交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1857

Maxim Dmitrievsky:

显示了卡明斯和科丘群的图片，所以不清楚

キャリーズ


浩南（Kohonen



看一下原型，它非常相似，尽管只有三个集群，你能期望什么？

伙计，我应该把图表放大，我看不太清楚。

我试着写短一点的TC，我以后会去写的。因此，是的，它是类似的......但在交易逻辑层面上，可能有一些差异

检查上升和下降的Kohonen簇在其中一个方向的第一个小时内不超过+-0.001。一般来说（平均而言），价格运动的矢量在1点钟方向已经很清楚了（将被引导或逆转）。

而且你应该对不同的相邻时间进行观察。很明显，在某个地方会更好，在某个地方会更差。

 
你的意思是按你可以交易的时间和不可以交易的时间进行过滤？

而perseptron的结果更差，但更平滑

>>> clf.score(X_train, y_train)

0.7438271604938271

>>> clf.score(X_test, y_test)

0.7407407407407407

 
而如果我们采取不等大小的片段，但是，例如，分解成ZZ?

你是否尝试过选择更多的聚类和二进制预测某个聚类？

马克西姆好样的，我为ZZ起立鼓掌。ZZ在各方面都是一个死胡同....我是认真的。证明了不止一次，而且都是因为它在零条上没有价值，虽然试图创建一个零条已经获得成功，但只是在NS中。

否则，马克西姆是一项非常有趣的研究。我认为你可以用这样的系统一次做二元期权。他们会想知道为什么你这么有远见。他们甚至不会猜到你配备了一个强大的伴侣，可以打破他们的BO。....

 
非常有趣--我需要试试，你能用python写代码吗？

