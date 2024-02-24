交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2346

新评论
[删除]  
mytarmailS:

如果你是用R语言写的，写一个简单的脚本

这将在控制台中打印 "9876543210"。

如果你没有更好的事情可做，就用你自己的死语言写吧）。

更好的是，学习Python并找到一份工作。

 
Maxim Dmitrievsky:

无事可做，就用自己的死文字写）。

这就是你尝试的方式....

...这不是麻袋午餐。

 

他在撒谎，他是个麻木不仁的人，他还这样称呼其他人)

他有这个有那个，他为自己做了多少台电脑

从游戏，到室内机柜，到凉爽的PSU，到超级昂贵的新的和经济的苹果电脑。

直觉告诉我，马克西姆卡在这里是个空壳。

我不愿意相信，但这值得一谈。

[删除]  
mytarmailS:

这就是你的尝试....

......这不像是你穿的麻袋。

 
Maxim Dmitrievsky:

无意冒犯，只是一个问题

诚实地告诉我，你是单身母亲的儿子吗？

 
来吧，马克西姆卡，别再玩俄罗斯方块了，用用你的脑子。
[删除]  
各位，醉汉们又聚在一起了。祝你玩得开心）。
 
Maxim Dmitrievsky:

言不及义

在开发商方面，他们的决定是毫不含糊的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
各位，醉汉们又聚在一起了。有一个愉快的谈话)

这是最简单的。

尽量劝阻，新来的人不要对你感到失望。

[删除]  
Valeriy Yastremskiy:

在开发商方面，他们的决定是毫不含糊的。

开发团队的意见比其他人的意见更有趣。

1...233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353...3399
新评论