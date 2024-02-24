交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2790

Valeriy Yastremskiy #:

需要时间 显然))))

也许至少会有一个好点子溜走，这已经是一项成就了。有一些关于 LSTM 的胡言乱语，然后是 Agents。到目前为止，还处于无意识谵妄的水平。进入系统的一组词语尚未形成。
 
СанСаныч Фоменко #:

已经解释过很多次了。

找不到，他们没有写 R2，这对我来说很重要:)

 
Maxim Dmitrievsky #:
她在信中说，她属于吃喝玩乐型。所以，没有任何解决办法。也许至少会有一个好主意溜过去，这已经是一项成就了。她絮絮叨叨地说了些关于 LSTM 的事情，然后又说了些关于 Agents 的事情。到目前为止，还处于无意识谵妄的水平。一套话语系统尚未形成。

我们希望它能有所突破，他看起来是个好人）。

 
Valeriy Yastremskiy #:

希望会有效果，他看起来是个好人（Hopefully it'll rub off. He seems like a nice guy)。

她已经有了）
多年后我们开始吵架，几天就够她受的了)
 
mytarmailS #:
她已经习惯了。）
多年后我们开始吵架，几天就够她受的了）)

切尔利基，它不是在人类素质的意义上。在 MO，该名男子理解，有时甚至理解的东西，不仅她 rants))))

 
Evgeni Gavrilovi #:

我找不到，他们没有写 R2，这对我很重要：)

没写 R2。我不用它。我不记得具体原因了，它似乎是对静止行的测量，而我们没有这样的行。

 
Sergey Golubev #:

是的，他有时会发表离题的帖子，让人想起马克西姆在本主题中发表的帖子。 但也经常发表与主题相关的帖子。 目前，请忽略......

谢谢您的回复。

 

我曾经展示过一种类似的方法。

这种方法的本质是在历史上寻找类似物，并将其与当前情况/模式进行比较....。

有了当前的模式，我们就在历史上寻找类似的模式，看看历史模式是如何结束的，然后等待未来出现类似的情况...

这次我完全放弃了对价格的纯粹分析，因为噪音太大，现在我纯粹从指标曲线中寻找相似之处，在这种情况下就是布林线。

不考虑价格，只考虑三条布林线，前 50 点是当前形态，垂直线后的是未来形态。

由于形态很大，3 条 50 点的曲线 = 150 点，我用 PCA 方法降低了维度，取前 25 个成分。

并在缩小的空间中寻找最接近的模式。

下面是找到的一些最接近的模式。

你还可以找到更多。



嗯，这不是什么新鲜事，混乱和混乱......

这表明，预测下一个值或 ZZ 并不是最好的解决方案...


还有一个有趣的提示，从图中可以看出，在新数据的前 50 个点中，价格有点害怕跌破-0.5。

这是一个有趣的提示，您可以而且可能应该制定目标，它们的外观与我们习惯的想象有很大不同....。


p.s. 将数据可视化，至少可以说是非常有用的。

 
mytarmailS #:

我以前也展示过类似的方法...

....
p.s. 将您的数据可视化，至少可以说是非常有用的。
大约 4 年前，我也用价格做了类似的事情（通过高/低通道）。图片也类似。我从所有未来变量（我们将其视为预测）中建立了一条算术平均线。预测结果几乎总是一条水平线。我没有在 MO 上做，而是寻找与模板和历史变体的最小偏差。失望之后，我开始使用 MO。但它仍然存在（水平或 50/50）。
 
elibrarius #:
大约 4 年前，我也对价格做过类似的处理（通过高/低频道）。结果很相似。我从所有未来变量（可视为预测）中建立了一条算术平均线。预测结果几乎总是一条水平线。我没有在 MO 上这样做，而是寻找与模板和历史变体的最小偏差。失望之后，我开始使用 MO。但它仍然存在（水平或 50/50）。
我认为平均是个坏主意，非常糟糕......
特别是不相关的行，这就是它应该如何工作，山。行
