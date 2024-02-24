交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2791 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 18:58 #27901 mytarmailS #:我认为平均分配是一个坏主意，一个非常坏的主意... 尤其是不相关的行，这才是它应该起的作用，山。行 我们应该使用 100 条预测线中的哪一条？平均值是最明显的解决方案。 mytarmailS 2022.10.18 20:06 #27902 elibrarius #: 那么在 100 条预测线中，该对哪一条进行预测呢？平均是最明显的解决方案。 好吧，假设 50 条预测线向上 50 条向下，求平均值，得到一条水平预测线，然后呢？） Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 20:55 #27903 mytarmailS #: 好吧，比方说，50 次预测上 50 次预测下，取平均值，得到一个水平预测，然后呢？） 就这样...你有什么选择？ mytarmailS 2022.10.18 20:55 #27904 elibrarius #: 就是这样。你有什么选择？ 嗯，就像我上面建议的那样 Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 21:13 #27905 elibrarius #: 那么在 100 条预测线中，该对哪一条进行预测呢？ 我没有看到建议） [删除] 2022.10.19 06:39 #27906 信息 "标记的一种变体，即笔测试： def labeling_entropy(dataset, min_Mi = 0.1, min=15, max=15): labels = [] MIs = [] for i in range(max, dataset.shape[0]-max*2): rand = random.randint(min, max) curr_pr = dataset['close'][i] future_pr = dataset['close'][i + rand] full_pr = dataset[i-rand:i+rand] mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) MIs.append(mi.mean()) if future_pr + MARKUP < curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(1.0) elif future_pr - MARKUP > curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(0.0) else: labels.append(2.0) dataset = dataset.iloc[max:] dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels return dataset.dropna(), MIs 与我的文章一样，我们将一组符号和标签标记起来，但要考虑到开仓前符号集的 n 个字符串与未来价格的 n 个字符串之间的互信息（回归类型）。 如果互信息低于阈值，我们就标记为不交易。 然后从 2019 年开始，对信号和交易/不交易两个模型进行训练 结果 这种方法收效甚微 mytarmailS 2022.10.19 07:28 #27907 elibrarius #: 没有看到建议） 好吧，重新看一下我的帖子，最后一张图片。上面仍然写着 [删除] 2022.10.19 08:26 #27908 合乎逻辑的做法是尝试其他方案： mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand]) сравниваем фичи и цены в момент предсказания mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand*2]) сравниваем на глубину предсказания вперед + назад mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[rand:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) только вперед mi = mutual_info_regression(full_pr.iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2])текущие цены и фичи в момент предсказания VS будущие цены 所有选项都不产生任何结果 Aleksei Kuznetsov 2022.10.19 09:49 #27909 mytarmailS #: 重新看一下我的帖子，最后一张照片。 还是写着 前 25 条只有 2 个变体。2 个错误就是一个小错误。 而且这只是成千上万个图表中的一个变体，碰巧吸引了你的眼球。其他图表的情况会有所不同。您需要制定一个策略（您还没有制定），并观察新数据的平衡线（马克西姆将他的想法进行到底，一切顿时变得清晰）。 [删除] 2022.10.19 10:00 #27910 一年多前，我也用聚类法做了同样的事情，然后确定了图片中的平均水平，并以此为基础下单。分为向上、向下、均值回归 3 个群组。 有趣的是，无论你使用什么特殊手段，都无法从随机中获得任何好的结果 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么在 100 条预测线中，该对哪一条进行预测呢？平均是最明显的解决方案。
好吧，比方说，50 次预测上 50 次预测下，取平均值，得到一个水平预测，然后呢？）
就是这样。你有什么选择？
那么在 100 条预测线中，该对哪一条进行预测呢？
信息 "标记的一种变体，即笔测试：
与我的文章一样，我们将一组符号和标签标记起来，但要考虑到开仓前符号集的 n 个字符串与未来价格的 n 个字符串之间的互信息（回归类型）。
如果互信息低于阈值，我们就标记为不交易。
然后从 2019 年开始，对信号和交易/不交易两个模型进行训练
结果
这种方法收效甚微
没有看到建议）
合乎逻辑的做法是尝试其他方案：
所有选项都不产生任何结果
重新看一下我的帖子，最后一张照片。
前 25 条只有 2 个变体。2 个错误就是一个小错误。
而且这只是成千上万个图表中的一个变体，碰巧吸引了你的眼球。其他图表的情况会有所不同。您需要制定一个策略（您还没有制定），并观察新数据的平衡线（马克西姆将他的想法进行到底，一切顿时变得清晰）。