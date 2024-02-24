交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1176 1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399 新评论 Ivan Negreshniy 2018.11.29 08:32 #11751 阿列克谢-维亚兹米 金。在MOE上有一些文章，那里的一切都有科学依据，但在这里更可能或初学者可以提出问题，或讨论一些可以尝试的想法。一般来说，你应该在你对自己的行动结果已经有信心的时候写文章，我离它还很远。但在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于这个论坛的主题还是对于关于MO的文章。 信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。 而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。 在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。 Rantime MQL与Python和R库相结合，在这个方向上提供了无限的空间，所以我再次提供了我的引擎，如果需要，我随时准备联系和帮助。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 09:06 #11752 伊万-内格雷什尼。而在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于论坛的这个分支还是对于关于MO的文章。 信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。 而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。 在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。 这就是为什么我再次建议我自己的引擎，如果我可能需要它，我准备帮助。我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。 我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。 帮助将catbust以python的形式连接到终端--肯定会需要，谢谢! Ivan Negreshniy 2018.11.29 09:35 #11753 阿列克谢-维亚兹米 金。我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。 我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。 帮助将ketbust作为python连接到终端--当然我需要它，谢谢! 如果你问的是创建EA时出现的问题，使用哪些数据，使用哪些设置来获得最佳结果，可能答案应该像往常一样通过开发、调试、测试和优化来寻求。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 09:36 #11754 伊万-内格雷什尼。 如果你在问问题，这些问题与创建任何种类的专家顾问时基本相同，使用哪些数据，使用哪些设置来获得最佳结果。 这些问题的答案可能需要像往常一样，通过开发、调试、测试和优化来找到。这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这一行业有很好的技能，特别是与模特合作......。 Ivan Negreshniy 2018.11.29 09:44 #11755 阿列克谢-维亚兹米 金。这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这个特殊的工作中拥有很好的技能，与模型...... 许多人只是认为思考就够了，但需要做的是......:) Yuriy Asaulenko 2018.11.29 13:09 #11756 伊万-内格雷什尼。MQL的运行时间与Python和R库的耦合给了这个方向无限的空间，所以我再一次提供了我的引擎，如果需要的话，我愿意连接和帮助。我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。 Грааль 2018.11.29 13:40 #11757 马克西姆-德米特里耶夫斯基。很好的测试，谢谢你。 是否有任何关于traine/test的错误差异的信息？ 就拿一个Accuracy或logloss来说，最常见的是 例如，像这样的东西 右边跟踪左边测试。 我对模型的归纳能力很感兴趣，以及处理过度的功绩是什么。我看到你很快就掌握了这个工具。最后，实质性的会谈 :)) 它看起来很复杂；在上面的某个地方已经说过，低超差的标志之一正是Lerning和Quizzo上的公平的图形的相似性；同样的逻辑适用于分类/回归，而公平是后果。 Грааль 2018.11.29 13:58 #11758 伊戈尔-马卡努。唉，这个问题没有解决办法。 1.或者用第三方语言（平台）TC编写，但你会遇到问题。 a) 没有历史数据 b) 没有测试器 c) 没有在模拟账户上进行测试 -）在平台支持方面可能存在一些问题，例如，我在谷歌上搜索了Alglib，关于它的信息非常少，都只在开发者的网站上，没有任何支持。 所有这些事情你都需要用.dll、集成和其他拐杖来解决。 2.你要么用MQL写所有的东西，你就不会有任何问题A.B.C.。你要么在代码库中寻找现成的解决方案和数学仪器，要么在MQL功能的帮助下从头开始编写所有逻辑（数学仪器）。 3.通用变体是现成的.dll，可以在MQL代码中使用。 如果你自己写代码，这是最实用的解决方案，你不能用.dll来做市场。 许多开发和分析系统允许你创建一个.dll，作为一个例子 - Matlab HH：我对MQL有90%的满意，唯一的问题是我必须从头开始做几乎所有的结果可视化。 在Matlab中，输出总是在手边，一行代码就有一个现成的图表，所有的变量都是可见的，你可以改变变量...一句话，Matlab是一个现成的数学工具的开发环境。乍一看，一切都像你说的那样，但在为RAD系统生产拐杖和衬垫大约3或5年后，你很快就会意识到，不幸的是，"没有免费的午餐"。RAD系统的情况就像一个 "把垃圾扫到地毯下 "的马汀格尔，它们简化了模板建模，但使定制变得更加困难，而定制的工作是专业的本质。这就是为什么一个潜在的木偶要花2-3年的时间作为初学者在RAD上学习，因为它更容易和更有效，然后顺利地传递到他自己的软件。 Грааль 2018.11.29 14:10 #11759 尤里-阿索连科。什么是第三方语言的价值。 1.将历史记录上传至CSV。 2.做一个测试器（这只是且不超过一个循环）。 3.在模拟账户上，你可以测试，比如说，通过与终端的文件交换。如果你通过RAM-磁盘来做这件事，其性能就像通过内存进行交换一样--每秒数千兆字节。 如果该系统成功，而第一次不会成功，它将为建模工作节省大量时间。而事后如何将其送入终端是一个可解决的问题。魔鬼在细节中 :) 例如，由于某些原因，结果是这样的：不同的测试人员，一个策略和一个数据的结果是不同的，有时是很多，但有人是正确的（最接近事实的）。 Ivan Negreshniy 2018.11.29 14:22 #11760 尤里-阿索连科。我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。这个引擎被整合到一个大项目中，有好几兆字节的源代码，光是解释器就有好几个，除了python和p，还有java和pascal的脚本。 如果你对我使用的Python代码执行的原理和例子感兴趣，我已经在这里提供了很久了。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2018.01.06www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在MOE上有一些文章，那里的一切都有科学依据，但在这里更可能或初学者可以提出问题，或讨论一些可以尝试的想法。一般来说，你应该在你对自己的行动结果已经有信心的时候写文章，我离它还很远。
但在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于这个论坛的主题还是对于关于MO的文章。
信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。
而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。
在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。
Rantime MQL与Python和R库相结合，在这个方向上提供了无限的空间，所以我再次提供了我的引擎，如果需要，我随时准备联系和帮助。
而在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于论坛的这个分支还是对于关于MO的文章。
信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。
而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。
在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。
这就是为什么我再次建议我自己的引擎，如果我可能需要它，我准备帮助。
我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。
我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。
帮助将catbust以python的形式连接到终端--肯定会需要，谢谢!
我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。
我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。
帮助将ketbust作为python连接到终端--当然我需要它，谢谢!
如果你在问问题，这些问题与创建任何种类的专家顾问时基本相同，使用哪些数据，使用哪些设置来获得最佳结果。 这些问题的答案可能需要像往常一样，通过开发、调试、测试和优化来找到。
这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这一行业有很好的技能，特别是与模特合作......。
这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这个特殊的工作中拥有很好的技能，与模型......
MQL的运行时间与Python和R库的耦合给了这个方向无限的空间，所以我再一次提供了我的引擎，如果需要的话，我愿意连接和帮助。
我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。
很好的测试，谢谢你。
是否有任何关于traine/test的错误差异的信息？ 就拿一个Accuracy或logloss来说，最常见的是
例如，像这样的东西
右边跟踪左边测试。
我对模型的归纳能力很感兴趣，以及处理过度的功绩是什么。我看到你很快就掌握了这个工具。最后，实质性的会谈 :))
它看起来很复杂；在上面的某个地方已经说过，低超差的标志之一正是Lerning和Quizzo上的公平的图形的相似性；同样的逻辑适用于分类/回归，而公平是后果。
唉，这个问题没有解决办法。
1.或者用第三方语言（平台）TC编写，但你会遇到问题。
a) 没有历史数据
b) 没有测试器
c) 没有在模拟账户上进行测试
-）在平台支持方面可能存在一些问题，例如，我在谷歌上搜索了Alglib，关于它的信息非常少，都只在开发者的网站上，没有任何支持。
所有这些事情你都需要用.dll、集成和其他拐杖来解决。
2.你要么用MQL写所有的东西，你就不会有任何问题A.B.C.。你要么在代码库中寻找现成的解决方案和数学仪器，要么在MQL功能的帮助下从头开始编写所有逻辑（数学仪器）。
3.通用变体是现成的.dll，可以在MQL代码中使用。 如果你自己写代码，这是最实用的解决方案，你不能用.dll来做市场。
许多开发和分析系统允许你创建一个.dll，作为一个例子 - Matlab
HH：我对MQL有90%的满意，唯一的问题是我必须从头开始做几乎所有的结果可视化。 在Matlab中，输出总是在手边，一行代码就有一个现成的图表，所有的变量都是可见的，你可以改变变量...一句话，Matlab是一个现成的数学工具的开发环境。
乍一看，一切都像你说的那样，但在为RAD系统生产拐杖和衬垫大约3或5年后，你很快就会意识到，不幸的是，"没有免费的午餐"。RAD系统的情况就像一个 "把垃圾扫到地毯下 "的马汀格尔，它们简化了模板建模，但使定制变得更加困难，而定制的工作是专业的本质。这就是为什么一个潜在的木偶要花2-3年的时间作为初学者在RAD上学习，因为它更容易和更有效，然后顺利地传递到他自己的软件。
什么是第三方语言的价值。
1.将历史记录上传至CSV。
2.做一个测试器（这只是且不超过一个循环）。
3.在模拟账户上，你可以测试，比如说，通过与终端的文件交换。如果你通过RAM-磁盘来做这件事，其性能就像通过内存进行交换一样--每秒数千兆字节。
如果该系统成功，而第一次不会成功，它将为建模工作节省大量时间。而事后如何将其送入终端是一个可解决的问题。
魔鬼在细节中 :) 例如，由于某些原因，结果是这样的：不同的测试人员，一个策略和一个数据的结果是不同的，有时是很多，但有人是正确的（最接近事实的）。
我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。
这个引擎被整合到一个大项目中，有好几兆字节的源代码，光是解释器就有好几个，除了python和p，还有java和pascal的脚本。
如果你对我使用的Python代码执行的原理和例子感兴趣，我已经在这里提供了很久了。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133