在标记财务结果或模拟差价方面？
目标本身可能是不正确的取样。
是的，mt5中考虑到了点差。
我已经知道它不会与我的EA一起工作，因为传播会吃掉一切。我将改变它
目标本身必须以某种方式进行错误的采样
是的，在MT5中，点差被考虑在内......我也应该在这里添加。
我有一个好办法--这个办法行不通，传播会吃掉一切。我将不得不修改它。
如果我对MetaTrader 3有一个好的结果，我将使用MT5，然后将它们添加到日期设置中，然后我将不再使用报价。对我来说，结果大体上是一致的，只有少数可能被忽视的例外。
故障不在代码中））。
没有加价。
摊开
更多
