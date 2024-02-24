交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1391 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 新评论 Philipp Negreshniy 2019.03.03 15:12 #13901 圣杯。所有前锋，交易员甚至不看自己，欧元，大约一年时间 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习：理论与实践（交易和超越）。 Graal, 2019.03.03 12:45 像现在这样...如果你在这一年中在周初买入并在周末卖出，在欧债上和没有MO的情况大致相同。 然后，像其他人一样，你会安全地甩掉，但它到底是什么样子？ [删除] 2019.03.03 17:03 #13902 每周我都会重新训练它们，然后小心翼翼地把它们插上，让它们发挥作用。这些模型投入生产 事实上，这是多余的，因为我将在一个星期内重新培训他们。）这个人仍然被搁置。 这是针对外汇的，对堡垒来说是不同的，对会议、清算和其他东西都有调整。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:15 #13903 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 很明显，这个模型在没有任何图表的情况下是可以训练的。最好是告诉我关于模型本身的情况。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:19 #13904 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有一半的主题都是关于我的模型的故事，我想））我已经停止写作了。 没有看到任何可理解的东西，或者错过了什么。嗯，没有，所以没有。 [删除] 2019.03.03 17:20 #13905 尤里-阿索连科。 我没有看到任何明确的东西，或者错过了什么。嗯，没有，所以没有。只是已经忘记了。我所写的一切，每一句话都是有意义的。 我不是在和大家争论，我是根据经验写的 以上为辅，前者为后。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:32 #13906 马克西姆-德米特里耶夫斯基。只是已经忘记了。我所写的一切，每一句话都是有意义的。 我不是在和大家争论，我是根据经验写的。 以上为辅，前者为后。 我没有读过这些文章。我将阅读它。你徒劳地把你的信任放在MT测试器上，认为它是终极真理。也许这就是为什么该模型能持续一个星期。这很奇怪。 [删除] 2019.03.03 17:35 #13907 尤里-阿索连科。 我没有读过这篇文章。我将阅读它。依靠MT测试员作为最终权威是没有意义的。也许这就是为什么该模型能持续一个星期。这很奇怪。不仅是一个星期，而且随着时间的推移，效率会下降，这很自然。 我在我交易的经纪商那里用真实的刻度线进行测试，所以这不是一个希望，而是准确的测试。虽然刻度线是多余的，因为我没有hft，但要确定止损是如何工作的，例如浮动点差，延迟 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:56 #13908 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不仅是一个星期，而且随着时间的推移，效率会下降，这是很自然的。 我正在用我交易的经纪人的真实点子进行测试，所以这不是一个希望，而是一个精确的测试。虽然点子也是多余的，因为它们不是hft，但要确定停止是如何工作的，例如浮动点差、延迟 对我来说，1米总是足够用于测试。事实上，蜱虫在测试中没有任何本质上的改变，它更令人烦恼。但在真正的交易中，它们适合于这个系统，因为它们只在最后一根蜡烛上需要，其他地方都不需要。他们去当克洛泽，就是这样 [删除] 2019.03.03 17:58 #13909 尤里-阿索连科。 对于我的测试，1米总是足够的。蜱虫并没有从本质上改变测试中的任何东西，乏味的是较大。但在真正的交易中，它们适合于这个系统，因为它们只在最后一根蜡烛上需要，其他地方都不需要。他们去当克洛泽，就是这样当然，如果你有自己的测试器，在MT5中就没有麻烦了。 现在有一个悲哀--mt5测试器中的插座不起作用。我想在python上测试高级模型，但我还不能。 我甚至不打算理会DLL，因为我想把模型上传到远程服务器上，并将终端远程连接到它。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 18:06 #13910 马克西姆-德米特里耶夫斯基。当然，如果你有自己的测试器，在MT5中就没有麻烦了。 现在有一个悲哀--mt5测试器中的插座不起作用。我想在python上测试高级模型，但我还不能。 我甚至不打算理会DLL，因为我想在远程服务器上编写模型并远程连接终端 在我看来，使用python测试器的套接字不能正确工作。至少是由于线程不一致。和同步 - 嗯，我不知道，我不能马上说。 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所有前锋，交易员甚至不看自己，欧元，大约一年时间
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
交易中的机器学习：理论与实践（交易和超越）。
Graal, 2019.03.03 12:45
像现在这样...
如果你在这一年中在周初买入并在周末卖出，在欧债上和没有MO的情况大致相同。
然后，像其他人一样，你会安全地甩掉，但它到底是什么样子？
每周我都会重新训练它们，然后小心翼翼地把它们插上，让它们发挥作用。这些模型投入生产
事实上，这是多余的，因为我将在一个星期内重新培训他们。）
这个人仍然被搁置。
这是针对外汇的，对堡垒来说是不同的，对会议、清算和其他东西都有调整。
有一半的主题都是关于我的模型的故事，我想））我已经停止写作了。
我没有看到任何明确的东西，或者错过了什么。嗯，没有，所以没有。
我没有读过这篇文章。我将阅读它。
对于我的测试，1米总是足够的。蜱虫并没有从本质上改变测试中的任何东西，乏味的是较大。但在真正的交易中，它们适合于这个系统，因为它们只在最后一根蜡烛上需要，其他地方都不需要。他们去当克洛泽，就是这样
