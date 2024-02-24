交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3110

Valeriy Yastremskiy #:

这一时期很有效，但前几年的测试就不太理想了。

各地都一样。这是针对欧洲人的，不是针对新西兰人的。


 
Maxim Dmitrievsky #:

有时间的话，我会推出多币种版本。

与此同时，我还在进行新的研究。我不想被喂养，但我想做一些研究。


欧洲美元 350 tp 5200 sl

如果它和我手上的一样，那么欧元从 19 美元到今天，350 TP，5200 SL，都是从优化中得到的。

Valeriy Yastremskiy #:

我给了你新西兰的那张。至于另一个欧元，我想我也扔在这里了，或者你可以从我的购物车里偷。我在这里什么都找不到了。
 
Maxim Dmitrievsky #:
欧元

是啊，这个更好

Valeriy Yastremskiy #:

是啊，这个更好。

停车时间长，外卖时间短。我在上面写了原因。
要么都是多头，2000，但成交很少。

很快我就会带来各种其他算法，我还没有时间建立机器人。
如果有人需要添加自己的条件/过滤器，请写信。只是想玩玩 ONNX。
 
Maxim Dmitrievsky #:
很快我就会带来各种其他算法，现在还没有时间建立机器人。

入场点必须正确，以获得足够的收益来击败佣金差价负互换，然后它就会起作用。止损是对不明因素的一种保险))))。

 
Maxim Dmitrievsky #:
如果有人需要添加自己的条件/过滤器，请写信。我只是想玩玩 ONNX。

发送)

Valeriy Yastremskiy #:

发送)

ONNX 我会寄给你 )
 
Maxim Dmitrievsky #:

我在 5 月 15 日测试了我在这里投放的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。



虽然有头寸的报价与平衡图并不一致，但如果换位思考，平衡图就是一张典型的超坐标 TS 图。

