有什么可检查的？ 在任何一家经纪公司打开，看看价差...关闭

这样的策略在7年前和之前都很有效。时间被浪费了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这样的策略在大约七年前和之前是有效的。损失的时间。

哪些战略？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的，差价是巨大的

不过，也有可能是圣杯

fxsaber:

什么策略？

嗯，蓬头垢面的人。税务局与他们打了又打，但最终他们没有想出比提高利差更巧妙的办法。

当天还剩下什么可以交易，或者当天还剩下什么可以交易？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

原始性在哪里？

fxsaber:

蓬头垢面在哪里？

谁在哪里？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

正是如此。

关于熵和分形的读物是什么......只是想知道

附加的文件：
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

读什么关于熵和分形的书...只是好奇。

哇，即使是俄语，也要感谢。

 
吉安尼

是的，嗯，差价是巨大的。

但还是可能有一个圣杯。

fxsaber:

蓬头垢面的语录。

Eh,年轻人....

你必须区分市场出价和经销商出价，在这种低流动性的价差上，经销商根据市场情况改变价差，但这并不意味着价格就这样走，没有交易发生，这些都不是市场报价，价差扩大并不能取消限制。

