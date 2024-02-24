交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1523 1...151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2019.08.02 09:49 #15221 一本关于该主题的有趣的书 预测模型：探索、解释和调试 https://pbiecek.github.io/PM_VEE/ 最后，我们想说明的是， 在这本书中，我们确实展示了 -如何确定影响单个观测的模型预测的特征。特别是，我们介绍了可用于解释预测的方法的理论和例子，如分解图、等值线、局部模型近似或Shapley值。 - 在这种情况下，我们使用一些方法来检查完全训练的机器学习模型的整体 情况。特别是，我们回顾了可用于全面解释模型性能的方法的理论和实例，如部分依赖图、变量重要性图和其他。 -可用于快速呈现关键信息的图表。 -模型比较的工具和方法。 -R和Python的代码片段，解释了如何使用所述方法。 另一方面， 在这本书中，我们并不专注于 -任何特定的模型。所介绍的技术与模型无关，不做任何与模型结构有关的假设。 -数据探索。关于这个话题有非常好的书，比如R for Data Sciencehttp://r4ds.had.co.nz/ 或 TODO -构建模型的过程。关于这个话题也有非常好的书，见Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie和Robert Tibshirani的《统计学习入门》http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ 或TODO -任何用于建立模型的特殊工具。例如，Max Kuhn和Kjell Johnson在《应用预测模型》中讨论了这些问题，http://appliedpredictivemodeling.com/。 Predictive Models: Explore, Explain, and Debug Przemyslaw Biecek and Tomasz Burzykowskipbiecek.github.io This book introduces key concepts for exploration, explanation and visualization of complex predictive models. Machine learning in trading: [删除] 2019.08.03 17:33 #15222 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我有一个具体的事情，它在自己的头脑中......我今天有一个关于最大熵的有趣研究。 我今天看到了关于最大熵的有趣研究，如何使用熵来确定输入（文章的第二部分），我喜欢它。 显然，我身上缺少的是什么。我甚至想出了几乎同样的东西，但却无法表达出来。这是有理论支持的。 这也表明，不同的市场有不同的预测，所以如果都在一堆...我不知道 https://robotwealth.com/shannon-entropy/ 回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号分组。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。 顶部的红色--买入，绿色--卖出。 而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。 什么东西可以代替不重画的之字形？它应该显示上升或下降1:-1的二进制信号。 Igor Makanu 2019.08.03 17:53 #15223 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号聚拢。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。 顶部的红色--买入，绿色--卖出。 而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。 什么东西可以代替不重画的之字形？二进制信号会显示出什么，上升/下降1;-1 试试这个https://www.mql5.com/ru/code/20143 我不知道如何检查，我想得到1-0的信号，这就是我注意到它的原因。 [删除] 2019.08.03 17:56 #15224 伊戈尔-马卡努。 试试这个https://www.mql5.com/ru/code/20143 好吧，这也是一个之字形，它在最后重画。而它的制作方法是不正确的，应该是这样的 Igor Makanu 2019.08.03 17:58 #15225 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这也是一个 "之 "字形，它在最后重画了。而错误的是，它应该是这样的 总是重画结尾，试试我的几乎ZZ--几乎是因为它没有那么好，但它不会重画顶部https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440。 [删除] 2019.08.03 17:59 #15226 伊戈尔-马卡努。 结尾总是重画，试试我的几乎ZZ--几乎是因为它没有那么漂亮，但它没有重画顶部https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440。 谢谢，我会看一看。 Igor Makanu 2019.08.03 18:09 #15227 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 谢谢，我去看看。 这里改写了子程序中的+1和-1输出，只是没有测试在线工作情况，但我认为没有问题。 附加的文件： ZigZagZZ_separate.mq5 4 kb [删除] 2019.08.03 18:15 #15228 伊戈尔-马卡努。 我在subcono中重写了+1和-1，我唯一没有测试的是它在网上是如何工作的，但我认为没有问题 我稍后将对这两个人进行测试。这个只要求显示每个柱子，而不是只显示极值。 Igor Makanu 2019.08.03 18:27 #15229 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我稍后将测试这两样东西。这个只需要显示每一个栏，而不是只显示极值。 附加的文件： ZigZagZZ_separate_allbar.mq5 4 kb [删除] 2019.08.03 18:29 #15230 伊戈尔-马卡努。 很好，谢谢。也就是说，它一直画到最后一格，之后不需要更新？ 1...151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一本关于该主题的有趣的书
预测模型：探索、解释和调试
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
最后，我们想说明的是， 在这本书中，我们确实展示了
-如何确定影响单个观测的模型预测的特征。特别是，我们介绍了可用于解释预测的方法的理论和例子，如分解图、等值线、局部模型近似或Shapley值。
- 在这种情况下，我们使用一些方法来检查完全训练的机器学习模型的整体 情况。特别是，我们回顾了可用于全面解释模型性能的方法的理论和实例，如部分依赖图、变量重要性图和其他。
-可用于快速呈现关键信息的图表。
-模型比较的工具和方法。
-R和Python的代码片段，解释了如何使用所述方法。
另一方面， 在这本书中，我们并不专注于
-任何特定的模型。所介绍的技术与模型无关，不做任何与模型结构有关的假设。
-数据探索。关于这个话题有非常好的书，比如R for Data Sciencehttp://r4ds.had.co.nz/ 或 TODO
-构建模型的过程。关于这个话题也有非常好的书，见Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie和Robert Tibshirani的《统计学习入门》http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ 或TODO
-任何用于建立模型的特殊工具。例如，Max Kuhn和Kjell Johnson在《应用预测模型》中讨论了这些问题，http://appliedpredictivemodeling.com/。
我有一个具体的事情，它在自己的头脑中......我今天有一个关于最大熵的有趣研究。
我今天看到了关于最大熵的有趣研究，如何使用熵来确定输入（文章的第二部分），我喜欢它。
显然，我身上缺少的是什么。我甚至想出了几乎同样的东西，但却无法表达出来。这是有理论支持的。
这也表明，不同的市场有不同的预测，所以如果都在一堆...我不知道
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号分组。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。
顶部的红色--买入，绿色--卖出。
而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。
什么东西可以代替不重画的之字形？它应该显示上升或下降1:-1的二进制信号。
回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号聚拢。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。
顶部的红色--买入，绿色--卖出。
而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。
什么东西可以代替不重画的之字形？二进制信号会显示出什么，上升/下降1;-1
试试这个https://www.mql5.com/ru/code/20143
我不知道如何检查，我想得到1-0的信号，这就是我注意到它的原因。
好吧，这也是一个之字形，它在最后重画。而它的制作方法是不正确的，应该是这样的
总是重画结尾，试试我的几乎ZZ--几乎是因为它没有那么好，但它不会重画顶部https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440。
谢谢，我会看一看。
这里改写了子程序中的+1和-1输出，只是没有测试在线工作情况，但我认为没有问题。
我稍后将对这两个人进行测试。这个只要求显示每个柱子，而不是只显示极值。
很好，谢谢。也就是说，它一直画到最后一格，之后不需要更新？