交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2107 1...210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 21:33 #21061 elibrarius: 这就是它应该有的样子。按NS级进行平衡是必要的。树木可以管理，因为它是。 嗯，他们并不总是这样--我以前写过。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 21:36 #21062 看来我在文章中烧毁了一个有利可图的专家顾问（培训方法）。 图中显示了每个月末模型的财务结果，如果你对第一个模型进行12个月的训练，然后把每个新月份的历史加入到模型中--粘上USDRUB_TOM的期货Si 合约。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 22:24 #21063 Aleksey Vyazmikin: 嗯，他们并不总是能应付 - 我以前写过。 我认为增加树木的深度会和平衡一样有帮助。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 22:35 #21064 Aleksey Vyazmikin: 是的，本质上是给预测指数添加噪音。这可能会影响量化边界，因为增加了对有1的区域的选择，但根据想法，同样的效果应该是增加重复的区域，只是我假设重复的区域在训练开始前就被CatBoost算法切断了（需要验证），那么是的，这是一个选项。 更有可能的是，量化会否定这种噪音。如果一列有10000个不同的值，量化为255个量子将得到40个不同值的平均数，变成一个量子。或者另一个例子--如果原来有1000个例子，加入噪音，得到10000个例子，然后量化为255个不同的量子/值--在我看来，这种加入噪音的工作是不必要的。 最近看了一下代码 - 我没有看到任何重复的删除。相反，从40个不同的样本中删除重复的样本，并将其合并为1个量子。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 22:51 #21065 elibrarius: 我认为增加树木的深度会和平衡一样有帮助。 你也可以尝试增加深度。你还应该降低并行的学习率--它也能改善不平衡样本的结果。 elibrarius: 相反，量化会否定这种噪音。如果一列包含10000个不同的值，量化为255个量子将在一次量化中产生40个不同的平均值。或者另一个例子--如果原来有1000个例子，加入噪音，得到10000个例子，然后量化为255个不同的量子/值--在我看来，这种加入噪音的工作是不必要的。 那里有不同的量化方法，包括考虑到范围内物体的拥挤情况。 elibrarius。 最近在看代码 - 我没有看到任何重复的删除。恰恰相反，从40个不同的例子中，通过合并成一个量子来进行重复。 如果你在代码中找到了量化的过程（边界设置），你能把这个代码贴出来吗？那里一定有功能？ [删除] 2020.11.11 22:53 #21066 深度增强与此有什么关系？ 你有一个大的点云，一个类的点云和另一个类的几个样本，并排在一起（甚至可能在里面），永远不会执行。 第二类需要膨胀到一个合理的大小，或者使用一个类的分类算法 Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 23:02 #21067 Maxim Dmitrievsky: 深度增强与此有什么关系？你有一个大的点云，一个类的点云和另一个类的几个样本，侧向（甚至可能是内向）的点云从未执行。第二类需要膨胀到一个合理的规模 增加深度将有助于突出叶子中样本数量少的区域，另一点是有零的叶子的百分比可能会保持不变，然后后续的树又会掩盖这些单位。在训练这样的样本时，你可以看到在训练中间，召回率是如何归零的，然后又回到小百分比。 如果我给一个样本，你能充气吗？如果该方法可行，我将考虑如何在MT5中实现它。 [删除] 2020.11.11 23:04 #21068 Aleksey Vyazmikin: 增加深度将有助于突出叶子中样本数量少的区域，另一点是有零的叶子的百分比可能会保持不变，然后后续的树又会掩盖这些单位。在训练这样的样本时，你可以看到在训练中间，召回率是如何归零的，然后又回到小百分比。如果我给一个样本，你能充气吗？如果该方法可行，那么我将考虑如何在MT5中实现它。 是的，我可以，都是关于树叶之类的废话。班级必须是平衡的 Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 23:25 #21069 马克西姆-德米特里夫斯基： ，我可以。都是关于树叶之类的废话。班级必须是平衡的。 这里有 一个样本--分成3个部分，我理解只有train.csv需要修改？ 目标列 "Target_100"--最后4列不参与训练（你可以关注那里的日期列）--你需要它来建立平衡。 Файл из Облака Mail.ru cloud.mail.ru Облако Mail.ru - это ваше персональное надежное хранилище в интернете. Renat Akhtyamov 2020.11.12 03:01 #21070 Aleksey Vyazmikin: 看来我在文章中烧毁了一个有利可图的专家顾问（培训方法）。图中显示了每个月末模型的财务结果，如果你对第一个模型进行12个月的训练，然后把每个新月份的历史加入到模型中--粘上USDRUB_TOM的期货Si 合约。 盈利的余额以相同的角度上升 如果再投资，则按几何级数 计算 1...210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是它应该有的样子。按NS级进行平衡是必要的。树木可以管理，因为它是。
嗯，他们并不总是这样--我以前写过。
看来我在文章中烧毁了一个有利可图的专家顾问（培训方法）。
图中显示了每个月末模型的财务结果，如果你对第一个模型进行12个月的训练，然后把每个新月份的历史加入到模型中--粘上USDRUB_TOM的期货Si 合约。
嗯，他们并不总是能应付 - 我以前写过。
是的，本质上是给预测指数添加噪音。这可能会影响量化边界，因为增加了对有1的区域的选择，但根据想法，同样的效果应该是增加重复的区域，只是我假设重复的区域在训练开始前就被CatBoost算法切断了（需要验证），那么是的，这是一个选项。
更有可能的是，量化会否定这种噪音。如果一列有10000个不同的值，量化为255个量子将得到40个不同值的平均数，变成一个量子。或者另一个例子--如果原来有1000个例子，加入噪音，得到10000个例子，然后量化为255个不同的量子/值--在我看来，这种加入噪音的工作是不必要的。
最近看了一下代码 - 我没有看到任何重复的删除。相反，从40个不同的样本中删除重复的样本，并将其合并为1个量子。
我认为增加树木的深度会和平衡一样有帮助。
你也可以尝试增加深度。你还应该降低并行的学习率--它也能改善不平衡样本的结果。
相反，量化会否定这种噪音。如果一列包含10000个不同的值，量化为255个量子将在一次量化中产生40个不同的平均值。或者另一个例子--如果原来有1000个例子，加入噪音，得到10000个例子，然后量化为255个不同的量子/值--在我看来，这种加入噪音的工作是不必要的。
那里有不同的量化方法，包括考虑到范围内物体的拥挤情况。
最近在看代码 - 我没有看到任何重复的删除。恰恰相反，从40个不同的例子中，通过合并成一个量子来进行重复。
如果你在代码中找到了量化的过程（边界设置），你能把这个代码贴出来吗？那里一定有功能？
深度增强与此有什么关系？
你有一个大的点云，一个类的点云和另一个类的几个样本，并排在一起（甚至可能在里面），永远不会执行。
第二类需要膨胀到一个合理的大小，或者使用一个类的分类算法
深度增强与此有什么关系？
你有一个大的点云，一个类的点云和另一个类的几个样本，侧向（甚至可能是内向）的点云从未执行。
第二类需要膨胀到一个合理的规模
增加深度将有助于突出叶子中样本数量少的区域，另一点是有零的叶子的百分比可能会保持不变，然后后续的树又会掩盖这些单位。在训练这样的样本时，你可以看到在训练中间，召回率是如何归零的，然后又回到小百分比。
如果我给一个样本，你能充气吗？如果该方法可行，我将考虑如何在MT5中实现它。
增加深度将有助于突出叶子中样本数量少的区域，另一点是有零的叶子的百分比可能会保持不变，然后后续的树又会掩盖这些单位。在训练这样的样本时，你可以看到在训练中间，召回率是如何归零的，然后又回到小百分比。
如果我给一个样本，你能充气吗？如果该方法可行，那么我将考虑如何在MT5中实现它。
，我可以。都是关于树叶之类的废话。班级必须是平衡的。
这里有 一个样本--分成3个部分，我理解只有train.csv需要修改？
目标列 "Target_100"--最后4列不参与训练（你可以关注那里的日期列）--你需要它来建立平衡。
看来我在文章中烧毁了一个有利可图的专家顾问（培训方法）。
图中显示了每个月末模型的财务结果，如果你对第一个模型进行12个月的训练，然后把每个新月份的历史加入到模型中--粘上USDRUB_TOM的期货Si 合约。
盈利的余额以相同的角度上升
如果再投资，则按几何级数 计算