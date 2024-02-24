交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2742 1...273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2022.09.10 09:40 #27411 Aleksey Nikolayev #:我想我看到了一些生存分析应用的提示。 我自己没有做过，但我曾经问过类似的问题。在我看来，这种方法很有前途，但它来自一个完全不同的领域。 JeeyCi 2022.09.10 09:52 #27412 СанСаныч Фоменко #:上面写着classDist {caret}，也就是说，它指定了一个特定函数，该函数是caret PACKAGE 的一部分据我所知，你不懂 R。那你为什么还要在这个主题和 MO 上浪费时间呢？不掌握 R 语言，讨论 MO 就毫无意义。我对熵保持沉默，只是因为交叉熵是分类模型的标准损失函数....。MO不仅在R语言中实现！（只知道一个库，却不知道它所操作的实体的性质--你不知道你前进的方向）。还有一个更难的问题--当你宣称"信息论"时，为什么要断然脱离统计学？ 该领域是 数学 、 统计学 、 计算机科学 、 物理学 、 神经生物学 、信息工程和 电子工程 的交叉学科。 事实上，讨论是无主题的，如果你在片段和你的自我（甚至是关于某人，而不仅仅是关于你自己），而不是对话的主题...不幸的是，主题并没有改变（答案的具体性和主题并没有增加） Sergey Golubev 2022.09.11 10:13 #27413 Maxim Dmitrievsky #: 这个愚钝的喉舌再次呼吁大家认清真相，但尚未决定哪个 你已经让版主烦透了，以至于他要拆穿一切。 请勿阅读用户JeeyCi 的挑衅性帖子（他的帖子 #27409 是挑衅并要求 "继续宴会"）。 昨天我删除了几个带有脏话和粗野人身攻击的帖子，在此指导下 - 我删除了 JeeyCi 的帖子 。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。 交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 MetaQuotes, 2022.08.31 15:14 持续的个性将导致每周禁言。 我在主题中提出了两次警告，但都被置之不理，然后我删除了几个带有脏话的帖子。 那里唯一有文采的帖子（可读的）就是你的帖子--这篇（昨天的始作俑者）： 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛...Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15 有基于模型的、与模型无关的和混合特征选择。如果采用不可知论，那就是相关性和互信息（基于熵）。后者与前者的区别在于其捕捉非线性依赖关系的能力，其他方面都是一样的。在这种情况下，很难甚至不可能谈论特征与目标之间的任何关系。这只是一种相关性。但这对剔除无意义的特征是有用的。 您可以在滑动窗口、难以捉摸窗口、滑动窗口或摩擦窗口中进行处理 如果你想具体确定因果关系，那就是因果推断，包括使用 MO，我不知道如何将 MO 应用于时间序列，因为我没有研究过这个主题。 而且之前所有的方法都不能用于寻找因果关系，只能用于算法的优化训练。 所以，市民们又一次无法集中精力，把苍蝇从他们的肉排里赶走。 关于伟大而万能的 R，我们已经听过很多次了。很显然，如果你把一只猴子放在它后面，它也可以认为自己是一个统计学家和分析家，它是如此伟大。 是的，我偶尔会删除脏话，尤其是持续半天、两页文字的脏话（比如昨天）。 ---------------- 这个主题非常受欢迎（甚至在英语论坛上也有人阅读，被认为是这个主题的关键主题）。 所以请--少说脏话。 [删除] 2022.09.11 10:27 #27414 mytarmailS #:如果您分析一下成功或不成功交易者的 TS，您就会发现他们都在进行水平交易。我从未见过一个成功的交易者借助指标进行交易。价位是一个清晰易懂的切入点，有明确的止损....。如果您能以低风险进行交易，您就不需要其他任何东西了，每次交易的低风险/精确的入场 才是最重要的！在 MO 的帮助下，您可以寻找 PD/SP 的水平以及准确的入场点，这不是一件小事，也不简单，您不能在有关 MO 的博客中读到，您需要用自己的头脑....。 您还可以在 sb 图表上绘制水平线，它也是一个时间序列。大家都受够你了，我们不再回复你了。你每天都在胡说八道。 Aleksey Vyazmikin 2022.09.15 00:04 #27415 mytarmailS #:下面是一个随机产生的包含 5 个特征和 1 个二进制目标的样本的例子福雷斯特和菲切选择器 任务队列已经卸载了一些--可以运行脚本了。我运行后发现了一个错误。 > install.packages("randomForest") Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’ (as ‘lib’ is unspecified) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : package ‘randomForest’ is not available (for R version 4.0.5) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' > library(randomForest) Error in library(randomForest) : нет пакета под названием ‘randomForest’ 我的理解是，程序需要 R 4.0 的旧版本？ 我搜索了旧版本，但没有找到。可怕的不兼容性当然令人厌恶。 mytarmailS 2022.09.15 08:15 #27416 Aleksey Vyazmikin #:任务队列已经卸载了一些 - 我想我看到了一些生存分析应用的提示。
我自己没有做过，但我曾经问过类似的问题。在我看来，这种方法很有前途，但它来自一个完全不同的领域。
上面写着classDist {caret}，也就是说，它指定了一个特定函数，该函数是caret PACKAGE 的一部分
据我所知，你不懂 R。那你为什么还要在这个主题和 MO 上浪费时间呢？
不掌握 R 语言，讨论 MO 就毫无意义。
我对熵保持沉默，只是因为交叉熵是分类模型的标准损失函数....。MO不仅在R语言中实现！（只知道一个库，却不知道它所操作的实体的性质--你不知道你前进的方向）。
还有一个更难的问题--当你宣称"信息论"时，为什么要断然脱离统计学？
该领域是 数学 、 统计学 、 计算机科学 、 物理学 、 神经生物学 、信息工程和 电子工程 的交叉学科。
交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易
Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15有基于模型的、与模型无关的和混合特征选择。如果采用不可知论，那就是相关性和互信息（基于熵）。后者与前者的区别在于其捕捉非线性依赖关系的能力，其他方面都是一样的。在这种情况下，很难甚至不可能谈论特征与目标之间的任何关系。这只是一种相关性。但这对剔除无意义的特征是有用的。
如果您分析一下成功或不成功交易者的 TS，您就会发现他们都在进行水平交易。
我从未见过一个成功的交易者借助指标进行交易。
价位是一个清晰易懂的切入点，有明确的止损....。
如果您能以低风险进行交易，您就不需要其他任何东西了，每次交易的低风险/精确的入场 才是最重要的！
在 MO 的帮助下，您可以寻找 PD/SP 的水平以及准确的入场点，这不是一件小事，也不简单，您不能在有关 MO 的博客中读到，您需要用自己的头脑....。
下面是一个随机产生的包含 5 个特征和 1 个二进制目标的样本的例子
福雷斯特和菲切选择器
任务队列已经卸载了一些--可以运行脚本了。我运行后发现了一个错误。
我的理解是，程序需要 R 4.0 的旧版本？
我搜索了旧版本，但没有找到。可怕的不兼容性当然令人厌恶。
我使用的是 R-3.6.3。
我在旧版 R-3.6. 3 上写这篇文章 是出于我自己的原因，所以这是我的问题...
我无法想象软件包会从 tap.... 中移除。
有了兼容性，一切都好办了，比如 python，只会羡慕这样的兼容性....。
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
我总结一下桑尼奇的理论（因为他自己也没有把理论正规化并举例说明）：
恕我直言，这不是一篇总结（不是文摘或摘要）。它充满了个人态度和毫无根据的攻击。
你会认为有人会有一个有效的理论，即 "训练有素的模型应该在新数据上有效"：-）并且是经过验证的......是的。
没有足够的能力达到 EA 水平。但模型拟合误差的结果是：从 8%到 22%的拟合误差在拟合部分和样本外差别不大。