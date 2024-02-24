交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3026 1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399 新评论 [删除] 2023.04.13 00:21 #30251 Aleksey Vyazmikin #:它很有效！您是否将预测因子编码为主样本中的数字？ 任何名称 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:25 #30252 Maxim Dmitrievsky #:任何名字 如果一般样本表的列名取自树状结构，则没有问题。 您可以稍后再考虑速度问题，如果至少能有效工作的话。 [删除] 2023.04.13 00:34 #30253 Aleksey Vyazmikin #:如果一般示例表的列名取自树，那就没问题。你可以稍后再考虑速度问题，只要它至少能有效工作。 你已经摘了 50 万年的树叶了。你发现什么正常的东西了吗？至少有 10 个）。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:40 #30254 Maxim Dmitrievsky #: 你摘树叶已经摘了50万年了。找到好叶子了吗？至少有十片）。 我公布了结果是的，有正常的变种但我已经三年没做了。 还有一点，我的选叶实验仅限于采样。 [删除] 2023.04.13 00:43 #30255 Aleksey Vyazmikin #:我公布了结果。是的，有一些不错的选择。但我已经三年没做了。另外，我的选叶实验仅限于采样。 什么叫我已经三年没做了，你是怎么做的？好吧，让我们来看看，它的生成速度很快。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 01:23 #30256 Maxim Dmitrievsky #: 什么叫我已经三年没做了？ 你是做什么的？ 。 好吧，让我们来看看，它的生成速度很快。 在全球范围内--量子表和从事。进行了大量的测试和实验，包括不同的样本。 [删除] 2023.04.13 12:55 #30257 Aleksey Vyazmikin #:我在全球从事量子表研究。进行了许多测试和实验，包括对不同样本的测试和实验。 你是以什么形式把规则塞进 catbust 的？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 13:22 #30258 Maxim Dmitrievsky #:你在 "猫扑 "里设置了什么样的规则？ 还是他根本就不参与？ 以二进制形式表示。一栏是规则的编号，数值为 "1"--规则起作用，"0"--规则不起作用。目标就像主要样本一样。 这是汇总所有信息的一种方法。但在我看来，CatBoost 在这方面做得并不好--数据非常稀少。 [删除] 2023.04.13 13:26 #30259 Aleksey Vyazmikin #:以二进制形式表示。其中一列是规则编号，值为 "1"--规则起作用，"0"--规则不起作用。目标与主样本中的目标相同。这是汇总所有信息的一种方法。但在我看来，CatBoost 在这方面做得并不好--数据非常稀少。另外，规则是单向买入/卖出。是否只是调整止损点来适应它们？如果你不把它们放在 Bousting 中。 我认为只需立即生成一个检查机器人，并通过测试器/优化器检查必要的规则。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 13:36 #30260 Maxim Dmitrievsky #:规则是单向买入/卖出。止损点是否与之匹配？如果你不把它们塞进弹出窗口在我演示的旧方法中，有 3 个类别标签--"1"--买入，"-1"--卖出，"0"--不交易。现在，我使用两个标签 "1"--交易，"0"--不交易，列名为 "Target_100"。方向由单独的列 "Target_P "定义，买入和卖出的财务结果由相应的列 "Target_100_Buy "和 "Target_100_Sell "定义。此外，示例中还有一个包含日期 "Time "的辅助列。一般来说，示例的尾部包含所有这些列，看起来像这样 1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它很有效！
您是否将预测因子编码为主样本中的数字？
如果一般样本表的列名取自树状结构，则没有问题。
您可以稍后再考虑速度问题，如果至少能有效工作的话。
你摘树叶已经摘了50万年了。找到好叶子了吗？至少有十片）。
我公布了结果是的，有正常的变种但我已经三年没做了。
还有一点，我的选叶实验仅限于采样。
什么叫我已经三年没做了？ 你是做什么的？ 。
在全球范围内--量子表和从事。进行了大量的测试和实验，包括不同的样本。
我在全球从事量子表研究。进行了许多测试和实验，包括对不同样本的测试和实验。
你是以什么形式把规则塞进 catbust 的？
你在 "猫扑 "里设置了什么样的规则？ 还是他根本就不参与？
以二进制形式表示。一栏是规则的编号，数值为 "1"--规则起作用，"0"--规则不起作用。目标就像主要样本一样。
这是汇总所有信息的一种方法。但在我看来，CatBoost 在这方面做得并不好--数据非常稀少。
另外，规则是单向买入/卖出。是否只是调整止损点来适应它们？如果你不把它们放在 Bousting 中。我认为只需立即生成一个检查机器人，并通过测试器/优化器检查必要的规则。
规则是单向买入/卖出。止损点是否与之匹配？如果你不把它们塞进弹出窗口
在我演示的旧方法中，有 3 个类别标签--"1"--买入，"-1"--卖出，"0"--不交易。
现在，我使用两个标签 "1"--交易，"0"--不交易，列名为 "Target_100"。方向由单独的列 "Target_P "定义，买入和卖出的财务结果由相应的列 "Target_100_Buy "和 "Target_100_Sell "定义。此外，示例中还有一个包含日期 "Time "的辅助列。
一般来说，示例的尾部包含所有这些列，看起来像这样