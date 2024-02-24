交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2227

Aleksey Vyazmikin:

我指的是来自Yandex的具体实施。在python上，很明显，从公开的选项来看，一切都不复杂:)

为什么是混凝土？

 
Maxim Dmitrievsky:

为什么一个具体的，你不是一个搜索引擎。

事实上，没有必要。

Aleksey Vyazmikin:

基本上没有必要。

在一般情况下学习python，这很简单。我把书单发给你了。我做到了。

你就可以使用最有趣的了。当然，如果你打算在长期内对MO感兴趣的话。

根本没有其他选择
 
Maxim Dmitrievsky:

你好，把书的链接扔给我吧）错过了。

 
Aleksey Vyazmikin:

基本上没有必要。

如果你看Max的视频，就像他那样，50%是谷歌搜索包装和解释，一半是其他东西）））。与php不同的是，Python吸引人的地方在于其在网络上的开放源码材料的可用性。

 
Alexander Alexeyevich:

嗨，给我一个书的链接）我不知怎么就错过了。

Maxim Dmitrievsky:

一个非常酷的关于python和python机器学习的文献档案库

https://codernet.ru/books/python/?page=1

我喜欢粉红色的蟒蛇书，但它还没有出现。

对于那些喜欢思考市场机制的人来说...

训练好的模型能识别出向下的反转点，模型输出的概率为0到1

指示器（输出）显示为蓝色

简单来说，该指标显示卖家对销售的兴趣


正如你从图片上看到的，指示器有时甚至可以工作

但更有趣的是另一件事......。所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "正是在指标显示卖家对销售的兴趣为零时发生的。

而一旦兴趣出现，增长就开始了))

因此，你认为为什么每个人都在失去，为什么TS在沉没，等等。

 
mytarmailS:

对于那些喜欢猜测市场机制的人...



正如你从图片中看到的那样，指示器有时甚至可以工作。

但更有趣的是另一件事...所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "恰恰发生在指标显示卖家对出售的兴趣为零的时候。


这是因为你需要 买家，而不是卖家，以使香草向下移动 :))))。这就是市场机制的运作方式。

 
Wizard2018:

这是因为你需要的是 买家，而不是卖家，才能实现香草式的下跌 :))))这就是市场机制的运作方式。

谢谢帽子

 
为什么买主？

