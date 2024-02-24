交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1637

Evgeny Dyuka:
除此之外，浏览器中的TradingView是交易的新标准，MQL已经永远失去了整个加密货币的意义。我向一个交易员展示了如何使用MT，他只是感到震惊...这就像给留声机上发条。他们做了一个网络版，但禁止了EA））马戏团。

相反，我不能等待一些加密货币交易所添加mt，浏览器很慢。我已经在考虑编写我自己的黄牛栈

 
罗夏

我很高兴从BitForex下载它，我不需要在BitMEX上注册，点差很可笑，有一个直接来自MT的模拟账户。
 
叶夫根尼-迪尤卡
有趣的是

Mihail Marchukajtes:

看看我想出了什么办法来回应你的搞笑。

我将莫斯科时间与美国时间进行了转换，即考虑到了1小时的转换。我不明白我的考虑是否正确--假设在3月他们有+1小时加到11月，这样他们就会有和我们一样的时间，你需要从我们的时间中减去1小时（不考虑校正常数）？我们的想法是，如果Si的交易对象主要是外国人，那么我们就应该以他们的时间为指导，因为他们在晚上10点开始工作，所以我们的时间在夏天应该移位一个小时。

下面的图表显示了三个目标的概率与样本中的数据的偏差百分比，这取决于所选择的预测器的值--在这种情况下是小时。

莫斯科时间没有小时校正，仪器是Si。


调整后


 

而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。

时间16:48


 
叶夫根尼-迪尤卡
你们是白痴吗？
Zhenya看，你有一个多么有趣的姓氏。你为什么不遵循它的意义呢？Dyuka，不要破坏人们的心情...
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。

时间16:48


到哪里去找这样一个对神经网络了如指掌的小妞呢？所以我们可以在johnnshpohan之后马上讨论这种东西。我认为我们应该搬到首都去。这就是他们似乎都在集中的地方。
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

而这里只是将预测器在 "网格 "上分割成若干部分来建立树。

时间16:48


解释得太短了。
目前还不清楚1个预测器是否在外部被分成几个，并作为5个预测器被输入。相反，它仍然在内部进行，作为预先计算的分割值。而且他们按部门划分。
我同意这比经典树形算法中的半除法更有效。
 
Mihail Marchukajtes:
你在哪里可以找到这样的小妞，她对神经网络了如指掌？我想找一个懂神经网络的小妞，这样她就可以对这类话题进行论证。我认为我们应该搬到首都去。这就是他们似乎都在集中的地方。

和这样的女士在一起，有可能你要洗衣服和吃饭 :)

