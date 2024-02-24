交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2295 1...228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302...3399 新评论 Rorschach 2021.01.14 13:23 #22941 Maxim Dmitrievsky: 它的偏差是错误的。 我目前的目标是使用相关性来确定趋势/平坦度，对于周期我将使用傅立叶。 Aleksey Nikolayev 2021.01.14 13:31 #22942 Rorschach: 这些测试并不完整，我看到一篇文章说随机性测试能够通过音乐。 有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁来说白噪声也是音乐），是否被压缩，进行了什么样的测试（有几十个测试，有必要全部通过）。 Rorschach 2021.01.14 13:45 #22943 Aleksey Nikolayev: 有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁和白噪声是音乐），是否被压缩，进行了什么测试（有几十个测试，有必要通过所有的测试）。 我认为说唱时降低了比特率，我找不到链接。 Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 14:05 #22944 Maxim Dmitrievsky: 由于某些原因，每个人都习惯于称马丁为平均仓位，大多是没有意义的或过度优化的你可以让地段固定下来，但仍然使用网格。交易集（进入和退出点）将发生变化，它们在MO的特征空间中的表现也将发生变化。只是这一点很有意思。 如果使用新的数据可能出现稳定效应--我不知道。我没有这样一个数学公式。根据经验来检查。 好吧，如果你的意思是正确计算网格，使其能够盈利，以及增加订单的规则。(这是有道理的）。而根据最近的一行，网格的模式应该被改变，我们应该教给大家正确的Limits和Limits。 这是一个大型培训。 [删除] 2021.01.14 14:17 #22945 Valeriy Yastremskiy: 好吧，如果你的意思是如此正确地计算网格，它将是有利可图的，以及添加订单的规则。这里面有一些东西）。而根据最近的一行，我们可能会改变网格模式，并教导放置正确的Limits和Limits。这么好的教育原来是这样的。 由于该主题的参与者的水平平均提高了（都学会了教授神经网络），那么我建议采取流行的策略，并将其附加到MO。包括市场上的马汀和TC。 所以，有人掉队了。 它们对其盈利能力没有任何影响，但对市场价格没有影响。 我相信，这个话题可能会产生成熟的TCs Renat Akhtyamov 2021.01.14 15:25 #22946 Maxim Dmitrievsky: 由于线程参与者的水平平均提高了（每个人都学会了如何训练神经网络），我建议采取流行的策略，并将MO附加到它们身上。包括市场上的马汀和TS。所以，有人掉队了。它们对其盈利能力没有任何影响，但对市场价格没有影响。我相信这个主题可以发展成一个成熟的TS 成熟的TS（ 没有神经的圣杯，iI）几乎在4行中。 夏普比率：15.32 关于中小企业的外汇部门算法的副本 也就是说，在外汇市场上，收益是这个夏普比率的倒数。 ;) 好运 Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 16:00 #22947 Maxim Dmitrievsky: 由于线程参与者的水平平均提高了（每个人都学会了如何训练神经网络），我建议采取流行的策略，并将MO附加到它们身上。包括市场上的马汀和TS。所以，有人掉队了。它们对其盈利能力没有任何影响。我相信，这个话题可能会产生成熟的TC 如果我们想提高专家顾问并用于分析，我们可以把它作为一个例子，但如果我们不能确定要从市场的方向，市场可能无法正常工作）。 [删除] 2021.01.14 16:17 #22948 Valeriy Yastremskiy: 形成一个网格（订单条件），在一次和很多，它是一种更复杂的比最初显示的方向教）。玩这个很有趣，会很快做的 有趣，因为它是不明确的 ) Valeriy Yastremskiy 2021.01.14 16:22 #22949 Maxim Dmitrievsky: 玩这个很有意思，我很快就会做的。 有趣的是，它是不明确的) 好了，不是单一的解决方案，而是以多种解决方案的形式出现的学习策略) Rorschach 2021.01.14 16:30 #22950 Rorschach: 在图2 中，如何构建置信区间？ 你可以在这里 看一下。 Анализ основных характеристик временных рядов www.mql5.com В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда. 1...228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它的偏差是错误的。
我目前的目标是使用相关性来确定趋势/平坦度，对于周期我将使用傅立叶。
这些测试并不完整，我看到一篇文章说随机性测试能够通过音乐。
有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁来说白噪声也是音乐），是否被压缩，进行了什么样的测试（有几十个测试，有必要全部通过）。
有必要看一下具体情况--什么样的音乐（对谁和白噪声是音乐），是否被压缩，进行了什么测试（有几十个测试，有必要通过所有的测试）。
我认为说唱时降低了比特率，我找不到链接。
由于某些原因，每个人都习惯于称马丁为平均仓位，大多是没有意义的或过度优化的
你可以让地段固定下来，但仍然使用网格。交易集（进入和退出点）将发生变化，它们在MO的特征空间中的表现也将发生变化。只是这一点很有意思。如果使用新的数据可能出现稳定效应--我不知道。我没有这样一个数学公式。根据经验来检查。
好吧，如果你的意思是正确计算网格，使其能够盈利，以及增加订单的规则。(这是有道理的）。而根据最近的一行，网格的模式应该被改变，我们应该教给大家正确的Limits和Limits。
这是一个大型培训。
好吧，如果你的意思是如此正确地计算网格，它将是有利可图的，以及添加订单的规则。这里面有一些东西）。而根据最近的一行，我们可能会改变网格模式，并教导放置正确的Limits和Limits。
这么好的教育原来是这样的。
由于该主题的参与者的水平平均提高了（都学会了教授神经网络），那么我建议采取流行的策略，并将其附加到MO。包括市场上的马汀和TC。
所以，有人掉队了。
它们对其盈利能力没有任何影响，但对市场价格没有影响。
我相信，这个话题可能会产生成熟的TCs
由于线程参与者的水平平均提高了（每个人都学会了如何训练神经网络），我建议采取流行的策略，并将MO附加到它们身上。包括市场上的马汀和TS。
所以，有人掉队了。
它们对其盈利能力没有任何影响，但对市场价格没有影响。
我相信这个主题可以发展成一个成熟的TS
成熟的TS（ 没有神经的圣杯，iI）几乎在4行中。
关于中小企业的外汇部门算法的副本
也就是说，在外汇市场上，收益是这个夏普比率的倒数。
;)
好运
由于线程参与者的水平平均提高了（每个人都学会了如何训练神经网络），我建议采取流行的策略，并将MO附加到它们身上。包括市场上的马汀和TS。
所以，有人掉队了。
它们对其盈利能力没有任何影响。
我相信，这个话题可能会产生成熟的TC
如果我们想提高专家顾问并用于分析，我们可以把它作为一个例子，但如果我们不能确定要从市场的方向，市场可能无法正常工作）。
形成一个网格（订单条件），在一次和很多，它是一种更复杂的比最初显示的方向教）。
玩这个很有趣，会很快做的有趣，因为它是不明确的 )
玩这个很有意思，我很快就会做的。有趣的是，它是不明确的)
好了，不是单一的解决方案，而是以多种解决方案的形式出现的学习策略)
在图2 中，如何构建置信区间？
你可以在这里 看一下。