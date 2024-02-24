交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2790 1...278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797...3399 新评论 [删除] 2022.10.16 12:41 #27891 Valeriy Yastremskiy #:需要时间 显然)))) 也许至少会有一个好点子溜走，这已经是一项成就了。有一些关于 LSTM 的胡言乱语，然后是 Agents。到目前为止，还处于无意识谵妄的水平。进入系统的一组词语尚未形成。 Evgeni Gavrilovi 2022.10.16 12:56 #27892 СанСаныч Фоменко #:已经解释过很多次了。 找不到，他们没有写 R2，这对我来说很重要:) Valeriy Yastremskiy 2022.10.16 14:04 #27893 Maxim Dmitrievsky #: 她在信中说，她属于吃喝玩乐型。所以，没有任何解决办法。也许至少会有一个好主意溜过去，这已经是一项成就了。她絮絮叨叨地说了些关于 LSTM 的事情，然后又说了些关于 Agents 的事情。到目前为止，还处于无意识谵妄的水平。一套话语系统尚未形成。 我们希望它能有所突破，他看起来是个好人）。 mytarmailS 2022.10.16 15:28 #27894 Valeriy Yastremskiy #:希望会有效果，他看起来是个好人（Hopefully it'll rub off. He seems like a nice guy)。 她已经有了）多年后我们开始吵架，几天就够她受的了) Valeriy Yastremskiy 2022.10.16 16:11 #27895 mytarmailS #: 她已经习惯了。） 多年后我们开始吵架，几天就够她受的了）) 切尔利基，它不是在人类素质的意义上。在 MO，该名男子理解，有时甚至理解的东西，不仅她 rants)))) СанСаныч Фоменко 2022.10.16 19:34 #27896 Evgeni Gavrilovi #:我找不到，他们没有写 R2，这对我很重要：) 没写 R2。我不用它。我不记得具体原因了，它似乎是对静止行的测量，而我们没有这样的行。 СанСаныч Фоменко 2022.10.16 19:34 #27897 Sergey Golubev #: 是的，他有时会发表离题的帖子，让人想起马克西姆在本主题中发表的帖子。 但也经常发表与主题相关的帖子。 目前，请忽略...... 谢谢您的回复。 mytarmailS 2022.10.18 16:20 #27898 我曾经展示过一种类似的方法。 这种方法的本质是在历史上寻找类似物，并将其与当前情况/模式进行比较....。 有了当前的模式，我们就在历史上寻找类似的模式，看看历史模式是如何结束的，然后等待未来出现类似的情况... 这次我完全放弃了对价格的纯粹分析，因为噪音太大，现在我纯粹从指标曲线中寻找相似之处，在这种情况下就是布林线。 不考虑价格，只考虑三条布林线，前 50 点是当前形态，垂直线后的是未来形态。 由于形态很大，3 条 50 点的曲线 = 150 点，我用 PCA 方法降低了维度，取前 25 个成分。 并在缩小的空间中寻找最接近的模式。 下面是找到的一些最接近的模式。 你还可以找到更多。 嗯，这不是什么新鲜事，混乱和混乱...... 这表明，预测下一个值或 ZZ 并不是最好的解决方案... 还有一个有趣的提示，从图中可以看出，在新数据的前 50 个点中，价格有点害怕跌破-0.5。 这是一个有趣的提示，您可以而且可能应该制定目标，它们的外观与我们习惯的想象有很大不同....。 p.s. 将数据可视化，至少可以说是非常有用的。 Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 17:33 #27899 mytarmailS #:我以前也展示过类似的方法....... p.s. 将您的数据可视化，至少可以说是非常有用的。 大约 4 年前，我也用价格做了类似的事情（通过高/低通道）。图片也类似。我从所有未来变量（我们将其视为预测）中建立了一条算术平均线。预测结果几乎总是一条水平线。我没有在 MO 上做，而是寻找与模板和历史变体的最小偏差。失望之后，我开始使用 MO。但它仍然存在（水平或 50/50）。 mytarmailS 2022.10.18 18:20 #27900 elibrarius #: 大约 4 年前，我也对价格做过类似的处理（通过高/低频道）。结果很相似。我从所有未来变量（可视为预测）中建立了一条算术平均线。预测结果几乎总是一条水平线。我没有在 MO 上这样做，而是寻找与模板和历史变体的最小偏差。失望之后，我开始使用 MO。但它仍然存在（水平或 50/50）。我认为平均是个坏主意，非常糟糕......特别是不相关的行，这就是它应该如何工作，山。行 1...278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
找不到，他们没有写 R2，这对我来说很重要:)
她在信中说，她属于吃喝玩乐型。所以，没有任何解决办法。也许至少会有一个好主意溜过去，这已经是一项成就了。她絮絮叨叨地说了些关于 LSTM 的事情，然后又说了些关于 Agents 的事情。到目前为止，还处于无意识谵妄的水平。一套话语系统尚未形成。
我找不到，他们没有写 R2，这对我很重要：)
没写 R2。我不用它。我不记得具体原因了，它似乎是对静止行的测量，而我们没有这样的行。
是的，他有时会发表离题的帖子，让人想起马克西姆在本主题中发表的帖子。 但也经常发表与主题相关的帖子。 目前，请忽略......
我曾经展示过一种类似的方法。
这种方法的本质是在历史上寻找类似物，并将其与当前情况/模式进行比较....。
有了当前的模式，我们就在历史上寻找类似的模式，看看历史模式是如何结束的，然后等待未来出现类似的情况...
这次我完全放弃了对价格的纯粹分析，因为噪音太大，现在我纯粹从指标曲线中寻找相似之处，在这种情况下就是布林线。
不考虑价格，只考虑三条布林线，前 50 点是当前形态，垂直线后的是未来形态。
由于形态很大，3 条 50 点的曲线 = 150 点，我用 PCA 方法降低了维度，取前 25 个成分。
并在缩小的空间中寻找最接近的模式。
下面是找到的一些最接近的模式。
你还可以找到更多。
嗯，这不是什么新鲜事，混乱和混乱......
这表明，预测下一个值或 ZZ 并不是最好的解决方案...
还有一个有趣的提示，从图中可以看出，在新数据的前 50 个点中，价格有点害怕跌破-0.5。
这是一个有趣的提示，您可以而且可能应该制定目标，它们的外观与我们习惯的想象有很大不同....。
p.s. 将数据可视化，至少可以说是非常有用的。
大约 4 年前，我也对价格做过类似的处理（通过高/低频道）。结果很相似。我从所有未来变量（可视为预测）中建立了一条算术平均线。预测结果几乎总是一条水平线。我没有在 MO 上这样做，而是寻找与模板和历史变体的最小偏差。失望之后，我开始使用 MO。但它仍然存在（水平或 50/50）。