交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 872

新评论
 

请帮助，我想这里很多人都做过一些棘手的权重/系数分配--我需要解决这个问题。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

如何创建比率

Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16

我不会创建一个新的主题，我会在这里问，也许会有聪明的人愿意帮助。

我有这样的问题--给定系数的最大值、最小值和平均值，需要做一个函数（代码），在从中心到最小值的加速度变化范围内计算系数--有减速，从中心到最大值有加速，最大值和最小值是两个极限，超出这个范围的系数值要么等于其中一个边的极限，要么系数变化很慢（如果第一个选项更复杂）。

从图形上看，它看起来像这样



这个东西应该如何放到代码中，并表示为一个函数来开始？


[删除]  
阿列克谢-维亚兹米 金。

请帮助，我想这里很多人都做过一些棘手的加权/系数分配--我需要解决这个问题。


根据对该系数行为的要求，可以以任何形式进行。

例如，像这样:

.

或者像这样:

.

或者像这样:

.

你可以选择输入一个偏移量（向上/向下）。收缩或拉伸。将其弯曲到规定的限度。或者，例如，在一个拐点，改变其行为。等等。

这些是说明性的简单例子。

可以应用更复杂的依赖关系。

[删除]  
阿列克谢-维亚兹米 金。

请帮助，我想这里的很多人都做了一些棘手的权重/系数--我需要解决这个问题。



.

这就是解决你的问题的办法。

 
Oleg avtomat:


是解决你的问题的方法。

谢谢你的公式，但我不知道如何编码。

而且，最后一张图片不是解决方案，我希望曲线在从下限移动时更强烈地靠近中心，然后微弱地变化到大约2/3，然后再次强烈地变化到上限，即它不应该是线性的。

[删除]  
阿列克谢-维亚兹米 金。

谢谢你的公式，但我不知道这可以如何编码。


请。

它可以非常容易和简单地进行编码。

   
   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )   k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )   k= Kmin; else
                     k= X/Xcp;



而且，最后一张图片不是解决方案，我希望曲线在从下限移动时更强烈地靠近中心，然后微弱地变化到大约2/3，然后再次强烈地变化到上限，即它不应该是线性的。

在这种情况下，你需要指定必要的变化规律k（x）。

 
Oleg avtomat:

请。

它可以非常容易和容易地进行编码。


谢谢你的代码示例。

Oleg avtomat:


在这种情况下，你必须指定k(x)的必要变化规律。

这就是重点，我不知道如何使它，这样的功能有这样的特点。它的观点是，中心--最稳定的系统，而其余的一般是可以接受的误差，直到极限，而超过--垃圾，这不是好事。

[删除]  
阿列克谢-维亚兹米 金。

谢谢你的代码示例。

这就是重点，我不知道如何使它，这样的功能有这样的特点。它的意义在于，中心是最稳定的系统，其余的一般都是可以接受的误差，直到极限，超过极限就是垃圾了，这不是好事。

这可以用许多不同的方式来描述。

例如，像这样:


.

你只应该把它看成是一个思考的例子

在最终版本中，进行了必要的简化/缩写，并尽可能地将公式简化为相对简单的形式。

 
Oleg avtomat:

这可以用许多不同的方式来描述。

例如，像这样:

.

这看起来很好!但如何把它翻译成凡人可以理解的代码？

 
晦气）。

机器人准备好了吗？
让我玩😂😂😂😂
 
亚历山大-伊万诺夫
晦气）。

机器人准备好了吗？
让我玩吧😂😂😂

随便选一个，玩玩 -博茨

1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399
新评论