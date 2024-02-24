交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1604 1...159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611...3399 新评论 Дмитрий 2020.03.02 15:35 #16031 扔掉它 Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:38 #16032 德米特里。 啊，所以我们谈论的是网络性能在训练和测试中的差异？ 一定会有损失--这是没办法的事 有两种测试，内部测试，当选择数据集的一部分进行检查时，通常是0,2，而外部测试，只是抽取神经没有看到的那一部分。第二个的结果是真实的市场，如果不是，那就意味着在某处有错误。 Дмитрий 2020.03.02 15:41 #16033 叶夫根尼-迪尤卡。 有两种测试，内部测试是指选择数据集的一部分进行验证，通常是0,2，外部测试是指只取神经没有看到的一块。第二种的结果是一个真正的市场，如果不是，那么就有一个错误。 我不得不让你失望，但事实上你的'测试到测试'是可教的样本的一部分。 Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:42 #16034 迪米特里。 吐出它 我不会的。我愿意拯救那些现在正在为解决某个问题而撞墙的人。我已经经历过了，我给你的信息可以为你节省一个月在黑暗中徘徊的时间。 Дмитрий 2020.03.02 15:45 #16035 叶夫根尼-迪尤卡。 我不会的。准备拯救一个人，他现在正用头撞墙，试图解决另一个具体问题。我经历过，我给出的信息可以节省一个月在黑暗中徘徊的时间。 好吧，说说你的 "信息"。 Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:49 #16036 迪米特里。 好吧，说说你的 "信息"。 只是对公众的推测是在Telegram频道，你可以在那里追踪工作历史。在这里，我想具体说明一下。 Дмитрий 2020.03.02 15:50 #16037 叶夫根尼-迪尤卡。 只是对公众的推测是在Telegram频道，你可以在那里追踪工作的历史。在这里，我想说的是实质性的。 好吧，把话说出来。 Vladimir Perervenko 2020.03.02 21:02 #16038 雷纳特-法特库林。 有人使用过内置的Python脚本和Python的Metatrader5 库吗？ 文档：MetaTrader for Python 新版MetaTrader 5 build 2340：在测试器中管理账户设置并扩展Python集成 MetaTrader 5 Python用户组 - 如何在Metatrader中使用Python 到目前为止，它的工作速度非常快。我将把它与数据库连接起来，我以后会看到。 mytarmailS 2020.03.03 09:03 #16039 叶夫根尼-迪尤卡。 有两个测试，内部测试时，数据集的一部分被检查出来，通常是0,2，外部测试时，只是取了神经没有看到的一部分。第二种的结果是真实的市场，如果不是这样，那么就有一个错误。 尤金 下午好，非常感谢你，至少你是一个实践者，而不是另一个有95%.... 的擦边球者。就GMDH 而言，你所做的（在 "第三个 "样本上测试）被称为 "预测能力标准"http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune。 让我们提醒一下，关于GMDH的第一个出版物是从1960年开始的，那些"你的诀窍 " 的想法与"第三 "样本 的测试已经有 60年的历史了））））。 但我想指出，这种方法永远不会过时，所以我强烈建议阅读A.G. Ivakhnenko的 作品。 例如，MSUA回归只是嘲笑现代随机森林算法的回归和各种提升...... 现在关于Telegram上的链接...我在那里除了信号之外什么也没发现，但读到你的方法和你的思维方式是很有趣的，德米特里 正确地说，应该在这里发表，尽管是以公开的粗野形式...... Метод группового учёта аргументов www.machinelearning.ru Метод группового учета аргументов, МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH) метод порождения и выбора регрессионных моделей оптимальной сложности. Под сложностью модели в МГУА понимается число параметров. Для порождения используется [базовая модель], подмножество элементов которой должно входить в искомую модель. Для выбора моделей... Mihail Marchukajtes 2020.03.03 13:36 #16040 mytarmailS: 尤金 下午好，非常感谢你，至少你是一个实践者，而不是另一个有95%.... 的擦边球者。就GMDH 而言，你所做的（在 "第三个 "样本上测试）被称为 "预测能力标准"http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune 让我们提醒一下，关于GMDH的第一个出版物是从1960年开始的，那些"你的诀窍 " 的想法与"第三 "样本 的测试已经有 60年的历史了））））。 但我想指出，这种方法永远不会过时，所以我强烈建议阅读A.G. Ivakhnenko的 作品。 例如，MSUA回归只是嘲笑现代随机森林算法的回归和各种提升...... 现在关于Telegram上的链接...除了信号，我在那里没有找到任何东西，但读到你的方法和思维方式是很有趣的。德米特里 正确地说，有必要在这里发表，尽管是以公开的粗野形式...... JPrediction使用伊瓦赫年科的分组论证方法。Reshetov Yu.不止一次提到......该方法本身在机时上是很耗时的，因为它对数据进行了彻底的震荡，而且不需要大量的样本来适应当前的实际情况。 谁不相信我，就让他们去查吧 :-) 1...159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
啊，所以我们谈论的是网络性能在训练和测试中的差异？
一定会有损失--这是没办法的事
有两种测试，内部测试是指选择数据集的一部分进行验证，通常是0,2，外部测试是指只取神经没有看到的一块。第二种的结果是一个真正的市场，如果不是，那么就有一个错误。
我不得不让你失望，但事实上你的'测试到测试'是可教的样本的一部分。
我不会的。准备拯救一个人，他现在正用头撞墙，试图解决另一个具体问题。我经历过，我给出的信息可以节省一个月在黑暗中徘徊的时间。
只是对公众的推测是在Telegram频道，你可以在那里追踪工作的历史。在这里，我想说的是实质性的。
好吧，把话说出来。
有人使用过内置的Python脚本和Python的Metatrader5 库吗？
到目前为止，它的工作速度非常快。我将把它与数据库连接起来，我以后会看到。
尤金 下午好，非常感谢你，至少你是一个实践者，而不是另一个有95%.... 的擦边球者。就GMDH 而言，你所做的（在 "第三个 "样本上测试）被称为 "预测能力标准"http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune。
让我们提醒一下，关于GMDH的第一个出版物是从1960年开始的，那些"你的诀窍 " 的想法与"第三 "样本 的测试已经有 60年的历史了））））。
但我想指出，这种方法永远不会过时，所以我强烈建议阅读A.G. Ivakhnenko的 作品。
例如，MSUA回归只是嘲笑现代随机森林算法的回归和各种提升......
现在关于Telegram上的链接...我在那里除了信号之外什么也没发现，但读到你的方法和你的思维方式是很有趣的，德米特里 正确地说，应该在这里发表，尽管是以公开的粗野形式......
JPrediction使用伊瓦赫年科的分组论证方法。Reshetov Yu.不止一次提到......该方法本身在机时上是很耗时的，因为它对数据进行了彻底的震荡，而且不需要大量的样本来适应当前的实际情况。
