任何名称

 
Aleksey Vyazmikin #:

如果一般示例表的列名取自树，那就没问题。

你可以稍后再考虑速度问题，只要它至少能有效工作。

你已经摘了 50 万年的树叶了。你发现什么正常的东西了吗？至少有 10 个）。
 
什么叫我已经三年没做了，你是怎么做的？
好吧，让我们来看看，它的生成速度很快。
 
在全球范围内--量子表和从事。进行了大量的测试和实验，包括不同的样本。

你是以什么形式把规则塞进 catbust 的？

 
以二进制形式表示。一栏是规则的编号，数值为 "1"--规则起作用，"0"--规则不起作用。目标就像主要样本一样。

这是汇总所有信息的一种方法。但在我看来，CatBoost 在这方面做得并不好--数据非常稀少。

另外，规则是单向买入/卖出。是否只是调整止损点来适应它们？如果你不把它们放在 Bousting 中。

我认为只需立即生成一个检查机器人，并通过测试器/优化器检查必要的规则。
 
在我演示的旧方法中，有 3 个类别标签--"1"--买入，"-1"--卖出，"0"--不交易。

现在，我使用两个标签 "1"--交易，"0"--不交易，列名为 "Target_100"。方向由单独的列 "Target_P "定义，买入和卖出的财务结果由相应的列 "Target_100_Buy "和 "Target_100_Sell "定义。此外，示例中还有一个包含日期 "Time "的辅助列。

一般来说，示例的尾部包含所有这些列，看起来像这样

