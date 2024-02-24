交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1385

新评论
[删除]  
尤里-阿索连科
你错了。这是唯一的办法。
 
嗯，好吧。如果你想用一个取决于价格的尺度来工作，这是你的权利。
[删除]  
尤里-阿索连科
好的。如果你想根据价格与规模合作 - 你是对的。

如果目标是建立一个短期模型，你的方法是好的，只要样本的数量增加到你所有的回报都可以被丢弃，因为没有信息。

当所有的特征开始相互关联时，可以准确地确定缺乏信息性，在这种情况下，增加训练样本的长度将导致一无所获。

我只是想知道如何延长寿命

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我想，如果你把价格分成几个级别，那么你就可以计算出这些级别的平均历史深度 ，从价格到达它的时候到它离开它的时候

但这又会在学习曲线中引入额外的错误？

我做了一个ZigZag，显示了ZZ顶部形成之间的时间，唉，价格是如此的不稳定，甚至连重复的时间长度都无法检测出来。

你一般需要一些预处理方案，同样的Renko图表可能是一个选择，至少时间成分会消失，离散水平（Renko砖的高度）会达到。

[删除]  
伊戈尔-马卡努

但这又会引入额外的训练误差？

我做了一个Z字形，显示Z字形节点形成之间的时间，唉，价格是如此的不稳定，甚至连时间长短的重复都无法发现。

你一般需要一些对价格进行预处理的解决方案，例如，同样的Renko图表，至少时间部分会消失，而且会有离散的水平（Renko砖的高度）。

将作出贡献，是的。到目前为止，这种方法对我来说，问题多于答案

但你必须以某种方式爬过去才行

 

IMHO这是一个伟大的时刻，最终意识到MO是行不通的，是时候回到接近市场收益的指标，或在服务行业寻找工作。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

但你必须以某种方式爬过去。

Renco不是问题，我有一个MT4指标，但应该也有MT5指标？- 来提供指标值作为MO的预测因子。

SZZY：我想爬到Python上，我已经为自己解决了很多当前的问题，但我真的想做MO，如果我寻找现成的解决方案，都在Python上（(

[删除]  
伊戈尔-马卡努

Renco不是问题，我有一个MT4指标，但应该也有MT5指标？- 来提供指标值作为MO的预测因子。

SZS: 我想暂时爬到Python上，目前很多问题已经为我解决了，但我真的想做MO，如果我寻找现成的解决方案，都在Python上（(

Renko并不完全正确......你仍然需要把它分成许多级别

我做了一个Python的套接字连接器，但我的测试器不能与MT5套接字一起使用，但我被告知他们会让它工作。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果目标是建立一个短期模型，你的方法是好的，只要样本的数量增加到你所有的回报都可以被丢弃，因为没有信息。

当所有的特征开始相互关联时，可以准确地确定缺乏信息性，在这种情况下，增加训练样本的长度将导致一无所获。

我只是想知道延长寿命的问题

长期的模型无论如何都需要瘦身，而模型不会改变。
[删除]  
尤里-阿索连科
对于长期的模型，你将需要瘦身，无论如何，模型不会改变。

瘦身是为了再次抛出一半的信息，并使模型更加粗糙。

1...137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392...3399
新评论