交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Maxim Dmitrievsky:

我已经用传播进行了测试--好吧，似乎是在拖，它更糟糕。下周我将为终端重写它，并有可能将它用于测试。

你是否有一张带分布的图表？

 

我添加了新的预测因素（根据我的技术、波动率、当天的回归渠道，各种回报），我认为结果还可以--不完美--是合理的。

但即使是旧的，我也是在加分，30个模型（100%）在绿色区域--不错，我不知道，也许CatBoost训练设置也影响了它。

 
Maxim Dmitrievsky:

我已经用传播进行了测试--好吧，似乎是在拖，它更糟糕。下周我将为终端重写它，并可以把它用于测试。

我可以使用看门狗吗？

 
Maxim Dmitrievsky:

顺便说一下，这是一个数据包分析器的错误。我是这样修复的。

那里的标准是设置中的绝地。我安装了Pylance，并通过搜索将底部的'jedi'改为工作室设置中的Pylance。现在它看到了包的所有字段，而且没有出现任何错误。

明白了 )

 
Aleksey Vyazmikin:
 14.快速R 组件

15.JIT编译器

你为什么需要这一切？

你有一个有效的算法，但它缺乏速度？

你有一个超级棒的想法，但它缺乏处理能力？

专注于TS，其他都是胡说八道。

Mihail Marchukajtes:

听我说，我已经得到了ECLIPS，你也可以。擦干你的口水，继续工作 :-)

你已经了解R-ka了吗？ 教授）)

mytarmailS:

时标如何？

我做了一个神奇的按钮，可以减少/增加交易的数量

进入Python，你将测试...我已经厌倦了编码的工作)

 
Maxim Dmitrievsky:

我做了一个神奇的按钮，可以减少/增加交易的数量

进入Python，你将测试...我已经厌倦了编码的工作了 )

我很想在一天之内成为一名程序员))

 

我的管道。最初的目标是为进一步研究创造基础，最终目标是击败"经典 "系统

以森林为基础，但很容易被神经网络取代。有从文件加载，渲染，历史深度设置（输入大小），输入的重要性，托盘上的错误和验证，简单的测试器。

计划是增加一个之字形，马，修改测试仪。

欢迎提出批评。

 
mytarmailS:

你为什么需要这一切？

你是否有一个有效的算法，但它缺乏速度？

你是否有一个超级大的想法但没有足够的处理能力？

专注于TS，其余的都是垃圾，你为什么需要这些？

我有一个系统，但没有足够的速度。

Rorschach:

我的管道。最初的目标是为进一步的研究创造一个基础，最终的目标是击败"经典 "系统

以森林为基础，但很容易被神经网络取代。有从文件加载，渲染，历史深度设置（输入大小），输入的重要性，托盘上的错误和验证，简单的测试器。

计划是增加一个之字形，马，修改测试仪。

欢迎你的批评。

这个 "系统 "是为具有正向滑移的1号DT设计的。

这个 "系统 "是为1天的正向滑移而设计的。

