有捐款，这就有点不礼貌了...
马克西姆，这是个很好的方法。我需要为你记录一个答复。你能告诉我如何组织一个流吗？这将是一个视频，但我将尝试涵盖很多东西。
下载流媒体软件，你就可以在YouTube上流传。我不做广告，你们自己去找吧。
下载一个流媒体应用程序，你可以在YouTube上流媒体。我不做广告了，你可以自己找。
所以我会的，但首先我会准备并确定一个时间，让人们在这个时候聚集在一起。跟随你Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。这就是为什么我马上要说：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。
我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格 特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!!
我会这样做的，但首先我会准备并确定一个流媒体的时间，这样人们就会为这个流媒体聚集。按照你的思路，Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。 这就是为什么我要马上告诉你们：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。
我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!!
ZS：我不能说我是最终的权威，但根据我的观察，在Runet从事交易的人很少，认真从事的人更少，而剩下的人......好吧，如果你想想有多少人做MO，其中有多少人愿意听一个不知名的人......我认为，只有真正的交易盈利的seist才能让你获得听众，或者至少有一个bloX。
ZS：我不能说我是最终的权威，但从我的观察来看，在Runet从事交易的人很少，认真从事的人更少，而其余的......好吧，如果你想想有多少人在从事MO，其中有多少人愿意听一个不知名的人......我认为，只有一个真正交易的盈利斯特会让你获得听众，或者至少有一个跳蚤。
为什么我需要一个跳蚤，正如你所说的，我不打算说服任何人，我只想讲述我的案例。但相信我，当人们停止与我沟通时，他们会失去很多。
我将这样做，但首先我将准备并设定一个分流的时间，以便人们聚集在一起，这是一个。按照你的思路，Max，我也会展示我是如何训练数据的。自然，关键的公式不会有，甚至不要指望它，但这里是结构中的重要点，以及一般的MO理论。 这就是为什么我马上要说：老前辈们，放纵一下吧，因为孩子们在看着我们。表现出耐心，对你自己来说，你也会学到一些新的东西，会让你有所思考，我向你保证。
我马上说，我离开了外汇，彻底皈依了FORTS，既然我是一个单一乐器的演员，你就得出你的结论。如果你问我什么时候会有广播，我这样说：在FORTS开始交易后，至少要有一个统计。也就是说，在新年之前，我将努力。我必须在所有诚实的人面前为自己恢复名誉，并证明我不是一个平庸的格拉尔皮格特人 :-)其中你可能想到了我，时间!!!!!
在smradlab上发一个简介，如果你有兴趣，它可以得到1000人。你也可以捐款 :)
最主要的是保持简单，贴近人民，让他们得到娱乐。他们不喜欢当聪明的，即panalit系统，不需要，所以在一般情况下，约30分钟。
我也会给魔术师和凯撒打电话支持他们，他们可能会在你需要时帮助你（但他们不确定）。
在smradlab上发布公告，如果你有兴趣，多达1000人将很容易从那里去。你也可以进行捐赠 :)
最主要的是保持简单，接近人民，为他们提供娱乐。他们不喜欢当聪明的，即panalit系统，不需要，所以在一般情况下，约30分钟。
更多的是，我会给魔术师和凯莎打电话支持，他们总是在紧要关头提供帮助（但这并不确切）。
甜甜圈不是目的，在这里要知道，你真的有很多人在听，已经是对口语负责任的东西了。1000人甚至不是一个梦想，但我们会看到。我们需要做好充分的准备，这样才会有意义。:-)
捐赠本身不是目标，但知道你真的被很多人倾听，已经是对你所说的话负责的一种承诺。我不会梦想有1000人，但我们会看到。我们需要做好充分的准备，这样才会有意义。:-)
那么，教育活动是一个值得怀疑的目标。人们需要了解你在这里的目的。给予希望，收集捐款，也许还有一些培训。