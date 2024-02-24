交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1394 1...138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.03.04 11:33 #13931 马克西姆-德米特里耶夫斯基。说到结果--我没有看到像我这样的线程，甚至没有。 我所看到的唯一结果是来自fxsaber，我并不是指完全意义上的。 我不需要提醒你纸巾上的回测。 我不是在批评，我只是说这是一个非常复杂的方法，我对 "我做几个星期就会没事了 "这样的说法感到好笑。 你有自大狂。只有你的方法和测试是正确的，其他的都是在怂恿和虚假的，等等。我认为我的测试并不是不正确，但另外，甚至更有参考价值。而且我建议你改用餐巾纸，放弃对MT测试器的神圣起源和无误的宗教信仰）。 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 11:33 #13932 马克西姆-德米特里耶夫斯基。即使是这样一件看似简单的事情，也没有人写过它，或者关于RL、algleb森林等，直到我提出来为止 那么我们在谈论什么呢...所以你只看到了 "流浪的目标"，你想不出让它变得更复杂的方法，因为看到已经准备好的东西，说它很容易，但要改进...... 在你的文章之前，我认为这是很复杂的事情。但现在我可以编造一些东西，并在必要时对其进行修改。并为此感谢你! [删除] 2019.03.04 11:38 #13933 尤里-阿索连科。 你有自大狂。只有你的方法和测试是正确的，其余的都是纸上谈兵和胡扯，等等。另一方面，我发现我的测试同样正确，但另外，甚至更有信息量。我建议你改用餐巾纸，并与对MT测试员的神圣起源和无误的宗教信仰分开）。我没有看到你的任何测试，图表上的分散模式是完全随机的)) [删除] 2019.03.04 11:39 #13934 elibrarius。 在你的文章之前，我以为这是很复杂的事情。但现在，如果有必要的话，你可以想一想，并对其进行修改。并为此感谢你!这是基础知识，如何在没有老师的情况下完成一个模型，以及如何用新的数据使一些东西发挥作用。 例如，如何正确地对这些例子进行取样，从哪些分布中取样，以何种频率取样，如何验证，等等。 Yuriy Asaulenko 2019.03.04 11:42 #13935 马克西姆-德米特里耶夫斯基。阿索伦科发了20个回球入网，很高兴......这不是很有趣吗？ 我需要结果，而不是复杂的方法。复杂的方法必须产生一种新的质量。你有复杂的方法，是的。但没有质的区别的结果。那么，为什么会有这些困难呢？当然，你可以认为2x2是一种复杂的方式，说明我们有多酷，以及我们的想法有多酷。给一些人留下了印象。就这样了，我走了。 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 11:44 #13936 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我没有看到你的任何测试，那么图上的散点就是完全随机的 ))随机是圆的) 而且有一个椭圆。 [删除] 2019.03.04 11:45 #13937 尤里-阿索连科。 我需要结果，而不是复杂的方法。复杂的方法应该产生一种新的质量。你在其他地方确实有复杂的modd。但没有质的区别的结果。那么，为什么会有这些困难呢？就这样，去了欧尚。))质量是，我在5分钟内得到一把好的模型（结果）。最初需要复杂性，这样就不会坐几个月，当旧的模型坏了就不接了。 [删除] 2019.03.04 11:47 #13938 埃利布留斯。randome是圆形的) 而且有一个椭圆。好的，椭圆是在随机的边缘，比直线更接近圆。 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:00 #13939 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好的，椭圆是在随机的边缘，更接近于圆而不是直线。正如尤里所建议的，如果我们用>2.5和<-2.5的预测值进行交易--在现实中，大多数交易都会有利润。 我看到15-20%的错误率 [删除] 2019.03.04 12:03 #13940 elibrarius。正如尤里所建议的，如果你用预测值>2.5和<-2.5进行交易--实际上大多数交易都会有利润。 你可以看到，错误率为15-20%。不是这样的，有一条45g的斜线穿过云层，不是水平的。 从不计算偏差......甚至建议不知道什么）) 1...138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
说到结果--我没有看到像我这样的线程，甚至没有。
我所看到的唯一结果是来自fxsaber，我并不是指完全意义上的。
我不需要提醒你纸巾上的回测。
我不是在批评，我只是说这是一个非常复杂的方法，我对 "我做几个星期就会没事了 "这样的说法感到好笑。
即使是这样一件看似简单的事情，也没有人写过它，或者关于RL、algleb森林等，直到我提出来为止
那么我们在谈论什么呢...所以你只看到了 "流浪的目标"，你想不出让它变得更复杂的方法，因为看到已经准备好的东西，说它很容易，但要改进......
你有自大狂。只有你的方法和测试是正确的，其余的都是纸上谈兵和胡扯，等等。
我没有看到你的任何测试，图表上的分散模式是完全随机的))
在你的文章之前，我以为这是很复杂的事情。但现在，如果有必要的话，你可以想一想，并对其进行修改。并为此感谢你!
这是基础知识，如何在没有老师的情况下完成一个模型，以及如何用新的数据使一些东西发挥作用。例如，如何正确地对这些例子进行取样，从哪些分布中取样，以何种频率取样，如何验证，等等。
阿索伦科发了20个回球入网，很高兴......这不是很有趣吗？
我没有看到你的任何测试，那么图上的散点就是完全随机的 ))
随机是圆的)
而且有一个椭圆。
我需要结果，而不是复杂的方法。复杂的方法应该产生一种新的质量。你在其他地方确实有复杂的modd。但没有质的区别的结果。那么，为什么会有这些困难呢？
))质量是，我在5分钟内得到一把好的模型（结果）。最初需要复杂性，这样就不会坐几个月，当旧的模型坏了就不接了。
randome是圆形的)
而且有一个椭圆。
好的，椭圆是在随机的边缘，比直线更接近圆。
好的，椭圆是在随机的边缘，更接近于圆而不是直线。
正如尤里所建议的，如果我们用>2.5和<-2.5的预测值进行交易--在现实中，大多数交易都会有利润。
我看到15-20%的错误率
正如尤里所建议的，如果你用预测值>2.5和<-2.5进行交易--实际上大多数交易都会有利润。
你可以看到，错误率为15-20%。
不是这样的，有一条45g的斜线穿过云层，不是水平的。从不计算偏差......甚至建议不知道什么）)