关于市场模式--我认为，我们最初应该创建某种网络游戏，就像具有高级氏族国家的 RPG 游戏，每个氏族都有自己的货币，那里有一个真正的市场，并观察价格如何随世界上发生的事件而变化。在此之前，这样的portatype可能是第二统治者，那里有一个市场和至少两种货币。您至少可以在此基础上监测资源平均价格的变化，然后在此基础上添加模拟交易 - 历史报价。一般来说，根据我的感觉，经济规律在那里起作用，那里有通货膨胀，那里有流动性差的昂贵资产，那里有快速销售的需要，那里有对劳动力和转换操作的需要。也就是说，重点是研究经济学和有组织的交易市场对价格变化的影响（需要几个服务器--在有和没有交易市场的地方）。我认为，在分析游戏世界发展的基础上，您可以找出模式并做出预测。
此外，贸易平衡、货币供应、劳动力成本、人均 GDP、利率（游戏中有这种机制）、设备生产订单等指标的重要性也将随之而来....。
这个话题很有趣，但财务成本很高。
如果不对全球模型进行研究，简化的模型将无法让人了解市场--因此您必须从复杂到简单。
当然，如果您建立的定价模型与 SB 有明显偏差，那么您就可以在此基础上生成人工报价，甚至可以生成一千年的报价。然后，在此报价的基础上，借助 MO 学习确定出现偏差的地方，然后尝试在真实报价上做同样的事情。另一种方法是
平均、减法和除法）
一般来说，我的理解是，您建议在信号 "不好 "的部分改变目标？
阿列克谢-尼古拉耶夫就是这么说的。
偏离 cb 会产生什么结果？如果是另一个随机过程，它也是随机的。随机性并没有在 SB 结束，而是刚刚开始。
嗯，可能是寻找市场的低效率。
我的意思是官方科学中是否有这种方法，因为我已经听到了关于与 SB 比较的完全相同的想法。
我想知道是否有任何既定的技术。
下面是一张草图。
左边是欧元 m5 的真实图表
右边是转换为 m5 的 SB 点数 （累计总和
如果您尝试通过模型来均衡，至少是可以的。
如果第一幅图（目标发生变化）在历史记录中出现的频率高于第二幅图，那么这可能会改善训练结果，但不会改善应用结果。但是，我需要让两个图相等，这样模型才能将它们分开并在它们之间切换，也就是说，理论上应该有一个分类特征。
嗯，你可以随心所欲地编造很多东西。然后再添加其他东西，如此循环往复，无穷无尽。
当然，完美是无止境的！
