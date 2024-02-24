交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3111

СанСаныч Фоменко #:

虽然带仓位的报价与平衡图不同，但如果换位思考，平衡图就是一个典型的过饱和 TC 图。

这只是一个特点，并不能说明什么稳定性。

稳定性在新数据（10 年）上进行了测试，但这也不能保证 lambos 和游艇的稳定性。有趣的是，不是在测试仪中观察模型，而是观察它在现实生活中是如何工作的。

 
Maxim Dmitrievsky #:

在上图中，所有的缩水都很大，在 06.01 左右，8 笔利润中的缩水约为 7 英镑。13 英镑买 10 000 个月--这不算什么，您需要增加手数，这样的机会似乎是有的，真的是 100 倍，这将导致相当可以接受的存款加载。然后，缩水将是余额的几十分之一，这将导致以 "至少保存一些东西 "为由来弥补损失。

每个人都有自己对风险的主观理解。我更感兴趣的是稳健的模型和获得模型的方法。

我认识一些人，他们在交易中的着陆率为 80%，或在零点时流失，但有时却能赚到几千美元。我只在套利交易中毫无风险地赚了几千美元，其他一切都有风险。
我读了一个非常聪明的人的作品 Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf

第一页就让我印象深刻的是，他开始用螺栓把自行车固定在摩托车上。

看着一些理论在三维空间中展开，感觉很有趣。

最伟大的创造在第 30 页就完成了，而且没有一个实际应用的例子。

更有趣的是算法交易和 S.B.。

Lorarica #:

别忘了，这是论坛的一个纯理论分支：)
顺便说一句，21 年后，"这些 "中的某人因 "类似 "工作获得了诺贝尔奖。众所周知，诺贝尔奖是颁给任何人的，所以一切都符合事实。
昨天上厕所时，我突然想到了这一点，于是就写下了这句话！

用口红在玻璃上写的， E=S*M*S

 
Lorarica #:

E=C*M*C

三元公式是张量形式吗？

教我不会教你们。你们必须明白，我在市场上和你们作对。

算法交易是基于虚假的市场数据。这很简单。收盘价 略微与市场重合，高位 低位 。在分钟图上比市场高得多。因此，很简单，我们在高于收盘价[1] 5 个点时卖出。我们以同样的方式买入。如果低于收盘价[1]4-5 个点。

出于道德原因，我不打算讨论 S.B.。我会写成哑文，我会被提前禁止。

 
Lorarica #:

曼荼罗

