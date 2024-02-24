交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 611 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:39 #6101 没有人对此发表过意见。关于选择层数的报价。一个有三层的网络（numLayers=3：一个输入，一个隐藏和一个输出）通常在绝大多数情况下是足够的。根据Tsybenko定理，具有一个隐藏层的网络能够接近任何连续的多维函数，达到任何所需的精确程度。一个有两个隐藏层的网络能够逼近任何离散的多维函数。我想知道条形分析是一个连续的还是离散的函数？例如，对于外汇来说，也许1个隐藏层就足够了，还是我需要2个？下面是上次测试中的一个简单模型事实证明，88-14-2比变种要好。88-50-20-2，88-32-7-2（其中这个非常接近：1-2％），88-25-7-2，88-32-2 СанСаныч Фоменко 2018.01.25 12:49 #6102 elibrarius。和模型的属性和结构变成了太我一直在读，一直在读......我无法理解：为什么你们都坚持使用数百种模型类型中的一种--神经网络，它与其他模型不同，需要对内部结构有非常好的理解，这甚至不简单？哪里和谁证明了一个模型的性能在任何重大方面取决于它的类型？NS的结果是什么？这个结果有什么内容吗？有什么解释吗？ Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:51 #6103 从这里引用https://www.mql5.com/ru/code/9002，并附有图片。离散是第三种选择--有缝隙和空隙的数字。 如果你把它翻译成条形，那么，例如，在小的增量时，你应该买，在最大的25%时，你不应该买，在40%时，你不应该买，在60%时，你不应该买，在80%时，你应该再买。 我认为这不会发生在外汇市场...而这是一个连续函数。虽然，我们不仅有一个特点，而且有许多特点，很难想象它们会产生什么样的力量...... 你怎么看这个问题？ Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей 投票： 212016.06.14Vladimirwww.mql5.com История версий: 06/26/2009 - добавлен новый индикатор BPNN Predictor со Smoothing.mq4, в котором цены сглаживались перед прогнозированием с использованием EMA. 08/20/2009 - в коде исправлен расчет функции активации нейронов, чтобы предотвратить арифметическое исключение; обновлены BPNN.cpp и BPNN.dll 08/21/2009 - добавлено очищение памяти после... Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:55 #6104 桑桑尼茨-弗门科。我一直在读，一直在读......我无法理解：为什么你们都坚持使用数百种模型类型中的一种--神经网络，它与其他模型不同，需要对内部结构有非常好的理解，这甚至不简单？哪里和谁证明了一个模型的性能在任何重大方面取决于它的类型？NS的结果是什么？这个结果有什么内容吗？有什么解释吗？ 我会彻底研究一种类型，当我完成后，我会看别的东西。我不喜欢在事情上面跳来跳去。 toxic 2018.01.25 13:02 #6105 马克西姆-德米特里耶夫斯基。http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf [删除] 2018.01.25 13:08 #6106 elibrarius。没有人对此发表过意见。我想知道条形分析是一个连续的还是离散的函数？例如，对于外汇来说，也许1个隐藏层就足够了，还是我需要2个？下面是上次测试中的一个简单模型88-14-2结果比变体更好。88-50-20-2，88-32-7-2（这个非常接近：1-2％），88-25-7-2，88-32-2例如，点不是沿曲线线分布的，而是被其他点组隔开的组......在这种情况下，它将是一个离散的F函数，对吗？ 因为不可能用第一条线连接所有的点。即有必要沿线观察散射图本身，并考虑是否需要第二层。但如此虚幻的理解......我自己也想知道如何理解什么是更好的......我稍后会用谷歌搜索)哦，还有......回归应该总是连续的......而且分级是没有必要的......但是不确定 [删除] 2018.01.25 13:21 #6107 D:真是个笑话，看看这份文件，瓦西里推荐的。谢谢，我保留了它，我将在闲暇时阅读它......如果你需要，你可以删除它:))。或者谁来清理你自己的帖子，你？:D Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:45 #6108 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你又不是在荒郊野外。我做了很多在论坛上不为人知的事情）。 可能会知道一些情况，在适当的时候。 [删除] 2018.01.25 13:48 #6109 尤里-阿索连科。我做了很多论坛不知道的事情 )。 在适当的时候可能会知道一些情况。我已经换成了维纳--不知道那些书什么时候能看完：）他基本上也是想做预测的。 Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:56 #6110 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我换成了维纳--我想知道那些书什么时候会结束：）他基本上也是在试图进行预测。 他没有尝试，他是在练习。）我很高兴你喜欢它。你应该多读一些。）事实上，可以节省很多时间--你不需要重新发明车轮。 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于选择层数的报价。
一个有三层的网络（numLayers=3：一个输入，一个隐藏和一个输出）通常在绝大多数情况下是足够的。根据Tsybenko定理，具有一个隐藏层的网络能够接近任何连续的多维函数，达到任何所需的精确程度。一个有两个隐藏层的网络能够逼近任何离散的多维函数。
我想知道条形分析是一个连续的还是离散的函数？
例如，对于外汇来说，也许1个隐藏层就足够了，还是我需要2个？
下面是上次测试中的一个简单模型
事实证明，88-14-2比变种要好。88-50-20-2，88-32-7-2（其中这个非常接近：1-2％），88-25-7-2，88-32-2
从这里引用https://www.mql5.com/ru/code/9002，并附有图片。
离散是第三种选择--有缝隙和空隙的数字。
如果你把它翻译成条形，那么，例如，在小的增量时，你应该买，在最大的25%时，你不应该买，在40%时，你不应该买，在60%时，你不应该买，在80%时，你应该再买。
我认为这不会发生在外汇市场...而这是一个连续函数。虽然，我们不仅有一个特点，而且有许多特点，很难想象它们会产生什么样的力量......
你怎么看这个问题？
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
例如，点不是沿曲线线分布的，而是被其他点组隔开的组......在这种情况下，它将是一个离散的F函数，对吗？ 因为不可能用第一条线连接所有的点。
即有必要沿线观察散射图本身，并考虑是否需要第二层。
但如此虚幻的理解......我自己也想知道如何理解什么是更好的......我稍后会用谷歌搜索)
哦，还有......回归应该总是连续的......而且分级是没有必要的......但是不确定
真是个笑话，看看这份文件，瓦西里推荐的。
谢谢，我保留了它，我将在闲暇时阅读它......如果你需要，你可以删除它:))。
或者谁来清理你自己的帖子，你？:D
我已经换成了维纳--不知道那些书什么时候能看完：）他基本上也是想做预测的。
我换成了维纳--我想知道那些书什么时候会结束：）他基本上也是在试图进行预测。