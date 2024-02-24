交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2011 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:11 #20101 Maxim Dmitrievsky: 切割开始与测试器+-匹配......好吧，至少，如果真实的东西不好，那么在测试器中也是如此。到目前为止，自9月21日以来情况良好，在测试器中的情况也差不多。而对于早期的测试器来说，它是好的，这几周是不成功的（可能）。也许这只是一个巧合，在一周的开始，它总是很好（在 "预训练 "之后），然后它就慢下来了。找到了另一种改进方法，可能最终会奏效 )漫长的等待是为了抓住虫子在长距离运动中拉动，在U形转弯中停顿这是一个来自测试员的例子（更新的逻辑），在过去的2个月里但对于旧的逻辑学来说，情况更糟。我将在交易员上尝试新的逻辑，并在下周锁定它。 是什么造成了这种差异？ [删除] 2020.10.01 13:15 #20102 Aleksey Vyazmikin: 那么，出现差异的原因是什么呢？ 我不知道，它们还在那里，但没有那么大。 错误在于交易员的逻辑颠倒了。 mytarmailS 2020.10.01 13:30 #20103 Maxim Dmitrievsky: 削减开始+-匹配测试者........ 看起来是线性的，这让人放心。 mytarmailS 2020.10.01 13:31 #20104 Aleksey Vyazmikin: 在这里有任何这样的比赛吗？我想用一个有3个目标值的样本，........ 你在胡说八道，我认为，但祝愿参与的人好运。 [删除] 2020.10.01 13:32 #20105 mytarmailS: 看起来是线性的，这很令人鼓舞 5个月后，它就是一架飞机（在测试器中，新的逻辑）。 如果最终成功了，我将与大家分享。还没有太多的时间 Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20106 Maxim Dmitrievsky: 我不知道，它们仍然存在，但没有那么大。错误出在颠倒的交易员逻辑上。 也许还有一些 看向零条上的OHLCV--也许就是它？ 即解释交易结果的错误（写代码时）？ Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20107 Maxim Dmitrievsky: 在5个月内，一架飞机一般（在测试器中，新的逻辑）。如果最终成功，我将与你分享。时间还不多。看起来很不错! 输入信号是如何产生的，是在每个小节上还是其他情况下？ Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:40 #20108 mytarmailS: 你在做无稽之谈，但祝你好运，谁会去呢？ 你是否被目标的3个值所迷惑？ [删除] 2020.10.01 13:40 #20109 Aleksey Vyazmikin: 看看零条上的OHLCV--也许就是它？即你在解释交易结果时的错误（写代码时）？ 那里的逻辑已经很乱了，需要整理一下（这是我自己编的）。以及为什么它以这种方式工作而不是其他方式？ [删除] 2020.10.01 13:42 #20110 Aleksey Vyazmikin: 这看起来很不错! 你是如何产生输入信号的，是在每个柱子上还是其他什么地方？ 是的，这是有强化作用的自适应控制，而不是一个经典的 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
切割开始与测试器+-匹配......好吧，至少，如果真实的东西不好，那么在测试器中也是如此。
到目前为止，自9月21日以来情况良好，在测试器中的情况也差不多。而对于早期的测试器来说，它是好的，这几周是不成功的（可能）。
也许这只是一个巧合，在一周的开始，它总是很好（在 "预训练 "之后），然后它就慢下来了。
找到了另一种改进方法，可能最终会奏效 )
漫长的等待是为了抓住虫子
在长距离运动中拉动，在U形转弯中停顿
这是一个来自测试员的例子（更新的逻辑），在过去的2个月里
但对于旧的逻辑学来说，情况更糟。我将在交易员上尝试新的逻辑，并在下周锁定它。
是什么造成了这种差异？
那么，出现差异的原因是什么呢？
我不知道，它们还在那里，但没有那么大。
错误在于交易员的逻辑颠倒了。
在这里有任何这样的比赛吗？
我想用一个有3个目标值的样本，........
你在胡说八道，我认为，但祝愿参与的人好运。
5个月后，它就是一架飞机（在测试器中，新的逻辑）。
如果最终成功了，我将与大家分享。还没有太多的时间
错误出在颠倒的交易员逻辑上。 也许还有一些
看向零条上的OHLCV--也许就是它？
即解释交易结果的错误（写代码时）？
看起来很不错!输入信号是如何产生的，是在每个小节上还是其他情况下？
你在做无稽之谈，但祝你好运，谁会去呢？
你是否被目标的3个值所迷惑？
那里的逻辑已经很乱了，需要整理一下（这是我自己编的）。以及为什么它以这种方式工作而不是其他方式？
是的，这是有强化作用的自适应控制，而不是一个经典的