交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Maxim Dmitrievsky:

切割开始与测试器+-匹配......好吧，至少，如果真实的东西不好，那么在测试器中也是如此。

到目前为止，自9月21日以来情况良好，在测试器中的情况也差不多。而对于早期的测试器来说，它是好的，这几周是不成功的（可能）。

也许这只是一个巧合，在一周的开始，它总是很好（在 "预训练 "之后），然后它就慢下来了。

找到了另一种改进方法，可能最终会奏效 )

漫长的等待是为了抓住虫子

在长距离运动中拉动，在U形转弯中停顿

这是一个来自测试员的例子（更新的逻辑），在过去的2个月里

但对于旧的逻辑学来说，情况更糟。我将在交易员上尝试新的逻辑，并在下周锁定它。

是什么造成了这种差异？

Aleksey Vyazmikin:

那么，出现差异的原因是什么呢？

我不知道，它们还在那里，但没有那么大。

错误在于交易员的逻辑颠倒了。

 
Maxim Dmitrievsky:

削减开始+-匹配测试者........

看起来是线性的，这让人放心。

 
Aleksey Vyazmikin:

在这里有任何这样的比赛吗？

我想用一个有3个目标值的样本，........

你在胡说八道，我认为，但祝愿参与的人好运。

mytarmailS:

看起来是线性的，这很令人鼓舞

5个月后，它就是一架飞机（在测试器中，新的逻辑）。

如果最终成功了，我将与大家分享。还没有太多的时间

 
Maxim Dmitrievsky:

我不知道，它们仍然存在，但没有那么大。

错误出在颠倒的交易员逻辑上。 也许还有一些

看向零条上的OHLCV--也许就是它？

即解释交易结果的错误（写代码时）？

 
Maxim Dmitrievsky:

在5个月内，一架飞机一般（在测试器中，新的逻辑）。

如果最终成功，我将与你分享。时间还不多。

看起来很不错!

输入信号是如何产生的，是在每个小节上还是其他情况下？
 
mytarmailS:

你在做无稽之谈，但祝你好运，谁会去呢？

你是否被目标的3个值所迷惑？

Aleksey Vyazmikin:

看看零条上的OHLCV--也许就是它？

即你在解释交易结果时的错误（写代码时）？

那里的逻辑已经很乱了，需要整理一下（这是我自己编的）。以及为什么它以这种方式工作而不是其他方式？

Aleksey Vyazmikin:

这看起来很不错!

你是如何产生输入信号的，是在每个柱子上还是其他什么地方？

是的，这是有强化作用的自适应控制，而不是一个经典的

