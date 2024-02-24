交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2227 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 新评论 [删除] 2020.12.06 14:59 #22261 Aleksey Vyazmikin: 我指的是来自Yandex的具体实施。在python上，很明显，从公开的选项来看，一切都不复杂:) 为什么是混凝土？ Aleksey Vyazmikin 2020.12.06 15:10 #22262 Maxim Dmitrievsky: 为什么一个具体的，你不是一个搜索引擎。 事实上，没有必要。 [删除] 2020.12.06 15:27 #22263 Aleksey Vyazmikin: 基本上没有必要。在一般情况下学习python，这很简单。我把书单发给你了。我做到了。你就可以使用最有趣的了。当然，如果你打算在长期内对MO感兴趣的话。 根本没有其他选择 Александр Алексеевич 2020.12.07 06:57 #22264 Maxim Dmitrievsky: 学习python的一般情况下，很简单。我已经上传了一份书单。我做到了。你将能够使用所有有趣的东西。当然，除非你打算长期对MO感兴趣。 没有其他选择 你好，把书的链接扔给我吧）错过了。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:21 #22265 Aleksey Vyazmikin: 基本上没有必要。 如果你看Max的视频，就像他那样，50%是谷歌搜索包装和解释，一半是其他东西）））。与php不同的是，Python吸引人的地方在于其在网络上的开放源码材料的可用性。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:51 #22266 Alexander Alexeyevich: 嗨，给我一个书的链接）我不知怎么就错过了。Maxim Dmitrievsky: 一个非常酷的关于python和python机器学习的文献档案库https://codernet.ru/books/python/?page=1我喜欢粉红色的蟒蛇书，但它还没有出现。 Python | CoderNet codernet.ru Архив учебной литературы по программированию на языке Python mytarmailS 2020.12.07 12:50 #22267 对于那些喜欢思考市场机制的人来说... 训练好的模型能识别出向下的反转点，模型输出的概率为0到1 指示器（输出）显示为蓝色 简单来说，该指标显示卖家对销售的兴趣 正如你从图片上看到的，指示器有时甚至可以工作 但更有趣的是另一件事......。所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "正是在指标显示卖家对销售的兴趣为零时发生的。 而一旦兴趣出现，增长就开始了)) 因此，你认为为什么每个人都在失去，为什么TS在沉没，等等。 Wizard2018 2020.12.07 13:03 #22268 mytarmailS: 对于那些喜欢猜测市场机制的人...正如你从图片中看到的那样，指示器有时甚至可以工作。但更有趣的是另一件事...所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "恰恰发生在指标显示卖家对出售的兴趣为零的时候。 这是因为你需要 买家，而不是卖家，以使香草向下移动 :))))。这就是市场机制的运作方式。 mytarmailS 2020.12.07 13:09 #22269 Wizard2018: 这是因为你需要的是 买家，而不是卖家，才能实现香草式的下跌 :))))这就是市场机制的运作方式。 谢谢帽子 denis.eremin 2020.12.07 13:56 #22270 Wizard2018: 这是因为你需要的是 买家，而不是卖家，才能实现香草式的下跌 :))))这就是市场机制的运作方式。 为什么买主？ 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我指的是来自Yandex的具体实施。在python上，很明显，从公开的选项来看，一切都不复杂:)
为什么是混凝土？
为什么一个具体的，你不是一个搜索引擎。
事实上，没有必要。
基本上没有必要。
在一般情况下学习python，这很简单。我把书单发给你了。我做到了。
你就可以使用最有趣的了。当然，如果你打算在长期内对MO感兴趣的话。根本没有其他选择
学习python的一般情况下，很简单。我已经上传了一份书单。我做到了。
你将能够使用所有有趣的东西。当然，除非你打算长期对MO感兴趣。没有其他选择
你好，把书的链接扔给我吧）错过了。
基本上没有必要。
如果你看Max的视频，就像他那样，50%是谷歌搜索包装和解释，一半是其他东西）））。与php不同的是，Python吸引人的地方在于其在网络上的开放源码材料的可用性。
嗨，给我一个书的链接）我不知怎么就错过了。
一个非常酷的关于python和python机器学习的文献档案库
https://codernet.ru/books/python/?page=1
我喜欢粉红色的蟒蛇书，但它还没有出现。
对于那些喜欢思考市场机制的人来说...
训练好的模型能识别出向下的反转点，模型输出的概率为0到1
指示器（输出）显示为蓝色
简单来说，该指标显示卖家对销售的兴趣
正如你从图片上看到的，指示器有时甚至可以工作
但更有趣的是另一件事......。所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "正是在指标显示卖家对销售的兴趣为零时发生的。
而一旦兴趣出现，增长就开始了))
因此，你认为为什么每个人都在失去，为什么TS在沉没，等等。
对于那些喜欢猜测市场机制的人...
正如你从图片中看到的那样，指示器有时甚至可以工作。
但更有趣的是另一件事...所有美丽的、虚无缥缈的 "下降趋势 "恰恰发生在指标显示卖家对出售的兴趣为零的时候。
这是因为你需要 买家，而不是卖家，以使香草向下移动 :))))。这就是市场机制的运作方式。
这是因为你需要的是 买家，而不是卖家，才能实现香草式的下跌 :))))这就是市场机制的运作方式。
谢谢帽子
这是因为你需要的是 买家，而不是卖家，才能实现香草式的下跌 :))))这就是市场机制的运作方式。
为什么买主？