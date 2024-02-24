交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1390 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:24 #13891 尤里-阿索连科。 我怀疑A_K不是一个物理学家，而是一个平庸的会计师。否则他为什么会有如此偏执的热情去数别人的钱。这是他的一个专业的东西。阿列克谢-尼古拉耶夫。这完全有可能。在会计行话中，所有的人都是物理学家。 不需要拨弄陈词滥调，就这一点而言，这里的会计宁愿是我。做一个新的定型 :) Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:26 #13892 Alexander_K:我有一个共同的愿望，希望看到一个积极的状态，来自于用数学和物理学概念操作的人，而不是来自于铲除糍粑的球商等等。 问题是为什么？伙计，这都是时间问题--这是无价之宝!如果我看到这样的物理和数学状态，我就会知道它是可能的，有一些东西需要努力和争取。但是，由于它是...花费我多年的时间在一个不成功的追求上？ 你不明白吗？马克西姆贴出了一个公民的讲座 链接，显然是一位物理学家，以前从事空气动力学的工作。你认为他对市场的看法如何？ BillionerClub 2019.03.03 10:20 #13893 阿列克谢-维亚兹米 金。马克西姆贴出了一个公民的讲座 链接，显然是一位物理学家，他曾经在空气动力学领域工作。你认为他对市场的看法如何？有趣的讲座，我什么都没听懂。你把视频放到第二速度，根本没有萨满教。 Vladimir Perervenko 2019.03.03 10:32 #13894 桑桑尼茨-弗门科。模型评估审查问候。 你试过新的MetaTraderR软件包吗？来到这里，我们将讨论它 Грааль 2019.03.03 12:45 #13895 Alexander_K:我也很难过，阿索连科爷爷断然拒绝展示他的成果。这种无稽之谈和迫害的狂热让我很生气，并使论坛上的交流的本质丧失信誉。 然而，老朋友，为了公平起见，请向我们展示你的结果，即使它们是负面的。让我们一起高兴或哭泣......А? 像现在这样... BillionerClub 2019.03.03 12:53 #13896 好吧，他们不是这样的傻瓜，这些流动资金提供者，给人以轻松的洞。他们有一大批不会系鞋带的极客，但对机器学习的数学和统计学了如指掌。要想打败他们，你真的必须成为那个Dickfx。最后一台面团机在互联网公司关闭洞口时坏掉了。这就是你必须抓住市场的要害，定期改变所有货币对的动向。 [删除] 2019.03.03 12:57 #13897 圣杯。 这就是现在的情况...轨道在哪里，前进在哪里？ 不是吧......你就像餐巾纸上的尤里，你也在测试CU...... Грааль 2019.03.03 13:04 #13898 BillionerClub。 你必须真的是那个fxfx才能打败他们。最后一台面团机在互联网公司关闭洞口时坏掉了。据说crenofx是fxopen的开发主管))厨房自己想出了这个浪漫的角色，画出了他的统计数字等等。 Грааль 2019.03.03 13:05 #13899 马克西姆-德米特里耶夫斯基。界线在哪里，前锋在哪里？ 不是吧......就像尤里一样，你在餐巾纸上测试CU。我甚至不看所有的前锋，我甚至不看火车，我不看一年左右的欧罗巴。 [删除] 2019.03.03 13:16 #13900 圣杯。一切都在向前发展，我甚至不看轨道自己，欧元，约一年的时间匀出图表，试试我的运气也是可以的...... 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我怀疑A_K不是一个物理学家，而是一个平庸的会计师。否则他为什么会有如此偏执的热情去数别人的钱。
这完全有可能。在会计行话中，所有的人都是物理学家。
不需要拨弄陈词滥调，就这一点而言，这里的会计宁愿是我。做一个新的定型 :)
我有一个共同的愿望，希望看到一个积极的状态，来自于用数学和物理学概念操作的人，而不是来自于铲除糍粑的球商等等。
问题是为什么？伙计，这都是时间问题--这是无价之宝!如果我看到这样的物理和数学状态，我就会知道它是可能的，有一些东西需要努力和争取。但是，由于它是...花费我多年的时间在一个不成功的追求上？
你不明白吗？
马克西姆贴出了一个公民的讲座 链接，显然是一位物理学家，他曾经在空气动力学领域工作。你认为他对市场的看法如何？
有趣的讲座，我什么都没听懂。你把视频放到第二速度，根本没有萨满教。
模型评估审查
问候。
你试过新的MetaTraderR软件包吗？来到这里，我们将讨论它
我也很难过，阿索连科爷爷断然拒绝展示他的成果。这种无稽之谈和迫害的狂热让我很生气，并使论坛上的交流的本质丧失信誉。
然而，老朋友，为了公平起见，请向我们展示你的结果，即使它们是负面的。让我们一起高兴或哭泣......А?
像现在这样...
轨道在哪里，前进在哪里？ 不是吧......你就像餐巾纸上的尤里，你也在测试CU......
你必须真的是那个fxfx才能打败他们。最后一台面团机在互联网公司关闭洞口时坏掉了。
据说crenofx是fxopen的开发主管))厨房自己想出了这个浪漫的角色，画出了他的统计数字等等。
我甚至不看所有的前锋，我甚至不看火车，我不看一年左右的欧罗巴。
一切都在向前发展，我甚至不看轨道自己，欧元，约一年的时间
匀出图表，试试我的运气也是可以的......