这一时期很有效，但前几年的测试就不太理想了。
各地都一样。这是针对欧洲人的，不是针对新西兰人的。
有时间的话，我会推出多币种版本。
与此同时，我还在进行新的研究。我不想被喂养，但我想做一些研究。
如果它和我手上的一样，那么欧元从 19 美元到今天，350 TP，5200 SL，都是从优化中得到的。
我给你的是新西兰的。至于欧元，我想我也扔在这里了，或者你可以从我的手推车里偷。我在这里已经找不到任何东西了。
是啊，这个更好
止损更长，止盈更短。我在上面写了原因。
入场点必须正确，以获得足够的收益来击败佣金差价负互换，然后它就会起作用。止损是对不明因素的一种保险))))。
如果有人需要添加自己的条件/过滤器，请写信。我只是想玩玩 ONNX。
发送)
我在 5 月 15 日测试了我在这里投放的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。
虽然有头寸的报价与平衡图并不一致，但如果换位思考，平衡图就是一张典型的超坐标 TS 图。