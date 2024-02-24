交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1851 1...184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 08:17 #18501 Mihail Marchukajtes: 阿列克谢，非常感谢你。我一定会检查一切并让你知道结果。至于展望未来，这绝对是不重要的，如果EA按照指标的方式来写，就不会发生。如果它们之间没有区别，那就无所谓了。或者，当一个新的条形图 出现时，我们等待OI的第一次变化，并记录之前第一个条形图的新值。 我们甚至可以不记录新值，而是记录第一个条形图最后的旧值。也就是说，事实上，我们将在前一个小节的末尾开始写。重要的不是我们分配给分钟栏的OI，而是指标将如何从文件中读取。 此外，不仅要考虑训练，还要考虑在从市场上获取数据时使用该模型--那里会有最可靠的数据。目前，数据将在蜡烛开盘时保存，也就是说，在零条上，开盘后不会有任何变化（如果我没弄错的话:) ）。如果你需要收盘条上的数据，你可以在任何情况下修改它。 唯一的区别是最后一个或倒数第二个条的价值。 mytarmailS 2020.07.02 08:19 #18502 neocognitron - 一种卷积网络，但没有老师。 https://habr.com/ru/post/214317/ 谁明白它是如何工作的，请向我解释。 Mihail Marchukajtes 2020.07.02 08:31 #18503 Aleksey Vyazmikin: 另外，不仅要考虑训练，还要考虑在数据将从市场上获取时应用该模型--这样才会有最可靠的数据。目前，数据将保存在蜡烛的开盘处，即在零条上，开盘后不会有任何变化（如果我没弄错的话:) )。唯一不同的是，从EA获得数据的最后一个或倒数第二个条。 虽然专家顾问在条形图开盘时开始工作，但它仍然从第一个条形图中获取数据。在我的例子中，它甚至取自第二根柱子；嗯，这是我的错误，因为我们不应该等待30秒来更新第一根柱子上的值；第二根柱子已经计算了相当长的时间。这就是为什么在公开栏中写下第一个OI值并不那么可怕。事实证明，我在历史上写的是当前值。没有回头路可走。而这并不重要，我们并不从副本中提取。最重要的是指标能正确读取。你的指标中有一个额外的函数，用于读取一个包含 "真实日期 "条件的文件。为了从文件中正确加载历史记录，我不得不添加以下一行 if(New_Data==true) { ArrayResize(oi,x+2,1000); if(cnt==0) { Arh_Time=StringToTime(str);///////////// Если честно в обще не понял зачем ты так это всё разделил oi[x].time=Arh_Time; //если запись первая, т.е. дата, то конвертируем из стринга в дататайм } else if(cnt==1) { oi[x].oi=Arh_oi; //если запсиь вторая, т.е. ОИ, то конвертируем в инт и New_Data=false; x++; } } 该指标开始工作，每分钟和每个刻度记录的数据，都在一个文件中。我甚至检查了不同的时间框架是如何建立的，一切都很适合，但我也不得不改变主体中的这一行 for(int s=f; s<count_size; s++) { //Print("Test_02"); if(oi[s].time>time[i]) { //Print("Test_03"); if (s>1)BufOI[i-1]=oi[s-1].oi; /// иначе всё бралось с минутой позже //Print("s=",s); f=s; break; } if(s+1==count_size) { BufOI[i]=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST); //Print("OI=",SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)); if(BufOI[i]<1)BufOI[i]=BufOI[i-1]; if(BufOI[i]<1 && BufOI[i-1]<1)BufOI[i]=100; f=s; } } 我已经在主体中修改了这句话。 否则我已经把EA放在图表上，一直在等待开盘。 这里有一个指标，请不要感谢:-)!!!!只是在开玩笑，非常感谢。37英镑怎么样？想挣钱吗？ 附加的文件： OI_Test.mq5 16 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.02 08:37 #18504 Aleksey Vyazmikin: 如果专家顾问是通过开盘来工作的，即使它是延迟的，那么通过蜡烛收盘来给它提供数据，也就是展望未来，这是否正确？这就是为什么使用这个蜡烛之前最新鲜的数据，也就是一个小的延迟，而不是预期。5点的计算方法在哪里？有时会发生交易在一分钟内没有结束，那么你就会错过一个柱状图，所以我删除了对OI量变化的比较，所以数据是在新蜡烛 开盘时立即写入。也许我忘了，我必须用数据来测试它，我昨天没有数据，而且现在是工作日:( 会有一个缺口，我应该从第二个柱状图中重写它的值。但我的问题仍未得到解答：比如说，当球打开，几个点过去后，新的条形条件就会得到满足，只有这样，OI才会改变？ Mihail Marchukajtes 2020.07.02 09:09 #18505 遗憾的是，在正常的时间模式下，第一条和第二条都没有被记录。当重新编译指标时，历史记录被加载，但只到第三条，第二条和第一条都没有被更新，尽管它们事实上在文件中。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 09:32 #18506 Mihail Marchukajtes: 虽然EA在开盘时就开始工作，但数据仍取自第一根柱子。在我的例子中，它甚至是从第二个条形图开始的，但这是我的错误，因为我不需要等待30秒来更新第一个条形图上的数值，第二个条形图已经被计算过了，而且时间很长。这就是为什么在公开栏中写出第一个OI值并不那么可怕。事实证明，我在历史上写的是当前值。没有回头路可走。而这并不重要，我们并不从副本中提取。最主要的是指标能正确读取。你的指标中有一个额外的函数，用于读取一个包含 "真实日期 "条件的文件。为了从文件中正确加载历史记录，我不得不添加以下一行该指标开始工作，每分钟和每个刻度记录的数据，都在一个文件中。我甚至检查了不同的时间框架是如何建立的，一切都很适合，但我也不得不改变主体中的这一行我已经在主体中修改了这句话。 否则我已经把EA放在图表上，一直在等待开盘。这里有一个指标，请不要感谢:-)!!!!只是在开玩笑，非常感谢。37英镑怎么样？你想赚钱吗？ 如果你不使用零条，当然你可以做一个提前看。我在这里做了一个定制的，是我处理数据的方式。 唯一让我困惑的是。 if (s>1)BufOI[i-1]=oi[s-1].oi; /// иначе всё бралось с минутой позже 这种不平等可能不被尊重。由于第一个刻度线的时间可能与蜡烛的开盘时间不一致。保存而不是来自文件的时间。 Arh_Time=StringToTime(str); 从变量NewTime中把时间截断到分钟。 关于奖励--我想我已经赢得了它:) Mihail Marchukajtes: 是的，会有一个缺口，你必须重写第二个柱子的值。但我的问题仍未得到解答：例如，当一个球打开并通过几个点时，然后改变OI，那么新条形的条件是否会得到满足？ 对新条形的检查发生在成交量变化之后，所以我们应该进入代码中的进场部分。 Mihail Marchukajtes: 遗憾的是，在raltime模式下，它不写第一或第二小节。当我重新编译该指标时，历史记录正在加载，但它只加载到第三条，第二条和第一条都没有更新，尽管它们实际上在文件中。 不写在哪里？专家顾问不写？试试旧版本的EA，它每分钟写几次，看看指标是否能正常工作。 Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:06 #18507 Aleksey Vyazmikin: 如果你不使用零条，你当然可以做一个提前看。我一直在这里做我自己的事情，我与数据的工作方式。只是我很困惑。这种不平等可能不被尊重。由于第一个刻度线的时间可能与蜡烛的开盘时间不一致。保存而不是来自文件的时间。从变量NewTime中把时间截断到分钟。关于奖励--我想我已经赢得了它:)检查成交量变化后的新条形，所以必须到代码中进行写入的部分。哪里没有写？EA不写？试试旧版本的EA，它每分钟写几次，指标会不会用它正常工作。 我现在正在处理这个EA，它出于某种原因一直在改变文件中第一个条形的值。我觉得新酒吧总是更好。如果我现在没有检查，我就会跌倒。 就这样，每次重新编译都是如此。什么是HZ？我已经试过很多方法，有时可以加载，有时不可以。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 10:22 #18508 Mihail Marchukajtes: 现在我正在处理这个EA，它出于某种原因一直在改变文件中第一个条形的值。感觉新的酒吧总是比较黑暗。我现在已经检查过了，重新编译的时候看起来是这样的。 就这样，每次重新编译都是如此。什么是HZ？我试过很多方法--有时能加载，有时不能...... 我的EA完全不写你的EA--我得试试。我已经试过了，但它不起作用，我不希望它打开或关闭。 Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:36 #18509 Aleksey Vyazmikin: 我的EA根本不写你的EA--我需要搞清楚。或者请寄给我一个工作版本，只是让斯写。 你必须在任何地方指定当前的期货合约。当然，这在Splice中是行不通的。如果我试图使用替代方案，我将显示当前版本的指标，它在编译时只加载第二条，而第一条总是在变化。 附加的文件： OI_Test.mq5 17 kb OIzapis_csv_All.mq5 64 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:40 #18510 阿列克谢，是否有可能使指标在出现新条形 时从文件中读取第一个条形的读数，从而实现最完整的同步。事实上，它不会站在图表上，它将被定期调用，从信号到信号... ...问题是，EA使用市场书，而指标从交易所接收数据，结果在实时性方面存在巨大的差异。我认为我们应该使用市场账面监测，指标将在这些输入下开始工作。利润!!!!! 我认为获得OM的唯一来源应该是EA，重复向交易所提出要求是不能接受的，否则我们就麻烦你去谈判了。你怎么看？ Обработчик события "новый бар" www.mql5.com Для создателей индикаторов и экспертов всегда был актуален вопрос написания экономичного кода с точки зрения времени выполнения. 阿列克谢，非常感谢你。我一定会检查一切并让你知道结果。至于展望未来，这绝对是不重要的，如果EA按照指标的方式来写，就不会发生。如果它们之间没有区别，那就无所谓了。或者，当一个新的条形图 出现时，我们等待OI的第一次变化，并记录之前第一个条形图的新值。 我们甚至可以不记录新值，而是记录第一个条形图最后的旧值。也就是说，事实上，我们将在前一个小节的末尾开始写。
重要的不是我们分配给分钟栏的OI，而是指标将如何从文件中读取。
此外，不仅要考虑训练，还要考虑在从市场上获取数据时使用该模型--那里会有最可靠的数据。目前，数据将在蜡烛开盘时保存，也就是说，在零条上，开盘后不会有任何变化（如果我没弄错的话:) ）。如果你需要收盘条上的数据，你可以在任何情况下修改它。 唯一的区别是最后一个或倒数第二个条的价值。
neocognitron - 一种卷积网络，但没有老师。
https://habr.com/ru/post/214317/
谁明白它是如何工作的，请向我解释。
虽然专家顾问在条形图开盘时开始工作，但它仍然从第一个条形图中获取数据。在我的例子中，它甚至取自第二根柱子；嗯，这是我的错误，因为我们不应该等待30秒来更新第一根柱子上的值；第二根柱子已经计算了相当长的时间。这就是为什么在公开栏中写下第一个OI值并不那么可怕。事实证明，我在历史上写的是当前值。没有回头路可走。而这并不重要，我们并不从副本中提取。最重要的是指标能正确读取。你的指标中有一个额外的函数，用于读取一个包含 "真实日期 "条件的文件。为了从文件中正确加载历史记录，我不得不添加以下一行
该指标开始工作，每分钟和每个刻度记录的数据，都在一个文件中。我甚至检查了不同的时间框架是如何建立的，一切都很适合，但我也不得不改变主体中的这一行
我已经在主体中修改了这句话。 否则我已经把EA放在图表上，一直在等待开盘。
这里有一个指标，请不要感谢:-)!!!!只是在开玩笑，非常感谢。37英镑怎么样？想挣钱吗？
如果专家顾问是通过开盘来工作的，即使它是延迟的，那么通过蜡烛收盘来给它提供数据，也就是展望未来，这是否正确？这就是为什么使用这个蜡烛之前最新鲜的数据，也就是一个小的延迟，而不是预期。
5点的计算方法在哪里？有时会发生交易在一分钟内没有结束，那么你就会错过一个柱状图，所以我删除了对OI量变化的比较，所以数据是在新蜡烛 开盘时立即写入。也许我忘了，我必须用数据来测试它，我昨天没有数据，而且现在是工作日:(
如果你不使用零条，当然你可以做一个提前看。我在这里做了一个定制的，是我处理数据的方式。
唯一让我困惑的是。
这种不平等可能不被尊重。由于第一个刻度线的时间可能与蜡烛的开盘时间不一致。保存而不是来自文件的时间。
Arh_Time=StringToTime(str);
从变量NewTime中把时间截断到分钟。
关于奖励--我想我已经赢得了它:)
是的，会有一个缺口，你必须重写第二个柱子的值。但我的问题仍未得到解答：例如，当一个球打开并通过几个点时，然后改变OI，那么新条形的条件是否会得到满足？
对新条形的检查发生在成交量变化之后，所以我们应该进入代码中的进场部分。
遗憾的是，在raltime模式下，它不写第一或第二小节。当我重新编译该指标时，历史记录正在加载，但它只加载到第三条，第二条和第一条都没有更新，尽管它们实际上在文件中。
不写在哪里？专家顾问不写？试试旧版本的EA，它每分钟写几次，看看指标是否能正常工作。
我现在正在处理这个EA，它出于某种原因一直在改变文件中第一个条形的值。我觉得新酒吧总是更好。如果我现在没有检查，我就会跌倒。
就这样，每次重新编译都是如此。什么是HZ？我已经试过很多方法，有时可以加载，有时不可以。
我的EA完全不写你的EA--我得试试。我已经试过了，但它不起作用，我不希望它打开或关闭。
我的EA根本不写你的EA--我需要搞清楚。或者请寄给我一个工作版本，只是让斯写。
你必须在任何地方指定当前的期货合约。当然，这在Splice中是行不通的。如果我试图使用替代方案，我将显示当前版本的指标，它在编译时只加载第二条，而第一条总是在变化。
阿列克谢，是否有可能使指标在出现新条形 时从文件中读取第一个条形的读数，从而实现最完整的同步。事实上，它不会站在图表上，它将被定期调用，从信号到信号... ...问题是，EA使用市场书，而指标从交易所接收数据，结果在实时性方面存在巨大的差异。我认为我们应该使用市场账面监测，指标将在这些输入下开始工作。利润!!!!!
我认为获得OM的唯一来源应该是EA，重复向交易所提出要求是不能接受的，否则我们就麻烦你去谈判了。你怎么看？