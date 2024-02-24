交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1523

新评论
 

一本关于该主题的有趣的书

预测模型：探索、解释和调试

https://pbiecek.github.io/PM_VEE/

最后，我们想说明的是， 在这本书中，我们确实展示了

-如何确定影响单个观测的模型预测的特征特别是，我们介绍了可用于解释预测的方法的理论和例子，如分解图、等值线、局部模型近似或Shapley值。

- 在这种情况下，我们使用一些方法来检查完全训练的机器学习模型的整体 情况。特别是，我们回顾了可用于全面解释模型性能的方法的理论和实例，如部分依赖图、变量重要性图和其他。

-可用于快速呈现关键信息的图表。

-模型比较的工具和方法。

-R和Python的代码片段，解释了如何使用所述方法

另一方面， 在这本书中，我们并不专注于

-任何特定的模型。所介绍的技术与模型无关，不做任何与模型结构有关的假设。

-数据探索。关于这个话题有非常好的书，比如R for Data Sciencehttp://r4ds.had.co.nz/ 或 TODO

-构建模型的过程关于这个话题也有非常好的书，见Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie和Robert Tibshirani的《统计学习入门》http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ 或TODO

-任何用于建立模型的特殊工具例如，Max Kuhn和Kjell Johnson在《应用预测模型》中讨论了这些问题，http://appliedpredictivemodeling.com/

Predictive Models: Explore, Explain, and Debug
  • Przemyslaw Biecek and Tomasz Burzykowski
  • pbiecek.github.io
This book introduces key concepts for exploration, explanation and visualization of complex predictive models.
[删除]  
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我有一个具体的事情，它在自己的头脑中......我今天有一个关于最大熵的有趣研究。

我今天看到了关于最大熵的有趣研究，如何使用熵来确定输入（文章的第二部分），我喜欢它。

显然，我身上缺少的是什么。我甚至想出了几乎同样的东西，但却无法表达出来。这是有理论支持的。

这也表明，不同的市场有不同的预测，所以如果都在一堆...我不知道

https://robotwealth.com/shannon-entropy/

回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号分组。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。

顶部的红色--买入，绿色--卖出。

而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。

什么东西可以代替不重画的之字形？它应该显示上升或下降1:-1的二进制信号。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

回到文章中来。如果你用 "之 "字形过滤噪声，这种方法几乎可以完美地将信号聚拢。另外，它有点显示未来，即价值被添加到前面，所以它可以在某些情况下覆盖之字形过冲。

顶部的红色--买入，绿色--卖出。

而这是没有 "之 "字形的情况下的情况。

什么东西可以代替不重画的之字形？二进制信号会显示出什么，上升/下降1;-1

试试这个https://www.mql5.com/ru/code/20143

我不知道如何检查，我想得到1-0的信号，这就是我注意到它的原因。

[删除]  
伊戈尔-马卡努

试试这个https://www.mql5.com/ru/code/20143

好吧，这也是一个之字形，它在最后重画。而它的制作方法是不正确的，应该是这样的


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这也是一个 "之 "字形，它在最后重画了。而错误的是，它应该是这样的


总是重画结尾，试试我的几乎ZZ--几乎是因为它没有那么好，但它不会重画顶部https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440

[删除]  
伊戈尔-马卡努

结尾总是重画，试试我的几乎ZZ--几乎是因为它没有那么漂亮，但它没有重画顶部https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440

谢谢，我会看一看。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

谢谢，我去看看。

这里改写了子程序中的+1和-1输出，只是没有测试在线工作情况，但我认为没有问题。

附加的文件：
ZigZagZZ_separate.mq5  4 kb
[删除]  
伊戈尔-马卡努

我在subcono中重写了+1和-1，我唯一没有测试的是它在网上是如何工作的，但我认为没有问题

我稍后将对这两个人进行测试。这个只要求显示每个柱子，而不是只显示极值。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我稍后将测试这两样东西。这个只需要显示每一个栏，而不是只显示极值。

附加的文件：
ZigZagZZ_separate_allbar.mq5  4 kb
[删除]  
伊戈尔-马卡努

很好，谢谢。也就是说，它一直画到最后一格，之后不需要更新？

1...151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530...3399
新评论