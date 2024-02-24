交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1521 1...151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528...3399 新评论 [删除] 2019.07.20 11:49 #15201 Aleksey Vyazmikin: 哇，即使是俄语，也谢谢你。 我们以良好的健康开始，以艾略特波浪 结束。除了确定系列的持久性，还没有提出预测金融时代的数学方法，这一点已经很清楚。 这简直是一团糟。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.20 12:12 #15202 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 第一个是以健康为起点，以艾略特波浪为终点。除了确定系列的持久性，还没有提出预测金融时代的数学方法，这一点已经很清楚。 这是一个混乱的局面。 所以，又没有什么新鲜事了，嗯。 所以我将继续努力劈开这棵树。 该图以训练样本外的每一片叶子（Y）的利润积累的形式显示了分裂的迭代与它们的叶子（X）。 从图中可以看出，分割树可以产生替代的逻辑链，包括描述不同空间区域的逻辑链，但结果相同或更好。 这里的问题是，所有的叶子都需要合并成一个系统，并根据它们之间的相关性和对样本空间覆盖的完整性给予权重，不幸的是，我不知道在这种情况下该用什么公式。 [删除] 2019.07.20 17:39 #15203 阿列克谢-维亚兹米 金。 所以，又没有什么新鲜事了，嗯。 因此，我将继续劈开这棵树。 图中显示了分裂的迭代与他们的叶子（X）作为训练样本外的分裂的每个叶子（Y）的利润积累。 从图中可以看出，分割树可以产生替代的逻辑链，包括描述不同空间区域的逻辑链，但结果相同或更好。 这里的问题是，所有的叶子都需要组装成一个系统，并根据它们之间的相关性和样本空间描述的完整性给予权重，很遗憾，我不知道在这种情况下用什么公式来操作。 我注意到，如果你把市场分为有条件的状态，为每个状态训练模型并在它们之间切换，那么结果会更好。 这就是我在做的hmm。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.21 05:53 #15204 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我注意到，如果你把市场分为有条件的状态，为每个状态训练模型并在它们之间切换，结果会更好 这就是HMM的作用。 它是有道理的，但如何区分各州？ [删除] 2019.07.21 08:17 #15205 阿列克谢-维亚兹米 金。 从逻辑上讲，这更好，但你如何区分不同的状态？ 要么在自动机上（聚类），没有老师。也就是说，几个隐藏的状态将被区分开来，它们显然会因状态而不同。 统计数字。上面的例子是抛出的。 或随意 Aleksey Vyazmikin 2019.07.21 13:42 #15206 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 要么在自动机上（聚类），没有老师。要么是自动的（没有老师的聚类），要么是自动的（没有老师的聚类）。 统计数字。上面已经抛出了例子。 或者是随机的 有发现什么聚类的方法吗？毕竟，它应该有，我们可以说，从集群到集群的平滑过渡，如果它确定了全球趋势，应该有某种敏感性和从一个状态过渡到另一个状态的逻辑。 [删除] 2019.07.21 13:43 #15207 阿列克谢-维亚兹米 金。 是否已经找到了这方面的聚类方法？毕竟，它应该有，我们可以说，从集群到集群的平滑过渡，如果它确定了全球趋势，应该有某种敏感性和逻辑来从一个状态过渡到另一个状态。 他们已经写了关于HMM的文章 [删除] 2019.07.27 19:50 #15208 梯子上的人在滑行时对着迪普曼德（不小心被他们抓住）。 Igor Makanu 2019.07.27 20:31 #15209 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我也在读关于游戏中的人工智能，但有很多非NS的游戏机器人都使用决策树。 我也读过游戏中的人工智能，但游戏机器人中的很多非NS逻辑经常使用决策树。 我发现Rete算法，我不知道为什么，但我从来没有听说过它，我找到了一个读物，但它太大了 - 1000页，里面的东西... [删除] 2019.07.27 21:40 #15210 伊戈尔-马卡努。 我也读过游戏中的人工智能，但游戏机器人中的很多非NS逻辑经常使用决策树。 我遇到了Rete算法，我不知道为什么，但我从来没有听说过Rete算法，我找到了一个读物，但它是一个非常大的卷，有1000页，里面有一些... 嗯，他们不在树上做增援......。 我必须玩很多游戏，我如何重新训练他们？ 1...151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
哇，即使是俄语，也谢谢你。
我们以良好的健康开始，以艾略特波浪 结束。除了确定系列的持久性，还没有提出预测金融时代的数学方法，这一点已经很清楚。
这简直是一团糟。
所以，又没有什么新鲜事了，嗯。
所以我将继续努力劈开这棵树。
该图以训练样本外的每一片叶子（Y）的利润积累的形式显示了分裂的迭代与它们的叶子（X）。
从图中可以看出，分割树可以产生替代的逻辑链，包括描述不同空间区域的逻辑链，但结果相同或更好。
这里的问题是，所有的叶子都需要合并成一个系统，并根据它们之间的相关性和对样本空间覆盖的完整性给予权重，不幸的是，我不知道在这种情况下该用什么公式。
我注意到，如果你把市场分为有条件的状态，为每个状态训练模型并在它们之间切换，那么结果会更好。
这就是我在做的hmm。
这就是HMM的作用。
它是有道理的，但如何区分各州？
要么在自动机上（聚类），没有老师。也就是说，几个隐藏的状态将被区分开来，它们显然会因状态而不同。 统计数字。上面的例子是抛出的。
或随意
有发现什么聚类的方法吗？毕竟，它应该有，我们可以说，从集群到集群的平滑过渡，如果它确定了全球趋势，应该有某种敏感性和从一个状态过渡到另一个状态的逻辑。
他们已经写了关于HMM的文章
梯子上的人在滑行时对着迪普曼德（不小心被他们抓住）。
我也在读关于游戏中的人工智能，但有很多非NS的游戏机器人都使用决策树。
我发现Rete算法，我不知道为什么，但我从来没有听说过它，我找到了一个读物，但它太大了 - 1000页，里面的东西...
嗯，他们不在树上做增援......。
我必须玩很多游戏，我如何重新训练他们？