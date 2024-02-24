交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1633 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 新评论 Sergey Chalyshev 2020.03.22 18:20 #16321 Mihail Marchukajtes: 他们从一开始就塑造了市场预期。SI期权塑造了市场对该特定工具的预期。也就是说，期权交易者对标的资产的未来价格的看法。他们的想法是否正确不得而知，但他们的预期可以通过微笑曲线和期权的位置得知。然后他们根据他们的期望或不期望进行交易量。没有人说它是那么简单。只要使用这些数据，从这个角度看市场，你就会进入一群专业人员，他们也会互相欺骗，试图作弊，但不使用这些信息，你只是在玩轮盘赌。当然是IMHO。 这里有一个提示。白天跟着这个板子走，即使是在英镑，即使是免费用户延迟15分钟，在灵巧的时候，你会非常惊讶，因为它原来一切都很简单。 如果我没有记错的话，这个屏幕是针对CME的英镑期权。 对选项的解释很有意思。 你能详细说明一下吗？ 你在什么基础上得到预期的上升或下降？ Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:20 #16322 我并不假装自己是那里的行家...所有这些。不，我对一般的股票交易很有兴趣。你只需要清醒地看待问题，不要欺骗自己在金融市场工作。这是固定市场的唯一方法，分析报价，分析你不知道的价格。这只是人们的一种偏见，他们试图解释他们不理解的东西。市场上有买家和卖家，唯一重要的是他们在任何时间的关系信息。其他的东西都是在vain!!!!!自然是IMHO，否则你会被抓的:-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:24 #16323 阿列克谢-维亚兹米 金。 我想自己使用期权数据。也许这很有效，因为他们这么说--心理学，而不是逻辑。 你可以通过Quick获取期权信息，我也想在那里给出交易指令，但要花钱--没有组队的意愿？ 我赞成，但我不是一个好的程序员。但是从Quicksilver获得数据，这将是非常有用的。我现在在开幕式上。他们也有快餐，但我不太擅长。我想在MQL5和QPale中放下身段，但我只听说过它。编程语言的区别仅在于语法。但该死的....我想领导一个团队，说实话。这将是由进步者和商人组成的。那么，你想如何领导，你知道...和他们一起拉线。希望我被一些基金会抢走后，所有....。 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:25 #16324 谢尔盖-查尔舍夫。 对选项的解释很有意思。 你能详细说明一下吗？ 在什么基础上，期望值是上升还是下降？ 黑线是目前的罢工。箭头为Changeway栏。就是说，期权价值的变化 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:48 #16325 而对于它的价值。由于我收集OM的时间足够长，我决定将训练样本增加到60个信号+10个测试，最后是70个。 首先，我保存了没有OI的训练文件，得到了70个向量的大约150个有用输入。似乎是可以的，解释变量的数量是它们解释的向量的两倍。有很多可供选择的地方。我已经运行了Mail的shaitan机器，但它没能让学习质量超过88%，这在原则上是不好的。我想这是可以的，我有我的OI。我将把它们打开。结果，训练文件是190列，同样是70个例子。而且我承认在OI方面有一个混乱的问题，我仍然要解决这个问题。它把所有东西都写进一个文件，在测试器中很难使用。好吧，我想我还是去死吧。结果，我启动了机器，一段时间后，它给出了以下结果：训练中95%的覆盖率，测试中100%的覆盖率（最好的结果）好吧，我认为是正常的。 看，在任何指标OM的输入上都没有。只是在delta量上，等等。那么，如何在这里？:-)而当你是一个纯粹的修行者时，你会一次又一次地遇到这种现象，这还没有得到解释。 蓝图是OOS，正如我所说的，留下2个缩进的信号。衡量TC质量的唯一标志是，即使在微小的细节上也不会犯错。关键是，用这种方法不允许出现错误。多项式生存能力的时间间隔极小。从字面上看是5-8个交易，减去的部分在这里没有关系。 当然，多项式的工作时间可能会越来越长，通常它也会这样做，但我只下保证单，最多10笔交易，超过10笔就认为是超级利润。让我们看看这个样本如何工作。 [删除] 2020.03.22 19:48 #16326 米哈伊洛，用语音写，或用抑扬格写）。 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 19:52 #16327 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 米哈伊洛，用语音写，或用回文写) 马克斯，说得很对。很遗憾，声音文件不能上传到这里 :-(. Mihail Marchukajtes 2020.03.22 20:20 #16328 妈的，伙计们，如果一个 拥有1g内存的虚拟机 没有足够的内存来获取勾选历史怎么办？ Aleksey Nikolayev 2020.03.22 20:30 #16329 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 米哈伊洛，用语音写，或用回文写) 确切地说，是散文中的诗意。在某种程度上让我想起了安德烈-普拉托诺夫。 [删除] 2020.03.23 13:18 #16330 还有那个大胡子，他也一直在折磨着季节性的模式。 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
他们从一开始就塑造了市场预期。SI期权塑造了市场对该特定工具的预期。也就是说，期权交易者对标的资产的未来价格的看法。他们的想法是否正确不得而知，但他们的预期可以通过微笑曲线和期权的位置得知。然后他们根据他们的期望或不期望进行交易量。没有人说它是那么简单。只要使用这些数据，从这个角度看市场，你就会进入一群专业人员，他们也会互相欺骗，试图作弊，但不使用这些信息，你只是在玩轮盘赌。当然是IMHO。
这里有一个提示。白天跟着这个板子走，即使是在英镑，即使是免费用户延迟15分钟，在灵巧的时候，你会非常惊讶，因为它原来一切都很简单。
如果我没有记错的话，这个屏幕是针对CME的英镑期权。
对选项的解释很有意思。
你能详细说明一下吗？
你在什么基础上得到预期的上升或下降？
我想自己使用期权数据。也许这很有效，因为他们这么说--心理学，而不是逻辑。
你可以通过Quick获取期权信息，我也想在那里给出交易指令，但要花钱--没有组队的意愿？
对选项的解释很有意思。
你能详细说明一下吗？
在什么基础上，期望值是上升还是下降？
而对于它的价值。由于我收集OM的时间足够长，我决定将训练样本增加到60个信号+10个测试，最后是70个。 首先，我保存了没有OI的训练文件，得到了70个向量的大约150个有用输入。似乎是可以的，解释变量的数量是它们解释的向量的两倍。有很多可供选择的地方。我已经运行了Mail的shaitan机器，但它没能让学习质量超过88%，这在原则上是不好的。我想这是可以的，我有我的OI。我将把它们打开。结果，训练文件是190列，同样是70个例子。而且我承认在OI方面有一个混乱的问题，我仍然要解决这个问题。它把所有东西都写进一个文件，在测试器中很难使用。好吧，我想我还是去死吧。结果，我启动了机器，一段时间后，它给出了以下结果：训练中95%的覆盖率，测试中100%的覆盖率（最好的结果）好吧，我认为是正常的。 看，在任何指标OM的输入上都没有。只是在delta量上，等等。那么，如何在这里？:-)而当你是一个纯粹的修行者时，你会一次又一次地遇到这种现象，这还没有得到解释。
蓝图是OOS，正如我所说的，留下2个缩进的信号。衡量TC质量的唯一标志是，即使在微小的细节上也不会犯错。关键是，用这种方法不允许出现错误。多项式生存能力的时间间隔极小。从字面上看是5-8个交易，减去的部分在这里没有关系。 当然，多项式的工作时间可能会越来越长，通常它也会这样做，但我只下保证单，最多10笔交易，超过10笔就认为是超级利润。让我们看看这个样本如何工作。
米哈伊洛，用语音写，或用回文写)
米哈伊洛，用语音写，或用回文写)
确切地说，是散文中的诗意。在某种程度上让我想起了安德烈-普拉托诺夫。