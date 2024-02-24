交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1394

马克西姆-德米特里耶夫斯基

说到结果--我没有看到像我这样的线程，甚至没有。

我所看到的唯一结果是来自fxsaber，我并不是指完全意义上的。

我不需要提醒你纸巾上的回测。

我不是在批评，我只是说这是一个非常复杂的方法，我对 "我做几个星期就会没事了 "这样的说法感到好笑。

你有自大狂。只有你的方法和测试是正确的，其他的都是在怂恿和虚假的，等等。
我认为我的测试并不是不正确，但另外，甚至更有参考价值。而且我建议你改用餐巾纸，放弃对MT测试器的神圣起源和无误的宗教信仰）。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

即使是这样一件看似简单的事情，也没有人写过它，或者关于RL、algleb森林等，直到我提出来为止

那么我们在谈论什么呢...所以你只看到了 "流浪的目标"，你想不出让它变得更复杂的方法，因为看到已经准备好的东西，说它很容易，但要改进......

在你的文章之前，我认为这是很复杂的事情。但现在我可以编造一些东西，并在必要时对其进行修改。并为此感谢你!
尤里-阿索连科
你有自大狂。只有你的方法和测试是正确的，其余的都是纸上谈兵和胡扯，等等。
另一方面，我发现我的测试同样正确，但另外，甚至更有信息量。我建议你改用餐巾纸，并与对MT测试员的神圣起源和无误的宗教信仰分开）。

我没有看到你的任何测试，图表上的分散模式是完全随机的))

elibrarius
在你的文章之前，我以为这是很复杂的事情。但现在，如果有必要的话，你可以想一想，并对其进行修改。并为此感谢你!

这是基础知识，如何在没有老师的情况下完成一个模型，以及如何用新的数据使一些东西发挥作用。

例如，如何正确地对这些例子进行取样，从哪些分布中取样，以何种频率取样，如何验证，等等。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

阿索伦科发了20个回球入网，很高兴......这不是很有趣吗？

我需要结果，而不是复杂的方法。复杂的方法必须产生一种新的质量。你有复杂的方法，是的。但没有质的区别的结果。那么，为什么会有这些困难呢？
当然，你可以认为2x2是一种复杂的方式，说明我们有多酷，以及我们的想法有多酷。给一些人留下了印象。
就这样了，我走了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我没有看到你的任何测试，那么图上的散点就是完全随机的 ))

随机是圆的)

而且有一个椭圆。

尤里-阿索连科
我需要结果，而不是复杂的方法。复杂的方法应该产生一种新的质量。你在其他地方确实有复杂的modd。但没有质的区别的结果。那么，为什么会有这些困难呢？
就这样，去了欧尚。

))质量是，我在5分钟内得到一把好的模型（结果）。最初需要复杂性，这样就不会坐几个月，当旧的模型坏了就不接了。

埃利布留斯

randome是圆形的)

而且有一个椭圆。

好的，椭圆是在随机的边缘，比直线更接近圆。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好的，椭圆是在随机的边缘，更接近于圆而不是直线。

正如尤里所建议的，如果我们用>2.5和<-2.5的预测值进行交易--在现实中，大多数交易都会有利润。

我看到15-20%的错误率

elibrarius

正如尤里所建议的，如果你用预测值>2.5和<-2.5进行交易--实际上大多数交易都会有利润。

你可以看到，错误率为15-20%。

不是这样的，有一条45g的斜线穿过云层，不是水平的。

从不计算偏差......甚至建议不知道什么）)
