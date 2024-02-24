交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1228 1...122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235...3399 新评论 mytarmailS 2018.12.24 08:50 #12271 马克西姆-德米特里耶夫斯基。然后会有很少的例子，在新的数据上ns会变得盲目迷失，她需要尽可能多的 "看到 "她的生活。作为一个选项.... 1) 创建 "理想的交易"，标记交易，交易+佣金，可以是最有利可图的选择......我们将获得像人字形的东西，在顶部和底部的交易...... 2）形成这种理想的贸易的股票 3）教授模型。训练的目的 - 实现最大的相关性（模型的交易股票+佣金）与（理想化的股票），这些模型的质量可以用一个数字来表示，kf相关度 通过这种方式，模型将能够尽可能顺利和准确地适应数据。 当然，我们也不应该忘记训练中的OOS。 ps.我写的这些都是纯理论。 [删除] 2018.12.24 09:03 #12272 mytarmailS:作为一个选项.... 1) 创建一个 "理想的交易"，有标记的交易，交易+佣金，你可以有最有利的选择......它将像一个之字形，在顶部和底部的交易...... 2）形成这种理想的贸易的股票 3）教授模型。训练的目的 - 实现最大的相关性（模型的交易股票+佣金）与（理想化的股票），这些模型的质量可以用一个数字表示，kf相关性 通过这种方式，模型将能够尽可能顺利和准确地适应数据。 当然，我们也不应该忘记训练中的OOS。 ps.我写的所有东西都是纯理论。基本上是这样做的，但你可以改变 "理想公平 "的程度，因为越是理想，越是过度训练。 托盘上的错误：0，OOS上的错误：0.4。 一个 "理想 "的交易，包括OOS（内部），显示亏损的交易只有15%，这与OOS的数量相对应（这里-20%）。不难猜测在新数据上会发生什么 mytarmailS 2018.12.24 09:25 #12273 马克西姆-德米特里耶夫斯基。基本上就是这样做的，但你可以改变 "完美公平 "的程度，因为越是完美，越是过度训练 托盘上的错误：0，AOS上：0.4。 一个 "理想 "的交易，包括OOS（内部），显示亏损的交易只有15%，这与OOS的数量相对应（这里-20%）。不难猜测新数据会发生什么 问题可能出在预测器属性的可修改性上，我没有看到其他变体( [删除] 2018.12.24 09:32 #12274 mytarmailS:那么问题可能是预测器属性的可变性，我没有看到任何其他选择(与目标有关的可变性 我想借此表明，训练 "完美 "的输入是一种歪门邪道，而且给所有输出分配相同的概率。 mytarmailS 2018.12.24 10:29 #12275 马克西姆-德米特里耶夫斯基。与目标有关的可变性 我想说明的是，训练 "理想 "的输入是一种歪门邪道，尤其是给所有的输出分配相同的概率。 OOS的开头似乎很好... 你是否尝试过每隔N条就重新训练？ [删除] 2018.12.24 10:32 #12276 mytarmailS: 奥斯的开头似乎很好...... 没有试图每隔N年就完全重新培训一次这只是一个例子，有一些方法可以抹平差异，不是很有效，但也有 你在找什么，那里不是开始））我已经保存了截图，从前面和后面看是差不多的。 对我前面描述的研究课题感兴趣。但既然没有人做我自己就会做 mytarmailS 2018.12.24 10:39 #12277 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这只是一个例子，有一些方法可以抹平差异，不是很有效，但也有 你在找什么，那里不是开始））已经抛出的截图中，正面和背面大致相同。 我对研究我之前描述的主题很感兴趣，但既然没有人做过，我就自己做吧对我来说，这和赢/输的概率是一样的，你可能会学到一些东西，但新的数据将接近于随机。 [删除] 2018.12.24 10:41 #12278 mytarmailS:它将与赢/输的概率相同，它可能会学到一些东西，但在新的数据上，它将接近于随机。让我们来看看，我无法在脑海中想象这个过程 mytarmailS 2018.12.24 10:49 #12279 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我们将拭目以待，我无法在心中想象这个过程。但尝试不断地重新训练，这更有希望，我想。 [删除] 2018.12.24 10:52 #12280 mytarmailS:但尝试不断地重新训练，这是更有希望的，我认为你以为我没试过吗？ 虚拟优化器早就有了2种变体：完全重新训练和贝叶斯校正。 这都是无稽之谈，除非你尝试，否则你不会理解。只有当主要问题得到解决时，它才能发挥作用 因为我检查了所有的矩阵函数，几乎所有地方的股权都很高。 神经网络x...ti, 早期停止, 晚期停止, 窃听x...i, 组合x..., 交叉验证 1...122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
然后会有很少的例子，在新的数据上ns会变得盲目迷失，她需要尽可能多的 "看到 "她的生活。
作为一个选项....
1) 创建 "理想的交易"，标记交易，交易+佣金，可以是最有利可图的选择......我们将获得像人字形的东西，在顶部和底部的交易......
2）形成这种理想的贸易的股票
3）教授模型。训练的目的 - 实现最大的相关性（模型的交易股票+佣金）与（理想化的股票），这些模型的质量可以用一个数字来表示，kf相关度
通过这种方式，模型将能够尽可能顺利和准确地适应数据。
当然，我们也不应该忘记训练中的OOS。
ps.我写的这些都是纯理论。
作为一个选项....
1) 创建一个 "理想的交易"，有标记的交易，交易+佣金，你可以有最有利的选择......它将像一个之字形，在顶部和底部的交易......
2）形成这种理想的贸易的股票
3）教授模型。训练的目的 - 实现最大的相关性（模型的交易股票+佣金）与（理想化的股票），这些模型的质量可以用一个数字表示，kf相关性
通过这种方式，模型将能够尽可能顺利和准确地适应数据。
当然，我们也不应该忘记训练中的OOS。
ps.我写的所有东西都是纯理论。
基本上是这样做的，但你可以改变 "理想公平 "的程度，因为越是理想，越是过度训练。
托盘上的错误：0，OOS上的错误：0.4。
一个 "理想 "的交易，包括OOS（内部），显示亏损的交易只有15%，这与OOS的数量相对应（这里-20%）。不难猜测在新数据上会发生什么
基本上就是这样做的，但你可以改变 "完美公平 "的程度，因为越是完美，越是过度训练
托盘上的错误：0，AOS上：0.4。
一个 "理想 "的交易，包括OOS（内部），显示亏损的交易只有15%，这与OOS的数量相对应（这里-20%）。不难猜测新数据会发生什么
问题可能出在预测器属性的可修改性上，我没有看到其他变体(
那么问题可能是预测器属性的可变性，我没有看到任何其他选择(
与目标有关的可变性
我想借此表明，训练 "完美 "的输入是一种歪门邪道，而且给所有输出分配相同的概率。
与目标有关的可变性
我想说明的是，训练 "理想 "的输入是一种歪门邪道，尤其是给所有的输出分配相同的概率。
OOS的开头似乎很好...
你是否尝试过每隔N条就重新训练？
奥斯的开头似乎很好......
没有试图每隔N年就完全重新培训一次
这只是一个例子，有一些方法可以抹平差异，不是很有效，但也有
你在找什么，那里不是开始））我已经保存了截图，从前面和后面看是差不多的。
对我前面描述的研究课题感兴趣。但既然没有人做我自己就会做
这只是一个例子，有一些方法可以抹平差异，不是很有效，但也有
你在找什么，那里不是开始））已经抛出的截图中，正面和背面大致相同。
我对研究我之前描述的主题很感兴趣，但既然没有人做过，我就自己做吧
对我来说，这和赢/输的概率是一样的，你可能会学到一些东西，但新的数据将接近于随机。
它将与赢/输的概率相同，它可能会学到一些东西，但在新的数据上，它将接近于随机。
让我们来看看，我无法在脑海中想象这个过程
我们将拭目以待，我无法在心中想象这个过程。
但尝试不断地重新训练，这更有希望，我想。
但尝试不断地重新训练，这是更有希望的，我认为
你以为我没试过吗？ 虚拟优化器早就有了2种变体：完全重新训练和贝叶斯校正。
这都是无稽之谈，除非你尝试，否则你不会理解。只有当主要问题得到解决时，它才能发挥作用
因为我检查了所有的矩阵函数，几乎所有地方的股权都很高。神经网络x...ti, 早期停止, 晚期停止, 窃听x...i, 组合x..., 交叉验证