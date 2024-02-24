交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2432 1...242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439...3399 新评论 [删除] 2021.07.20 19:11 #24311 mytarmailS: 6次交易>40%的登陆率...一个来自上帝的交易员，拥有一个伟大的未来。信息百家 你也没有，咀嚼猪油吧 :) Sergey Chalyshev 2021.07.20 19:23 #24312 Maxim Dmitrievsky: 我增加了关于baskaks的内容，使之更加清晰。 S. V. Ivanov."巴斯卡克人"。1909年，莫斯科市历史博物馆，莫斯科 巴斯克 是蒙古大汗 在被征服的土地上的代表，是收税员（法警 [1]）。 mytarmailS 2021.07.20 19:24 #24313 弗拉基米尔-巴斯卡科夫: 你连这个都没有，嚼你的肥肉吧:) 猴子是一个更好的交易员)))))，我将羞于展示它。 Sergey Chalyshev 2021.07.20 19:28 #24314 Maxim Dmitrievsky: 那些连NMR是什么都不知道的人，可以安全地被送到MPC，或者从第一页开始阅读整个主题，胆怯地翻阅Rena和飞翔的baskaks的语言冲动。因为他们永远不会理解这个话题的哲学 :) 你知道什么是PLM吗？ Igor Makanu 2021.07.20 20:19 #24315 Sergey Chalyshev: 你知道什么是PLM吗？ 你还建议他们在卡诺牌上玩扑克牌)))) YURY_PROFIT: 它不起作用，至少在论坛上写关于市场上的产品质量是没有意义的。 根据管理员的说法，客户在论坛上的出席率趋于零，他们只在主页面上被标记。 Sergey Chalyshev 2021.07.20 20:37 #24316 Igor Makanu: 你还建议他们在卡诺牌上玩扑克牌))))) ))) 我更喜欢Preferance）。 mytarmailS 2021.07.20 21:55 #24317 实施了基于 "知识库 "1.0.0版本原则的算法 :) 与 "经典 "分类的差异... 1）算法不是 根据类别标签训练的，它根本没有标签，但有 "记忆"（知识库）。 2）有一种强烈的怀疑，即原则上没有再培训...... 3）该算法不预测下一个时间点（它不预测当前趋势），但预测市场反转区域 4）没有使用分类器和回归器，但有数据还原（降维）和聚类 图中显示了由算法绘制的支撑和阻力区。 昏暗的颜色表示pd/p的概率很低，为+- 50%。 鲜艳的颜色代表算法有75%以上把握的区域。 该区域出现在图表上的时刻是由图表上的一个点表示的，好象是该区域本身的开始... 算法已经有两个多月没有看到新的数据了，这些都是基于相当过时的数据做出的决定，但对我来说是相当充分的。 下面是今天的欧元5分钟图。 我不知道为什么要在我的交易机器人中保留这样一个强大的机器人，但我不认为它是非常准确的，我认为它看起来像市场正在改善 ... 我打算在一个强大的 "知识库 "上做一个真正强大的机器人，但这很难，我正在考虑它的实现，我的猜测是，这样一个机器人可以重达几十G，但它应该可以很好地交易... 现在就这些了... Igor Makanu 2021.07.20 22:37 #24318 mytarmailS: 但它应该有良好的交易...现在就这些了... 为什么你把图表涂抹得如此之多，以至于即使你是作者也无法看到？ 至少要为交易系统画出进场/出场箭头，最好是由测试人员进行测试。 至少，倒置的TS（买入信号以卖出信号结束，反之亦然）将不起作用。 但也许小的起飞会有效果，尽管为什么它比普通的指标好，我对缩水保持沉默，因为它不是主要的，对吗？)))) ZS：如果你 "翻转 "箭头，我想没有什么会改变;) mytarmailS 2021.07.20 23:02 #24319 Igor Makanu: 为什么你在图表上涂抹了这么多，以至于作为作者的你也看不到任何东西？ 这些点不是用来做这个的，请仔细阅读描述，只有区域是重要的。 Renat Akhtyamov 2021.07.21 07:51 #24320 Maxim Dmitrievsky: 那些连NMR是什么都不知道的人，可以安全地被送到MPC，或者从第一页开始阅读整个主题，胆怯地翻阅Rena和飞翔的baskaks的语言冲动。因为他们永远也抓不住这个话题的哲理 :) 你已经在《神经元》的第10页了，这是个令人心动的普拉姆。 做点什么吧。 1...242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我增加了关于baskaks的内容，使之更加清晰。
巴斯克 是蒙古大汗 在被征服的土地上的代表，是收税员（法警 [1]）。
你连这个都没有，嚼你的肥肉吧:)
猴子是一个更好的交易员)))))，我将羞于展示它。
那些连NMR是什么都不知道的人，可以安全地被送到MPC，或者从第一页开始阅读整个主题，胆怯地翻阅Rena和飞翔的baskaks的语言冲动。因为他们永远不会理解这个话题的哲学 :)
你知道什么是PLM吗？
你还建议他们在卡诺牌上玩扑克牌))))
它不起作用，至少在论坛上写关于市场上的产品质量是没有意义的。
根据管理员的说法，客户在论坛上的出席率趋于零，他们只在主页面上被标记。
)))
我更喜欢Preferance）。
实施了基于 "知识库 "1.0.0版本原则的算法 :)
与 "经典 "分类的差异...
1）算法不是 根据类别标签训练的，它根本没有标签，但有 "记忆"（知识库）。
2）有一种强烈的怀疑，即原则上没有再培训......
3）该算法不预测下一个时间点（它不预测当前趋势），但预测市场反转区域
4）没有使用分类器和回归器，但有数据还原（降维）和聚类
图中显示了由算法绘制的支撑和阻力区。 昏暗的颜色表示pd/p的概率很低，为+- 50%。
鲜艳的颜色代表算法有75%以上把握的区域。
该区域出现在图表上的时刻是由图表上的一个点表示的，好象是该区域本身的开始...
算法已经有两个多月没有看到新的数据了，这些都是基于相当过时的数据做出的决定，但对我来说是相当充分的。
下面是今天的欧元5分钟图。
我不知道为什么要在我的交易机器人中保留这样一个强大的机器人，但我不认为它是非常准确的，我认为它看起来像市场正在改善 ...
我打算在一个强大的 "知识库 "上做一个真正强大的机器人，但这很难，我正在考虑它的实现，我的猜测是，这样一个机器人可以重达几十G，但它应该可以很好地交易...
但它应该有良好的交易...
为什么你把图表涂抹得如此之多，以至于即使你是作者也无法看到？
至少要为交易系统画出进场/出场箭头，最好是由测试人员进行测试。
至少，倒置的TS（买入信号以卖出信号结束，反之亦然）将不起作用。
但也许小的起飞会有效果，尽管为什么它比普通的指标好，我对缩水保持沉默，因为它不是主要的，对吗？))))
ZS：如果你 "翻转 "箭头，我想没有什么会改变;)
你已经在《神经元》的第10页了，这是个令人心动的普拉姆。
做点什么吧。