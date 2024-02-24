交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1542

阿列克谢-维亚兹米 金。

在标记财务结果或模拟差价方面？

目标本身可能是不正确的取样。

是的，mt5中考虑到了点差。

我已经知道它不会与我的EA一起工作，因为传播会吃掉一切。我将改变它

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

马克西姆-德米特里耶夫斯基

故障不在代码中））。

没有加价。

摊开

更多

另一个确认是，外汇市场的价格对局外人来说是一个随机的徘徊。
有可能是资金主宰者知道止损点积聚的地方，并推动其背后的价格。

 
elibrarius

如果你按照你的假设，那么体育乐透的业主知道哪些球会从乐透机里掉出来，而轮盘的业主则知道下一次轮盘转动时球会在哪里。

也许比这更简单呢?;)

 
伊戈尔-马卡努

我的帖子的主要观点是，市场是SB。这只是一个事实，即一切都更简单了。

当然，这些都是假设，人们可以无休止地争论什么是可能或不可能。
争论这个问题没有什么意思。
有趣的是--如何挣钱。显然没有办法，除了暂时性的，鉴于一系列幸运的情况。

好吧，你也可以玩玩球、磁铁和重心移动）。

 
elibrarius

我想这是我不久前写的，但我发现了它。

伊戈尔-马卡努

SZZY：我喜欢通过寻找物理世界的类比来解决所有的问题--在这里，我看了电视论坛，越来越相信，寻找市场的数学公式E就像在纸牌游戏中寻找猜测一包牌中下一张牌的方法.....，但不知道下一张牌是什么，往往就能打败对手，对吗？;)

纸牌游戏是sb？

我认为我们只是找错了地方--试图猜测价格的走向，而不是寻找一种具有良好数学预期的策略。

ZS：看了我近几年的文学作品集....只有我的Günther与交易直接相关，其余的（1,9 Gb = 191本书）都可以安全地删除 ))))

elibrarius

Automat Ylexander_K已经保证，SB不会成为交易者的障碍。

总的来说，我纠正了错误，做了一个正常的测试器，将最后的交易与真实的交易进行了比较--它们都是匹配的。

我有以下结果（训练+50/50测试），训练在最后。

一切似乎都是正确的，但我将不得不再次检查。我对CB的结果感到满意


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

它看起来很有趣，你是自己实现的还是有一个库，我是指图形组件和财务计算。

至于结果，似乎盈利能力和夏普比率是不够的--如果有滑点和佣金的话，几乎没有余地。

 
我发现一个有趣的网站，关于MO在不同科学领域的应用。
