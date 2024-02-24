交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1857 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.07 12:48 #18561 Maxim Dmitrievsky: 显示了卡明斯和科丘群的图片，所以不清楚 キャリーズ 浩南（Kohonen 看一下原型，它非常相似，尽管只有三个集群，你能期望什么？ [删除] 2020.07.07 12:55 #18562 mytarmailS: キャリーズ浩南（Kohonen如果你看一下原型，它是非常相似的，虽然只有三个集群，你能期望什么？伙计，我应该把图表放大，我看不太清楚。 我试着写短一点的TC，我以后会去写的。因此，是的，它是类似的......但在交易逻辑层面上，可能有一些差异 检查上升和下降的Kohonen簇在其中一个方向的第一个小时内不超过+-0.001。一般来说（平均而言），价格运动的矢量在1点钟方向已经很清楚了（将被引导或逆转）。 而且你应该对不同的相邻时间进行观察。很明显，在某个地方会更好，在某个地方会更差。 mytarmailS 2020.07.07 13:18 #18563 Maxim Dmitrievsky: 我必须试着把TS写得短一些，我以后会去写的。所以，是的，看起来是这样......但在交易逻辑层面，可能会有一些差异检查上升和下降的同位素簇在其中一个方向的第一个小时不超过+-0.001。一般来说（平均而言），价格运动的矢量在1点钟方向已经很清楚了（将被引导或逆转）。而且你应该对不同的相邻时间进行观察。很明显，某个地方会更好，某个地方会更差。 你的意思是按你可以交易的时间和不可以交易的时间进行过滤？ [删除] 2020.07.07 13:26 #18564 mytarmailS: 你的意思是按可以交易的小时数和不能交易的小时数进行过滤吗？ 不同的时间对有不同的群组。有些信号在1-2小时内是不同的，有些则是5-6小时。其中一些人根本无法预测 因为它都是基于季节性周期和波动性聚类。从一个会议到另一个会议的过渡很有趣，等等。 你可以用2小时以上的时间 [删除] 2020.07.07 19:17 #18565 而perseptron的结果更差，但更平滑 >>> clf.score(X_train, y_train) 0.7438271604938271 >>> clf.score(X_test, y_test) 0.7407407407407407 Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 09:33 #18566 Maxim Dmitrievsky: 不同的时钟对有不同的群组。有些信号在1-2点钟方向是不同的，有些则在5-6点钟方向。有些是完全不可预测的因为它都是基于季节性周期和波动性聚类。从一个会议到另一个会议的过渡很有趣，等等。有可能超过2小时 而如果我们采取不等大小的片段，但是，例如，分解成ZZ? 你是否尝试过选择更多的聚类和二进制预测某个聚类？ [删除] 2020.07.08 10:44 #18567 Aleksey Vyazmikin: 如果这些段的大小不一样，而是，比如说，分解成ZZ，怎么办？你是否尝试过更多的集群和二进制预测某个特定的集群？ 聚类的数量并不影响分类的质量 不，我不喜欢ZZ。 Mihail Marchukajtes 2020.07.08 11:26 #18568 Maxim Dmitrievsky: 聚类的数量并不改变分类的质量不，ZZ不适合我。 马克西姆好样的，我为ZZ起立鼓掌。ZZ在各方面都是一个死胡同....我是认真的。证明了不止一次，而且都是因为它在零条上没有价值，虽然试图创建一个零条已经获得成功，但只是在NS中。 否则，马克西姆是一项非常有趣的研究。我认为你可以用这样的系统一次做二元期权。他们会想知道为什么你这么有远见。他们甚至不会猜到你配备了一个强大的伴侣，可以打破他们的BO。.... Aleksey Vyazmikin 2020.07.08 12:59 #18569 Maxim Dmitrievsky: 聚类的数量并不改变分类的质量不，ZZ并不适合我。 非常有趣--我需要试试，你能用python写代码吗？ [删除] 2020.07.08 13:19 #18570 Aleksey Vyazmikin: 非常有趣--我得试试，你能把python的代码贴出来吗？ 训练好的模型可以作为现成的函数，一次性输出到metaque。一棵树或森林 在那里，你可以在测试器中使用不同的策略 1...185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
显示了卡明斯和科丘群的图片，所以不清楚
キャリーズ
浩南（Kohonen
キャリーズ
浩南（Kohonen
伙计，我应该把图表放大，我看不太清楚。
我试着写短一点的TC，我以后会去写的。因此，是的，它是类似的......但在交易逻辑层面上，可能有一些差异
检查上升和下降的Kohonen簇在其中一个方向的第一个小时内不超过+-0.001。一般来说（平均而言），价格运动的矢量在1点钟方向已经很清楚了（将被引导或逆转）。
而且你应该对不同的相邻时间进行观察。很明显，在某个地方会更好，在某个地方会更差。
你的意思是按你可以交易的时间和不可以交易的时间进行过滤？
不同的时间对有不同的群组。有些信号在1-2小时内是不同的，有些则是5-6小时。其中一些人根本无法预测
因为它都是基于季节性周期和波动性聚类。从一个会议到另一个会议的过渡很有趣，等等。
你可以用2小时以上的时间
而perseptron的结果更差，但更平滑
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
有可能超过2小时
而如果我们采取不等大小的片段，但是，例如，分解成ZZ?
你是否尝试过选择更多的聚类和二进制预测某个聚类？
聚类的数量并不影响分类的质量
不，我不喜欢ZZ。
马克西姆好样的，我为ZZ起立鼓掌。ZZ在各方面都是一个死胡同....我是认真的。证明了不止一次，而且都是因为它在零条上没有价值，虽然试图创建一个零条已经获得成功，但只是在NS中。
否则，马克西姆是一项非常有趣的研究。我认为你可以用这样的系统一次做二元期权。他们会想知道为什么你这么有远见。他们甚至不会猜到你配备了一个强大的伴侣，可以打破他们的BO。....
非常有趣--我需要试试，你能用python写代码吗？
训练好的模型可以作为现成的函数，一次性输出到metaque。一棵树或森林
在那里，你可以在测试器中使用不同的策略