所有前锋，交易员甚至不看自己，欧元，大约一年时间

Graal, 2019.03.03 12:45


像现在这样...

如果你在这一年中在周初买入并在周末卖出，在欧债上和没有MO的情况大致相同。

然后，像其他人一样，你会安全地甩掉，但它到底是什么样子？

每周我都会重新训练它们，然后小心翼翼地把它们插上，让它们发挥作用。这些模型投入生产

事实上，这是多余的，因为我将在一个星期内重新培训他们。）

这个人仍然被搁置。


这是针对外汇的，对堡垒来说是不同的，对会议、清算和其他东西都有调整。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


很明显，这个模型在没有任何图表的情况下是可以训练的。最好是告诉我关于模型本身的情况。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有一半的主题都是关于我的模型的故事，我想））我已经停止写作了。

没有看到任何可理解的东西，或者错过了什么。嗯，没有，所以没有。
尤里-阿索连科
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我没有读过这些文章。我将阅读它。
你徒劳地把你的信任放在MT测试器上，认为它是终极真理。也许这就是为什么该模型能持续一个星期。这很奇怪。
尤里-阿索连科
不仅是一个星期，而且随着时间的推移，效率会下降，这很自然。

我在我交易的经纪商那里用真实的刻度线进行测试，所以这不是一个希望，而是准确的测试。虽然刻度线是多余的，因为我没有hft，但要确定止损是如何工作的，例如浮动点差，延迟

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

对我来说，1米总是足够用于测试。事实上，蜱虫在测试中没有任何本质上的改变，它更令人烦恼。但在真正的交易中，它们适合于这个系统，因为它们只在最后一根蜡烛上需要，其他地方都不需要。他们去当克洛泽，就是这样
尤里-阿索连科
当然，如果你有自己的测试器，在MT5中就没有麻烦了。

现在有一个悲哀--mt5测试器中的插座不起作用。我想在python上测试高级模型，但我还不能。

我甚至不打算理会DLL，因为我想把模型上传到远程服务器上，并将终端远程连接到它。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在我看来，使用python测试器的套接字不能正确工作。至少是由于线程不一致。和同步 - 嗯，我不知道，我不能马上说。
