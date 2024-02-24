交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1521

Aleksey Vyazmikin:

哇，即使是俄语，也谢谢你。

我们以良好的健康开始，以艾略特波浪 结束。除了确定系列的持久性，还没有提出预测金融时代的数学方法，这一点已经很清楚。

这简直是一团糟。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

该图以训练样本外的每一片叶子（Y）的利润积累的形式显示了分裂的迭代与它们的叶子（X）。

从图中可以看出，分割树可以产生替代的逻辑链，包括描述不同空间区域的逻辑链，但结果相同或更好。

这里的问题是，所有的叶子都需要合并成一个系统，并根据它们之间的相关性和对样本空间覆盖的完整性给予权重，不幸的是，我不知道在这种情况下该用什么公式。

阿列克谢-维亚兹米 金。

我注意到，如果你把市场分为有条件的状态，为每个状态训练模型并在它们之间切换，那么结果会更好。

这就是我在做的hmm。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

它是有道理的，但如何区分各州？

阿列克谢-维亚兹米 金。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

有发现什么聚类的方法吗？毕竟，它应该有，我们可以说，从集群到集群的平滑过渡，如果它确定了全球趋势，应该有某种敏感性和从一个状态过渡到另一个状态的逻辑。

阿列克谢-维亚兹米 金。

他们已经写了关于HMM的文章

马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，他们不在树上做增援......。

我必须玩很多游戏，我如何重新训练他们？

