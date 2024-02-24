交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2157

Maxim Dmitrievsky:

我需要一个高效的函数，将传播的内容放在特征空间中

你可以试试这个

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

然后根据close_diff来计算目标，或者随机抽取一个交易

我只是锯开了目标，看起来是这样的

Aleksey Vyazmikin:

为什么要给 "论坛人 "做鉴定，这项工作的目的是什么？

我对你向目标努力的能力印象深刻。这样的人总能在一个团队中找到自己的位置。企业的集体性质优先于个人。

现在有机会为一项严肃的任务建立一个工作组。

welimorn:

你可以试试这个

然后使用close_diff来计算目标，或者随机抽样交易。

我刚刚看到了目标，得到的结果是这样的

酷！我会试试的，谢谢。

这就是我想做的事。

 
Maxim Dmitrievsky:

很好！我会试一试，谢谢。

这就是我想做的事。

在上面的错误中，我们需要加入价差。

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

而现在这两个班级似乎都被捆绑起来了))


welimorn:

上面的错误，你必须添加差价。

而现在这两个班级似乎都被捆绑起来了))


现在快睡着了......我以后再看。好吧，如果不成功，还有另一个具有挑战性的选择，我以后也许会描述它，如果我到达那里的话
 
Maxim Dmitrievsky:

你必须对每组标签的展开密度进行处理。我还没有看到任何其他选项，只有硬核变体

变化的密度，并找到介于

加速差...手动加速器是没有意义的

 
Maxim Dmitrievsky:
我快睡着了......以后再看。好吧，如果它不起作用，还有一个复杂的选择，我以后会描述它，如果我到了那里。

你必须在晚上睡觉)))) 与该时区))))

 
