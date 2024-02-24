交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3025

СанСаныч Фоменко #:

你是在跟埃及人说话还是在跟我说话？

我注意到，我对你在这个话题上的表现非常满意。

你想从一个在酒店为我倒咖啡的阿拉伯人那里得到什么？
都画出来了，都描述出来了，你还需要什么？
Aleksey Vyazmikin #:

很好，重要的是开始行动！:)

我找不到任何现成的解决方案，我必须解析树形结构。这需要一点时间。
 

MO代表背景，mashka 代表交易 )))

交易的关键在于风险/利润，而不是阿库拉西......在我看来


a, MO 只是一个工具，用来描述您对市场的理解，您的模型...

如果没有模型，你认为 MO 就是人工智能，它本身就是一切，那么你就会有很长一段时间的麻烦....。

 
黄色的是自适应吗？ 它在中间，是水平的。

 
Ivan Butko #:

不，只是普通的。

 
Maxim Dmitrievsky #:
那就是 100 年。
从哪一天到 OOS 的哪一天？我想应该是几个月吧。
 
Maxim Dmitrievsky #:
是的，我在 R 中也是这样--它以自己奇怪的方式保存树结构。然后我有一个单独的解析器来提取树叶。

 
mytarmailS #:

你用什么库可以立即得到不等式的叶子规则？

Aleksey Vyazmikin #:

Maxim Dmitrievsky #:

很有效

你是否将预测因子编码为主样本中的数字？

