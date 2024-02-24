交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2295

Maxim Dmitrievsky:

它的偏差是错误的。

我目前的目标是使用相关性来确定趋势/平坦度，对于周期我将使用傅立叶。

 
Rorschach:

这些测试并不完整，我看到一篇文章说随机性测试能够通过音乐。

有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁来说白噪声也是音乐），是否被压缩，进行了什么样的测试（有几十个测试，有必要全部通过）。

 
Aleksey Nikolayev:

有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁和白噪声是音乐），是否被压缩，进行了什么测试（有几十个测试，有必要通过所有的测试）。

我认为说唱时降低了比特率，我找不到链接。

 
Maxim Dmitrievsky:

由于某些原因，每个人都习惯于称马丁为平均仓位，大多是没有意义的或过度优化的

你可以让地段固定下来，但仍然使用网格。交易集（进入和退出点）将发生变化，它们在MO的特征空间中的表现也将发生变化。只是这一点很有意思。

如果使用新的数据可能出现稳定效应--我不知道。我没有这样一个数学公式。根据经验来检查。

好吧，如果你的意思是正确计算网格，使其能够盈利，以及增加订单的规则。(这是有道理的）。而根据最近的一行，网格的模式应该被改变，我们应该教给大家正确的Limits和Limits。

这是一个大型培训。

Valeriy Yastremskiy:

好吧，如果你的意思是如此正确地计算网格，它将是有利可图的，以及添加订单的规则。这里面有一些东西）。而根据最近的一行，我们可能会改变网格模式，并教导放置正确的Limits和Limits。

这么好的教育原来是这样的。

由于该主题的参与者的水平平均提高了（都学会了教授神经网络），那么我建议采取流行的策略，并将其附加到MO。包括市场上的马汀和TC。

所以，有人掉队了。

它们对其盈利能力没有任何影响，但对市场价格没有影响。

我相信，这个话题可能会产生成熟的TCs

 
Maxim Dmitrievsky:

成熟的TS 没有神经的圣杯iI）几乎在4行中。

夏普比率：15.32

关于中小企业的外汇部门算法的副本

也就是说，在外汇市场上，收益是这个夏普比率的倒数。

;)

好运

 
Maxim Dmitrievsky:

如果我们想提高专家顾问并用于分析，我们可以把它作为一个例子，但如果我们不能确定要从市场的方向，市场可能无法正常工作）。

Valeriy Yastremskiy:

形成一个网格（订单条件），在一次和很多，它是一种更复杂的比最初显示的方向教）。

玩这个很有趣，会很快做的

有趣，因为它是不明确的 )
 
Maxim Dmitrievsky:

玩这个很有意思，我很快就会做的。

有趣的是，它是不明确的)

好了，不是单一的解决方案，而是以多种解决方案的形式出现的学习策略)

 
Rorschach:

图2 中，如何构建置信区间？

你可以在这里 看一下。

