交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

JeeyCi 2022.09.17 07:58 #27481

mytarmailS 2022.09.17 07:59 #27482

Maxim Dmitrievsky #:

mytarmailS 2022.09.17 08:04 #27483

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Продолжаю переобучать каждую неделю 2017.07.12www.mql5.com Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно. экспериментирую с предикторами и разными способами открытия поз. тем более что оно копирует механизм работы настоящих нейронов очень примитивно и не так как на самом деле это происходит в мозгу Единственное из НС что нормально работает и перспективно это сверточные нс для распознавания всяких образов

mytarmailS 2022.09.17 08:10 #27484

JeeyCi 2022.09.17 08:23 #27486

Maxim Dmitrievsky #:

关于算法：它在数学上提供了另一个二阶导数（或残差平均--统计学上）--但它对你个人的训练有什么帮助，在什么情况下？......除了商业广告中的标准陈词滥调 "catboost 会给出更好、更准确的结果 "之外，....因为点精度并不总是很重要，有时模型的生成能力可能更重要。

Maxim Dmitrievsky #:

Forest Based Estimators — econml 0.13.1 documentation econml.azurewebsites.net Orthogonal Random Forests are a combination of causal forests and double machine learning that allow for controlling for a high-dimensional set of confounders , while at the same time estimating non-parametrically the heterogeneous treatment effect , on a lower dimensional set of variables . Moreover, the estimates are asymptotically normal and...

JeeyCi 2022.09.17 08:34 #27488

mytarmailS 2022.09.17 08:52 #27490

随机森林 能否在一串数据中找出最大值，即模拟函数 mach() ？
弗拉基米尔的文章 也有 10%-20%左右的误差，但平衡线并不乐观。
这可能还取决于培训.... "a-post "的解释。
在上一篇中补充
#299
好吧，好吧，好吧，我猜你炫耀了很多。
这里有一个关于木制模型的。
#4469
#4467
关于猫扑搜索？谁发起了这个主题
听着，"木头 "根本不是争论的焦点...国防部 95% 的教程都是从木头开始的，这是初学者最先了解的东西，你并不负责它。
这里以前主要是用 NS，我想知道为什么不是用树。我做了测试，结果发现树木也不差。我以前没有在这里看到过这样的信息，否则我也不会问这个问题。
后来我改用 bousting，找到了 katbust 库，并开始在这里复制它。
以前在这里讨论的主要是 NS，我想知道为什么不是树。我做了测试，结果发现它们并不差。我以前没有在这里看到过这样的信息，否则我也不会问这个问题。
顺便说一句，树可以作为聚类和 FS 的替代品--"二合一"。
然后我改用了 bousting，找到了 katbust 库，并开始在这里复制它
顺便说一句，树可以作为聚类和 FS 的替代品。关于算法：它在数学上提供了另一种二阶导数（或统计上的残差平均）--但它对训练有什么帮助，在什么情况下？因为并不是每个点的精度都很重要，有时模型的生成能力可能更重要？
因果推断 也有木质模型，但还没来得及弄清楚
提升模型可以减少偏差和方差，而森林模型只能减少方差。它的优势已经得到证实，你可以谷歌一下。而且这个库本身就是开发出来的，使用起来很方便。
至于生成式，目前还不太清楚，也许有时它们更重要。但是，如果我们谈论的是生成合成数据，NS 生成式在 Forex 上效果并不好。
不 - 这是关于概括......是的，错了，表示....对不起。
我认为是为了区分 "有风险 "和 "无风险 "的环境 -- 我还在考虑如何概括这种划分......都是我自己的想法（无意中在论坛上看到的）...
感谢您的回复！
试试吧，catbusta 有很多不同的功能，我很喜欢。
基于验证样本的误差，预训练可以提前停止。泛化效果并不比 NS 差，NS 还需要编写自己的函数来停止学习。
而且它的学习速度很快，无需等待数小时。
我只是想知道，MO 能否模拟 JA 中的原始函数？
有一个矩阵，矩阵的每一行都是一个训练示例。
我们需要找出每一行的最大值，样本大小为 20k 行。
通过回归解决问题
四舍五入以求清晰
相当不错，在 50 行新线路的测试中只有几处错误
但矩阵 X 中的数据非常简单，从 1 到 5 只有 5 个唯一值，只有 5 列，但已经出现了错误。
不过我认为，如果我们进行分类，就不会出现错误，您可以顺便检查一下。
嗯，是的，没错，但如果我们要寻找数据中的最大值，那么分类就不合适了，因为值的散布可能是巨大的....。
所以，让我们回到回归法，把数据复杂化。
我们会得到这样的结果。
原则上这并不坏，但常用的函数 mach() 可以做得更好，而且可以取代所有这些模型....
顺便说一下，我想知道其他模型将如何工作，它们是否能够在 不出错 的情况下创建mach() 函数