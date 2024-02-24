交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1176

新评论
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

在MOE上有一些文章，那里的一切都有科学依据，但在这里更可能或初学者可以提出问题，或讨论一些可以尝试的想法。一般来说，你应该在你对自己的行动结果已经有信心的时候写文章，我离它还很远。

但在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于这个论坛的主题还是对于关于MO的文章。

信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。

而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。

在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。

Rantime MQL与Python和R库相结合，在这个方向上提供了无限的空间，所以我再次提供了我的引擎，如果需要，我随时准备联系和帮助。

 
伊万-内格雷什尼

而在我看来，不确定性是一个共同的特征，无论是对于论坛的这个分支还是对于关于MO的文章。

信心的表现只有在拉锯战中才能观察到，否则脆弱的结构就会不幸地在最轻微的压力下崩溃了。

而其中一个原因，我认为正是因为过度的科学主义，另一个原因是，我们作为初学者，总是试图从头开始，对基本概念提出质疑。

在我看来，与其采取这些极端的做法，不如采取现成的MO模型与实例，编写现成的专家顾问，测试它们，监测它们并在文章中给出评论。

这就是为什么我再次建议我自己的引擎，如果我可能需要它，我准备帮助。

我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。

我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。

帮助将catbust以python的形式连接到终端--肯定会需要，谢谢!

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我部分同意你的想法，但交易的MO模型有其特殊性--非平稳性，或者说是非常小的样本，无法描述所有可能的现象，我不知道与其他方向类比的这种例子，所以我必须自己做一些。

我不会拒绝提供帮助，因为我对模型的建立非常不了解，在对Catbust进行了一些设置后，我看到，结果可能在很大程度上取决于模型的设置，这给人的疑问比答案多。而我今天的问题是，用预测器从我的样本中可以生存到什么最大值，因为不清楚我是需要做更多的预测器还是已经有足够的最小值。

帮助将ketbust作为python连接到终端--当然我需要它，谢谢!

如果你问的是创建EA时出现的问题，使用哪些数据，使用哪些设置来获得最佳结果，可能答案应该像往常一样通过开发、调试、测试和优化来寻求。
 
伊万-内格雷什尼
如果你在问问题，这些问题与创建任何种类的专家顾问时基本相同，使用哪些数据，使用哪些设置来获得最佳结果。 这些问题的答案可能需要像往常一样，通过开发、调试、测试和优化来找到。

这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这一行业有很好的技能，特别是与模特合作......。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

这就是我所做的 :)只是想，如果有人在这个特殊的工作中拥有很好的技能，与模型......

许多人只是认为思考就够了，但需要做的是......:)
 
伊万-内格雷什尼

MQL的运行时间与Python和R库的耦合给了这个方向无限的空间，所以我再一次提供了我的引擎，如果需要的话，我愿意连接和帮助。

我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

很好的测试，谢谢你。

是否有任何关于traine/test的错误差异的信息？ 就拿一个Accuracy或logloss来说，最常见的是

例如，像这样的东西

右边跟踪左边测试。

我对模型的归纳能力很感兴趣，以及处理过度的功绩是什么。我看到你很快就掌握了这个工具。最后，实质性的会谈 :))


它看起来很复杂；在上面的某个地方已经说过，低超差的标志之一正是Lerning和Quizzo上的公平的图形的相似性；同样的逻辑适用于分类/回归，而公平是后果。

 
伊戈尔-马卡努

唉，这个问题没有解决办法。

1.或者用第三方语言（平台）TC编写，但你会遇到问题。

a) 没有历史数据

b) 没有测试器

c) 没有在模拟账户上进行测试

-）在平台支持方面可能存在一些问题，例如，我在谷歌上搜索了Alglib，关于它的信息非常少，都只在开发者的网站上，没有任何支持。

所有这些事情你都需要用.dll、集成和其他拐杖来解决。

2.你要么用MQL写所有的东西，你就不会有任何问题A.B.C.。你要么在代码库中寻找现成的解决方案和数学仪器，要么在MQL功能的帮助下从头开始编写所有逻辑（数学仪器）。

3.通用变体是现成的.dll，可以在MQL代码中使用。 如果你自己写代码，这是最实用的解决方案，你不能用.dll来做市场。

许多开发和分析系统允许你创建一个.dll，作为一个例子 - Matlab


HH：我对MQL有90%的满意，唯一的问题是我必须从头开始做几乎所有的结果可视化。 在Matlab中，输出总是在手边，一行代码就有一个现成的图表，所有的变量都是可见的，你可以改变变量...一句话，Matlab是一个现成的数学工具的开发环境。

乍一看，一切都像你说的那样，但在为RAD系统生产拐杖和衬垫大约3或5年后，你很快就会意识到，不幸的是，"没有免费的午餐"。RAD系统的情况就像一个 "把垃圾扫到地毯下 "的马汀格尔，它们简化了模板建模，但使定制变得更加困难，而定制的工作是专业的本质。这就是为什么一个潜在的木偶要花2-3年的时间作为初学者在RAD上学习，因为它更容易和更有效，然后顺利地传递到他自己的软件。

 
尤里-阿索连科

什么是第三方语言的价值。

1.将历史记录上传至CSV。

2.做一个测试器（这只是且不超过一个循环）。

3.在模拟账户上，你可以测试，比如说，通过与终端的文件交换。如果你通过RAM-磁盘来做这件事，其性能就像通过内存进行交换一样--每秒数千兆字节。

如果该系统成功，而第一次不会成功，它将为建模工作节省大量时间。而事后如何将其送入终端是一个可解决的问题。

魔鬼在细节中 :) 例如，由于某些原因，结果是这样的：不同的测试人员，一个策略和一个数据的结果是不同的，有时是很多，但有人是正确的（最接近事实的）。

 
尤里-阿索连科

我可以看到引擎的源代码吗？我想知道它是如何制成的。

这个引擎被整合到一个大项目中，有好几兆字节的源代码，光是解释器就有好几个，除了python和p，还有java和pascal的脚本。

如果你对我使用的Python代码执行的原理和例子感兴趣，我已经在这里提供了很久了。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.01.06
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399
新评论