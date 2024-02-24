交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3091 1...308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098...3399 新评论 [删除] 2023.06.03 10:15 #30901 mytarmailS 2023.06.03 10:51 #30902 Forester #:目前在第 8 页。而这还只是介绍）））） 看来，这将是夏普（Sharpe）的交叉验证比较（但他们写道，您可以使用任何其他指标）。 据我所知，有 4 个参数需要优化 summary(my_pbo) Performance function Omega with threshold 1 p_bo slope ar^2 p_loss 0.3714286 1.6891000 -0.0140000 0.3430000 p_bo （ 回溯测试中过度训练的概率）应接近 0，这表明过度训练的风险较低。 sope （ 线性回归的斜率系数）应接近 1，这表示训练子集和测试子集的性能指标值之间有很强的线性关系。 ar^2 （ 调整后的判定系数）应接近 1，表明线性回归的准确性良好。 p_loss （ 测试子集的性能指标值低于给定阈值的比例）应接近 0，表明测试子集的大多数性能指标值都高于给定阈值。 但应注意的是，这些值可能取决于所选的性能指标和阈值 需要多标准帕累托前后多标准优化 Aleksei Kuznetsov 2023.06.03 10:54 #30903 mytarmailS #:据我所知，有 4 个参数需要优化 p_bo （ 回溯测试中过度训练的概率）应接近 0，表示过度训练的风险较低。 slope （ 线性回归斜率系数）应接近 1，表示训练子集和测试子集的性能指标值之间有很强的线性关系。 ar^2 （ 调整后的判定系数）应接近 1，表明线性回归的准确性良好。 p_loss （ 测试子集的性能指标值低于给定阈值的比例）应接近 0，表明测试子集的大多数性能指标值都高于给定阈值。 但应注意的是，这些值可能取决于所选的性能指标和阈值 由于篇幅太短，我们无法理解这些参数是什么。以下是文章第 13 页的更多内容（如果软件包完全重现了文章中的方法，但可能添加/删减了其他内容） Overfit 统计第 2 节中引入的框架允许我们 通过以下四种互补分析 来描述策略回溯测试 的可靠性-： 1. 回溯测试过拟合概率 (PBO)： 被选为最优 IS 的模型配置表现低于 N 模型配置的 OOS 的概率。 2. 性能下降：这决定了更高的每性能 IS 在多大程度 上会导致更低的 OOS 性能，这种情况与 Bailey 等人[1]中讨论的记忆效应有关 。[1]. 3. 损失概率：被选为最佳IS 的模型 造成OOS 损失 的概率。 4. 随机优势： 该分析确定用于选择 IS 策略 的程序-- dure是否优于在 N 备选 方案中随机选择一种模型配置。 下文将详细讨论每个项目。 mytarmailS 2023.06.03 11:06 #30904 Forester #:下面是文章第 13 页的更多内容（如果软件包完全重现了文章中的方法，但可能添加/删减了其他内容）。 软件包太糟糕了，多年来从未见过这样的软件包 代码糟糕透顶 文档几乎毫无用处 我不明白它是怎么进入 CRAN 的。 我还是不明白，是有一个交易系统被调查分成了几批，还是有几个 TS（在这个库中）？ Aleksei Kuznetsov 2023.06.03 11:22 #30905 mytarmailS #:我还是不明白，一个交易系统是分批研究的，还是几个 TS（在这个库中）。从一组使用不同参数/超参数获得的模型中选择最佳模型。输入是一个矩阵，其中每一列都是一个模型的预测。 也许不是。我也还没想明白 mytarmailS 2023.06.03 11:31 #30906 Forester #:从不同参数/超参数下获得的一组模型中选出最佳模型。输入是一个矩阵，其中每一列都是一个模型的预测结果。 我已经弄明白了。 我不明白如何处理结果 我给出了一列（一个 TS） 结果 summary(my_pbo) Performance function Omega with threshold 1 p_bo slope ar^2 p_loss 0.0000 2.2673 0.9700 0.3710 我输入 5 列（5 个 TC） 我也得到一行。 summary(my_pbo) Performance function Omega with threshold 1 p_bo slope ar^2 p_loss 0.3428571 1.9081000 0.0440000 0.2860000 应该有 5 行，或者如果是最佳 TS 的结果，应该有一个最佳 TS 的索引...... 我要杀了这个作者 mytarmailS 2023.06.03 11:51 #30907 Forester #:从不同参数/超参数下 获得的一组模型中选出最佳模型。 输入是一个矩阵，其中每一列都是其中一个模型的预测结果。 也许不是。我也还没想明白 可以解释为从不同市场部分 （参数/超参数）获取 TS 利润回报 ???? 不同市场部分 == 参数/超参数 ？ Aleksei Kuznetsov 2023.06.03 12:05 #30908 mytarmailS #:可以解释为从市场的不同部分 （参数/超参数）获取 TC 利润回报 ???? 正是利润回报。 mytarmailS#: 市场的不同部分 == 参数/超参数 ？ 正如我所理解的设置：不同时期的 MA、SL 等。 Aleksei Kuznetsov 2023.06.03 12:08 #30909 mytarmailS #:我还得到一行应该有 5 行，或者如果是最好的 TC，应该有一个最好的索引...... 因此，您可以得到对模型（可能也包括对预测数据和目标数据）的总体评价 一个坏的模型会产生这样的结果（只有 17%的 OOS 结果高于 0）。 好模型 - 95% 的 OOS 结果高于 0 mytarmailS 2023.06.03 12:09 #30910 Forester #:回返者已经抵达。 你知道，有得有失，对吧？ 因此，当职位空缺时，我们会考虑各州的回返者。 Forester#： 我的理解是设置：不同时期的 MA、SL 等。 与其说是 TS 的不同设置，不如说是在不同的区域进行交易，我认为这可以划等号。 1...308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
目前在第 8 页。而这还只是介绍））））
看来，这将是夏普（Sharpe）的交叉验证比较（但他们写道，您可以使用任何其他指标）。
据我所知，有 4 个参数需要优化
但应注意的是，这些值可能取决于所选的性能指标和阈值
需要多标准帕累托前后多标准优化
据我所知，有 4 个参数需要优化
但应注意的是，这些值可能取决于所选的性能指标和阈值
由于篇幅太短，我们无法理解这些参数是什么。以下是文章第 13 页的更多内容（如果软件包完全重现了文章中的方法，但可能添加/删减了其他内容）
Overfit 统计
第 2 节中引入的框架允许我们 通过以下四种互补分析 来描述策略回溯测试 的可靠性-
：
1. 回溯测试过拟合概率 (PBO)：
被选为最优 IS 的
模型配置表现低于 N 模型配置的 OOS 的概率。
2. 性能下降：这决定了更高的每
性能 IS 在多大程度 上会导致更低的 OOS 性能，这种情况与 Bailey 等人[1]中讨论的记忆效应有关
。[1].
3. 损失概率：被选为最佳
IS 的模型 造成OOS 损失 的概率。
4. 随机优势： 该分析确定用于选择 IS 策略 的程序--
dure是否优于在 N 备选 方案中随机选择
一种模型配置。
下文将详细讨论每个项目。
下面是文章第 13 页的更多内容（如果软件包完全重现了文章中的方法，但可能添加/删减了其他内容）。
软件包太糟糕了，多年来从未见过这样的软件包
代码糟糕透顶
文档几乎毫无用处
我不明白它是怎么进入 CRAN 的。
我还是不明白，是有一个交易系统被调查分成了几批，还是有几个 TS（在这个库中）？
我还是不明白，一个交易系统是分批研究的，还是几个 TS（在这个库中）。
从一组使用不同参数/超参数获得的模型中选择最佳模型。输入是一个矩阵，其中每一列都是一个模型的预测。也许不是。我也还没想明白
从不同参数/超参数下获得的一组模型中选出最佳模型。输入是一个矩阵，其中每一列都是一个模型的预测结果。
我已经弄明白了。
我不明白如何处理结果
我给出了一列（一个 TS）
结果
我输入 5 列（5 个 TC）
我也得到一行。
应该有 5 行，或者如果是最佳 TS 的结果，应该有一个最佳 TS 的索引......
我要杀了这个作者
从不同参数/超参数下 获得的一组模型中选出最佳模型。 输入是一个矩阵，其中每一列都是其中一个模型的预测结果。也许不是。我也还没想明白
可以解释为从不同市场部分 （参数/超参数）获取 TS 利润回报 ????
不同市场部分 == 参数/超参数 ？
可以解释为从市场的不同部分 （参数/超参数）获取 TC 利润回报 ????
正是利润回报。
市场的不同部分 == 参数/超参数 ？
正如我所理解的设置：不同时期的 MA、SL 等。
我还得到一行
应该有 5 行，或者如果是最好的 TC，应该有一个最好的索引......
因此，您可以得到对模型（可能也包括对预测数据和目标数据）的总体评价
一个坏的模型会产生这样的结果（只有 17%的 OOS 结果高于 0）。
好模型 - 95% 的 OOS 结果高于 0
回返者已经抵达。
你知道，有得有失，对吧？
因此，当职位空缺时，我们会考虑各州的回返者。
我的理解是设置：不同时期的 MA、SL 等。
与其说是 TS 的不同设置，不如说是在不同的区域进行交易，我认为这可以划等号。