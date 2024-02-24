交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2432

新评论
[删除]  
mytarmailS:
6次交易
>40%的登陆率...
一个来自上帝的交易员，拥有一个伟大的未来。
信息百家
你也没有，咀嚼猪油吧 :)
 
Maxim Dmitrievsky:
我增加了关于baskaks的内容，使之更加清晰。
S. V. Ivanov."巴斯卡克人"。1909年莫斯科市历史博物馆莫斯科

巴斯克蒙古大汗 在被征服的土地上的代表，是收税员（法警 [1]）。

 
弗拉基米尔-巴斯卡科夫:
你连这个都没有，嚼你的肥肉吧:)

猴子是一个更好的交易员)))))，我将羞于展示它。

 
Maxim Dmitrievsky:
那些连NMR是什么都不知道的人，可以安全地被送到MPC，或者从第一页开始阅读整个主题，胆怯地翻阅Rena和飞翔的baskaks的语言冲动。因为他们永远不会理解这个话题的哲学 :)

你知道什么是PLM吗？

 
Sergey Chalyshev:

你知道什么是PLM吗？

你还建议他们在卡诺牌上玩扑克牌))))


YURY_PROFIT:


它不起作用，至少在论坛上写关于市场上的产品质量是没有意义的。

根据管理员的说法，客户在论坛上的出席率趋于零，他们只在主页面上被标记。

 
Igor Makanu:

你还建议他们在卡诺牌上玩扑克牌)))))

)))

我更喜欢Preferance）。

 

实施了基于 "知识库 "1.0.0版本原则的算法 :)

与 "经典 "分类的差异...

1）算法不是 根据类别标签训练的，它根本没有标签，但有 "记忆"（知识库）。

2）有一种强烈的怀疑，即原则上没有再培训......

3）该算法不预测下一个时间点（它不预测当前趋势），但预测市场反转区域

4）没有使用分类器和回归器，但有数据还原（降维）和聚类


图中显示了由算法绘制的支撑和阻力区。 昏暗的颜色表示pd/p的概率很低，为+- 50%。

鲜艳的颜色代表算法有75%以上把握的区域。

该区域出现在图表上的时刻是由图表上的一个点表示的，好象是该区域本身的开始...

算法已经有两个多月没有看到新的数据了，这些都是基于相当过时的数据做出的决定，但对我来说是相当充分的。


下面是今天的欧元5分钟图。


我不知道为什么要在我的交易机器人中保留这样一个强大的机器人，但我不认为它是非常准确的，我认为它看起来像市场正在改善 ...


我打算在一个强大的 "知识库 "上做一个真正强大的机器人，但这很难，我正在考虑它的实现，我的猜测是，这样一个机器人可以重达几十G，但它应该可以很好地交易...

现在就这些了...

 
mytarmailS:

但它应该有良好的交易...

现在就这些了...

为什么你把图表涂抹得如此之多，以至于即使你是作者也无法看到？

至少要为交易系统画出进场/出场箭头，最好是由测试人员进行测试。

至少，倒置的TS（买入信号以卖出信号结束，反之亦然）将不起作用。

但也许小的起飞会有效果，尽管为什么它比普通的指标好，我对缩水保持沉默，因为它不是主要的，对吗？))))


ZS：如果你 "翻转 "箭头，我想没有什么会改变;)

 
Igor Makanu:

为什么你在图表上涂抹了这么多，以至于作为作者的你也看不到任何东西？

这些点不是用来做这个的，请仔细阅读描述，只有区域是重要的。
 
Maxim Dmitrievsky:
那些连NMR是什么都不知道的人，可以安全地被送到MPC，或者从第一页开始阅读整个主题，胆怯地翻阅Rena和飞翔的baskaks的语言冲动。因为他们永远也抓不住这个话题的哲理 :)

你已经在《神经元》的第10页了，这是个令人心动的普拉姆。

做点什么吧。

1...242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439...3399
新评论