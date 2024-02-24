交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1637 1...163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644...3399 新评论 Rorschach 2020.03.23 18:47 #16361 Evgeny Dyuka: 除此之外，浏览器中的TradingView是交易的新标准，MQL已经永远失去了整个加密货币的意义。我向一个交易员展示了如何使用MT，他只是感到震惊...这就像给留声机上发条。他们做了一个网络版，但禁止了EA））马戏团。 。 相反，我不能等待一些加密货币交易所添加mt，浏览器很慢。我已经在考虑编写我自己的黄牛栈。 Evgeny Dyuka 2020.03.23 19:00 #16362 罗夏。 我不能等待一些加密货币交易所添加mt，浏览器很慢。我已经在考虑编写我自己的黄牛栈。 它已经发生了 ))我也等了很久了。这里是下载MT5的链接。 我很高兴从BitForex下载它，我不需要在BitMEX上注册，点差很可笑，有一个直接来自MT的模拟账户。 Rorschach 2020.03.23 19:55 #16363 叶夫根尼-迪尤卡。 它已经完成了 ))我也等了很久了。这里是下载MT5的链接。 我在BitForex交易，和BitMEX的报价一样，点差很可笑，有一个直接来自MT的模拟账户，不需要在交易所注册，简而言之就是） 有趣的是 [删除] 2020.03.23 20:34 #16364 Mihail Marchukajtes: 看看我想出了什么办法来回应你的搞笑。 Sync by YYeTs.net Corrected by honeybunny ..... 你的微笑就像我们耳朵里的蜂蜜 所以，邪恶的魔术师，伸展你的嘴 *我们已经在一起这么多年了 * 伸出你的嘴，捣蛋鬼，在门闩上 你对我们有很大的权力，如果你不在你的巫师的微笑中的话 看看Maximeka的视频方式。 那是因为，巫师，你在拉长你的嘴吗？ ♪ 世界上没有一个魔术师在我们面前晃来晃去 ♪ 这不可能只是伸出他的嘴，像这样微笑... !!!! 现在已经有几天了，我真的在大喊大叫。专属幽默!!!! 嘴上的笑话总是在流行🤣🤣🤣直布罗茨基😅😅😅😅😅😅😅 Aleksey Vyazmikin 2020.03.23 21:35 #16365 我将莫斯科时间与美国时间进行了转换，即考虑到了1小时的转换。我不明白我的考虑是否正确--假设在3月他们有+1小时加到11月，这样他们就会有和我们一样的时间，你需要从我们的时间中减去1小时（不考虑校正常数）？我们的想法是，如果Si的交易对象主要是外国人，那么我们就应该以他们的时间为指导，因为他们在晚上10点开始工作，所以我们的时间在夏天应该移位一个小时。 下面的图表显示了三个目标的概率与样本中的数据的偏差百分比，这取决于所选择的预测器的值--在这种情况下是小时。 莫斯科时间没有小时校正，仪器是Si。 调整后 Aleksey Vyazmikin 2020.03.23 22:41 #16366 而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。 时间16:48 Mihail Marchukajtes 2020.03.24 04:55 #16367 叶夫根尼-迪尤卡。 你们是白痴吗？ Zhenya看，你有一个多么有趣的姓氏。你为什么不遵循它的意义呢？Dyuka，不要破坏人们的心情... Mihail Marchukajtes 2020.03.24 04:58 #16368 阿列克谢-维亚兹米 金。 而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。 时间16:48 到哪里去找这样一个对神经网络了如指掌的小妞呢？所以我们可以在johnnshpohan之后马上讨论这种东西。我认为我们应该搬到首都去。这就是他们似乎都在集中的地方。 Aleksei Kuznetsov 2020.03.24 07:10 #16369 阿列克谢-维亚兹米 金。 而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。 时间16:48 解释得太短了。 目前还不清楚1个预测器是否在外部被分成几个，并作为5个预测器被输入。相反，它仍然在内部进行，作为预先计算的分割值。而且他们按部门划分。 我同意这比经典树形算法中的半除法更有效。 Aleksey Vyazmikin 2020.03.24 08:06 #16370 Mihail Marchukajtes: 你在哪里可以找到这样的小妞，她对神经网络了如指掌？我想找一个懂神经网络的小妞，这样她就可以对这类话题进行论证。我认为我们应该搬到首都去。这就是他们似乎都在集中的地方。 和这样的女士在一起，有可能你要洗衣服和吃饭 :) 1...163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
除此之外，浏览器中的TradingView是交易的新标准，MQL已经永远失去了整个加密货币的意义。我向一个交易员展示了如何使用MT，他只是感到震惊...这就像给留声机上发条。他们做了一个网络版，但禁止了EA））马戏团。
相反，我不能等待一些加密货币交易所添加mt，浏览器很慢。我已经在考虑编写我自己的黄牛栈。
我不能等待一些加密货币交易所添加mt，浏览器很慢。我已经在考虑编写我自己的黄牛栈。
我很高兴从BitForex下载它，我不需要在BitMEX上注册，点差很可笑，有一个直接来自MT的模拟账户。
它已经完成了 ))我也等了很久了。这里是下载MT5的链接。
我在BitForex交易，和BitMEX的报价一样，点差很可笑，有一个直接来自MT的模拟账户，不需要在交易所注册，简而言之就是）
我将莫斯科时间与美国时间进行了转换，即考虑到了1小时的转换。我不明白我的考虑是否正确--假设在3月他们有+1小时加到11月，这样他们就会有和我们一样的时间，你需要从我们的时间中减去1小时（不考虑校正常数）？我们的想法是，如果Si的交易对象主要是外国人，那么我们就应该以他们的时间为指导，因为他们在晚上10点开始工作，所以我们的时间在夏天应该移位一个小时。
下面的图表显示了三个目标的概率与样本中的数据的偏差百分比，这取决于所选择的预测器的值--在这种情况下是小时。
莫斯科时间没有小时校正，仪器是Si。
调整后
而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。
目前还不清楚1个预测器是否在外部被分成几个，并作为5个预测器被输入。相反，它仍然在内部进行，作为预先计算的分割值。而且他们按部门划分。
我同意这比经典树形算法中的半除法更有效。
你在哪里可以找到这样的小妞，她对神经网络了如指掌？我想找一个懂神经网络的小妞，这样她就可以对这类话题进行论证。我认为我们应该搬到首都去。这就是他们似乎都在集中的地方。
和这样的女士在一起，有可能你要洗衣服和吃饭 :)