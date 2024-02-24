交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2157 1...215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164...3399 新评论 iwelimorn 2020.11.21 21:14 #21561 Maxim Dmitrievsky: 我需要一个高效的函数，将传播的内容放在特征空间中 你可以试试这个 prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True) prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True) sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op)) 然后根据close_diff来计算目标，或者随机抽取一个交易。 我只是锯开了目标，看起来是这样的 附加的文件： ctc_r4e52drq6xv.png 274 kb 6m8u3_sfg2dzaayop.png 248 kb Uladzimir Izerski 2020.11.21 21:15 #21562 Aleksey Vyazmikin: 为什么要给 "论坛人 "做鉴定，这项工作的目的是什么？ 我对你向目标努力的能力印象深刻。这样的人总能在一个团队中找到自己的位置。企业的集体性质优先于个人。 现在有机会为一项严肃的任务建立一个工作组。 [删除] 2020.11.21 21:17 #21563 welimorn: 你可以试试这个然后使用close_diff来计算目标，或者随机抽样交易。我刚刚看到了目标，得到的结果是这样的 酷！我会试试的，谢谢。 这就是我想做的事。 iwelimorn 2020.11.21 21:30 #21564 Maxim Dmitrievsky: 很好！我会试一试，谢谢。这就是我想做的事。 在上面的错误中，我们需要加入价差。 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op)) 而现在这两个班级似乎都被捆绑起来了)) [删除] 2020.11.21 21:35 #21565 welimorn: 上面的错误，你必须添加差价。而现在这两个班级似乎都被捆绑起来了)) 现在快睡着了......我以后再看。好吧，如果不成功，还有另一个具有挑战性的选择，我以后也许会描述它，如果我到达那里的话 Valeriy Yastremskiy 2020.11.21 21:37 #21566 Maxim Dmitrievsky: 你必须对每组标签的展开密度进行处理。我还没有看到任何其他选项，只有硬核变体 变化的密度，并找到介于 加速差...手动加速器是没有意义的 Valeriy Yastremskiy 2020.11.21 21:39 #21567 Maxim Dmitrievsky: 我快睡着了......以后再看。好吧，如果它不起作用，还有一个复杂的选择，我以后会描述它，如果我到了那里。 你必须在晚上睡觉)))) 与该时区)))) Aleksey Vyazmikin 2020.11.21 21:57 #21568 Uladzimir Izerski: 我对你向目标努力的能力印象深刻。这样的人总能在一个团队中找到自己的位置。企业的集体性质优先于个人。现在有机会为一项严肃的任务建立一个工作组。 谢谢你的褒奖性评价。 你是个回避答案的高手。 那么，你想建议什么呢？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.21 21:59 #21569 Valeriy Yastremskiy: 我在73年上了一年级，他在军队....。考虑...父子永恒的书))))) 你认为这是个年龄问题？ 我注意到，现在的养老金领取者不再像以前那样坐在外面闲聊了......。 [删除] 2020.11.21 21:59 #21570 Aleksey Vyazmikin: 谢谢你的褒奖性评价。你是一个逃避答案的高手。那么你有什么可以提供的？ 显然与拉脱维亚人一样。 1...215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我需要一个高效的函数，将传播的内容放在特征空间中
你可以试试这个
然后根据close_diff来计算目标，或者随机抽取一个交易。
我只是锯开了目标，看起来是这样的
为什么要给 "论坛人 "做鉴定，这项工作的目的是什么？
我对你向目标努力的能力印象深刻。这样的人总能在一个团队中找到自己的位置。企业的集体性质优先于个人。
现在有机会为一项严肃的任务建立一个工作组。
酷！我会试试的，谢谢。
这就是我想做的事。
在上面的错误中，我们需要加入价差。
而现在这两个班级似乎都被捆绑起来了))
你必须对每组标签的展开密度进行处理。我还没有看到任何其他选项，只有硬核变体
变化的密度，并找到介于
加速差...手动加速器是没有意义的
我快睡着了......以后再看。好吧，如果它不起作用，还有一个复杂的选择，我以后会描述它，如果我到了那里。
你必须在晚上睡觉)))) 与该时区))))
谢谢你的褒奖性评价。
你是个回避答案的高手。
那么，你想建议什么呢？
我在73年上了一年级，他在军队....。考虑...父子永恒的书)))))
你认为这是个年龄问题？
我注意到，现在的养老金领取者不再像以前那样坐在外面闲聊了......。
