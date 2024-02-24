交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2753 1...274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760...3399 新评论 [删除] 2022.09.18 20:25 #27521 Maxim Kuznetsov #:古典 SB 之外的历史节点值得特别关注 包括，但有必要确定其性质，并以某种方式对其进行总体描述，以便使用包括 MO 在内的适当方法 在我看来，在这种情况下，分形理论更接近本体 [删除] 2022.09.18 20:27 #27522 Valeriy Yastremskiy #:分形主义将提供什么？ 分形数列的特性能给人启示 一直在读曼德尔布罗特（Mandelbrot）的书，总体来说还不错，你可以开始看到这一理论所描述的 "模式"。 这些模式各不相同，但具有共同的属性 当然，预测能力尚未得到证实。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 20:40 #27523 Maxim Dmitrievsky #:但有必要对其性质进行定义，并以某种方式对其进行一般性描述，以便使用适当的方法，包括国防部的方法在我看来，在这种情况下，分形理论更接近本体 它已经是分形的、自相似的...... 在分钟级上的图形完全相同： 在任何起点上都是一样的： -)) 价格倾向于最小化偏差（毕竟，市场在各个层面和时间范围内都在讨价还价），因此要注意这些偏差最大的地方 [删除] 2022.09.18 20:45 #27524 Maxim Kuznetsov #:而且它已经是分形的、自相似的.....在细微尺度上完全相同的图表：而且从任何起点出发都是双向的 :-)价格倾向于最小化偏差（毕竟，市场在各个层面和时间范围内都在讨价还价），因此要注意这些偏差最大的地方。你知道自己在做什么，甚至还发明了一个指标。我有兴趣在 MO 的框架内处理这个问题。以及其他属性。也许我以后会做点什么。 好吧，我先走了，以后我会写一些例子的。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 20:59 #27525 小补充：SB 与经典 SB 的一般区别在于禁止平飞。出于经济原因，不可能沿着地平线长时间移动。 Valeriy Yastremskiy 2022.09.18 21:32 #27526 Maxim Dmitrievsky #:分形序列的特性可以让我们深入了解一直在读曼德尔布罗特的书，总体上还不错，你可以开始看到这一理论所描述的 "模式"。这些模式各不相同，但具有共同属性当然，预测能力尚未得到证实。 在我们的案例中，这些特性很难或甚至不可能形式化。虽然有必要在这个方向上进行探索，但在我们的案例中是否有效，目前还没有答案。但对于其他情况，包括天气情况，它是有效的。 Renat Akhtyamov 2022.09.18 22:09 #27527 Maxim Kuznetsov #:古典 SB 之外的历史节点值得特别关注 彗星 ;) Maxim Kuznetsov 2022.09.18 22:13 #27528 另一种确定参考点的方法，通过 7-9 度的多项式（不是 2-3，但也不要过多，否则我们会在不经意间抹平）： - 取一个相当大的历史记录（很多很多条） - 以某种方式定义或指定多项式阶数的奇偶性 - 为条形图分配权重--从旧条形图的最小权重到新条形图的最大权重。线性或指数加权，只要不相等即可。 - 应用 ISC 我们将在特殊点（顶点和拐点）附近搜索有效的条形图。 [删除] 2022.09.18 22:26 #27529 Maxim Kuznetsov #:另一种确定参考点的方法是通过 7-9 度的多项式（不是 2-3 度，但也不能过大，否则我们会在不经意间抹平）：- 取一个相当大的历史记录（很多很多条）- 以某种方式确定或指定多项式阶数的奇偶性- 为条形图分配权重--从旧条形图的最小权重到新条形图的最大权重。可以是线性加权，也可以是指数加权，最重要的是它们不应该相等。- 推动 ISC瞧 - 我们在特殊点（顶点和拐点）附近搜索有效的条形图 这些汇集点将是分岔汇集点，在这些汇集点之后，我们应该寻找吸引点，并根据它们调整窗口，直到下一次分岔。 在非线性动力学或其他方面。 将这一窗口置于 MO 中，并对近期进行预测。 只有在这块自折线图的中间位置之后，吸引子才会清晰，在此之前，任何吸引子都不会清晰，或者会有更大或更小的吸引子发生作用。 也许有一种算法简单的方法可以在训练示例中考虑到所有因素，而无需担心这个问题。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 22:44 #27530 Maxim Dmitrievsky #:这些剧目将是分岔剧目，在这些剧目之后，我们应该寻找吸引物，并根据它们调整窗口，直到下一次分岔为止在非线性动力学或其他方面。将这一窗口置于 MO 中，并对近期进行预测。 吸引子只有在这块自折线图的中间位置之后才会清晰，在此之前什么都不会清晰，或者会有更大的吸引子发生作用。 我不知道你为什么对 Windows 如此着迷。关于 WINDOWS - 这是对微软公司说的 :-) 您选择了一个参照点，这就是您应该考虑的地方。您关心的是您的个人账户/系列/交易的个人命运。这才是最重要的。 账户活得越久，你就必须挖得越深。你自己，当你穿着短裤时，认为一周接近永恒；现在，一周就像一眨眼； 1...274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
古典 SB 之外的历史节点值得特别关注
包括，但有必要确定其性质，并以某种方式对其进行总体描述，以便使用包括 MO 在内的适当方法
在我看来，在这种情况下，分形理论更接近本体
分形主义将提供什么？
分形数列的特性能给人启示
一直在读曼德尔布罗特（Mandelbrot）的书，总体来说还不错，你可以开始看到这一理论所描述的 "模式"。
这些模式各不相同，但具有共同的属性
当然，预测能力尚未得到证实。
它已经是分形的、自相似的......
在分钟级上的图形完全相同：
在任何起点上都是一样的： -))
价格倾向于最小化偏差（毕竟，市场在各个层面和时间范围内都在讨价还价），因此要注意这些偏差最大的地方
你知道自己在做什么，甚至还发明了一个指标。
我有兴趣在 MO 的框架内处理这个问题。以及其他属性。也许我以后会做点什么。好吧，我先走了，以后我会写一些例子的。
小补充：SB 与经典 SB 的一般区别在于禁止平飞。出于经济原因，不可能沿着地平线长时间移动。
在我们的案例中，这些特性很难或甚至不可能形式化。虽然有必要在这个方向上进行探索，但在我们的案例中是否有效，目前还没有答案。但对于其他情况，包括天气情况，它是有效的。
彗星
;)
另一种确定参考点的方法，通过 7-9 度的多项式（不是 2-3，但也不要过多，否则我们会在不经意间抹平）：
- 取一个相当大的历史记录（很多很多条）
- 以某种方式定义或指定多项式阶数的奇偶性
- 为条形图分配权重--从旧条形图的最小权重到新条形图的最大权重。线性或指数加权，只要不相等即可。
- 应用 ISC
我们将在特殊点（顶点和拐点）附近搜索有效的条形图。
这些汇集点将是分岔汇集点，在这些汇集点之后，我们应该寻找吸引点，并根据它们调整窗口，直到下一次分岔。
在非线性动力学或其他方面。
将这一窗口置于 MO 中，并对近期进行预测。
只有在这块自折线图的中间位置之后，吸引子才会清晰，在此之前，任何吸引子都不会清晰，或者会有更大或更小的吸引子发生作用。
也许有一种算法简单的方法可以在训练示例中考虑到所有因素，而无需担心这个问题。
我不知道你为什么对 Windows 如此着迷。关于 WINDOWS - 这是对微软公司说的 :-)
您选择了一个参照点，这就是您应该考虑的地方。您关心的是您的个人账户/系列/交易的个人命运。这才是最重要的。
账户活得越久，你就必须挖得越深。你自己，当你穿着短裤时，认为一周接近永恒；现在，一周就像一眨眼；