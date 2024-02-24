交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3092

mytarmailS #:

你知道，利润和损失，对不对？

因此，当头寸未平仓时，我们会从这些状态中提取退款。

是的。

mytarmailS#:

我认为可以将不同的 TS 设置等同起来，而不是在不同的部分进行交易。

我不确定。

，总的来说。阅读文章，了解你在做什么，有一些限制。例如，有必要给出明显成功的设置，而不是 -1000000 到 +1000000。如果连续给出所有设置，那么平均 OOS 值就会垫底，也就没有比较的意义了。从 DR 方面来看，0,95......,0,98 的极窄范围也是不好的 - 结果会非常接近。

 
Forester #:

不确定。

我知道您应该提交一个盈利的 TS，而不仅仅是什么....。


我已经概述了测试的算法，但衡量标准只有一个细微差别


我应该优化所有 4 + 1 个指标吗？

 p_bo      slope       ar^2     p_loss 
 0.1666667  2.1796000 -0.2100000  0.1670000 
+

прибыль


还是只

 p_bp  + прибыль


 
但我不明白他们是如何在没有训练的情况下进行交叉验证的。他们只是输入一组现成的回报，然后在 12000 个变体上进行混合。它应该在 12000 个 IS 中的每个 IS 上进行训练，并在每个相应的 OOS 上进行预测。
 
mytarmailS #:

我明白，你必须提交一份有利可图的 TC 文件，而不是随便什么文件。


我已经概述了测试这件事的算法，但衡量标准只有一个细微差别。


我需要优化所有 4 + 1 个指标


或仅


我不知道。我想他们中的任何一个。
 
Forester #:
这就是它的训练方式。

也许是时候看看软件包了。

 
mytarmailS #:

森林/NS超参数在哪里？没有，所以它不训练。预测因子也没有输入。
，我认为它只是在评估外部模型预测的稳定性
 
Forester #:
据我所知，它是通过线性回归来估计稳定性的。

论文中有关于森林/NS 的内容吗？
 

我对比赛有点不理解。profsreda，不是profsreda，有一个任务，讨论任务的正确性更有意义，如果正确，为什么不正确？

我尊重 holivar 所有参与者的意见，但我有另一个))))))。

在没有外部参数或其他参数的情况下，一切都非常复杂，或者说接近于永动机)))))。但有了外部参数，问题也一样大）

回归平均值是最容易理解的，而且显然是永恒的，很明显，在小 tf 上误差较小，但 Saber ticks 也会带来黑天鹅)))))。

 
mytarmailS #:

根据我的理解，它是通过线性回归来估计稳定性的。

文章中有关于森林/NS 的内容吗？

或者它很简单？比如 Rattle？

我们需要两个文件，第一个文件较大，第二个文件可以较小，但要有相对于第一个文件的最新日期。

我们通过随机抽样将第一个文件分为三部分：训练、测试和验证，比例为 70/15/15。

在训练阶段，我们进行交叉验证，例如 5 次。如果一个褶皱最小为 1500 条，那么训练 = 7500 条。在一个圆圈中，两个源文件的 15000 条就足够了。

我们在测试和验证 中运行训练好的模型，并分别得到分类误差

然后，我们在第二个文件上运行 1500 条窗口。收集分类误差。

如果获得的所有分类误差都在 5%的范围内，那么一切正常：我们可以相信获得的分类误差，不需要重新训练。

 
СанСаныч Фоменко #:

简单点如何？

我们走着瞧。


首先，你应该试着运行算法并进行测试，如果不行，那就扔掉它，忘掉它......99%

如果行得通，那么你就可以深入研究文章，深入研究方法，尝试改进/改变/替换1%。

