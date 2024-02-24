交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1222 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 新评论 aleger 2018.12.20 19:15 #12211 伊万-内格雷什尼。MS IE 11明白了，谢谢，对不起，祝你一切顺利！。 Wizard2018 2018.12.21 04:43 #12212 有 断裂性，但没有层次性。市场有点不同，没有等级制度，大投资者不包括小投资者，那些小投资者更小，他们之间没有联系，大的以自己的方式行事，小的以自己的方式行事，套期保值者以自己的方式行事，等等，有分化但没有等级制度。 市场有很强的层次性，"层次 "之间有具体的联系。 Aleksei Kuznetsov 2018.12.21 08:36 #12213 Wizard2018。市场有一个残酷的等级制度，"等级 "之间有具体的联系。 你认为--这些水平是与圆形的外汇数字相联系，还是与CME价格一起 "浮动"？CME有自己的价格（与外汇同步，但有一个偏移），圆形数字与外汇圆形数字不一致。 以及谁在摇晃谁。证券交易所的外汇还是证券交易所的外汇？ Ivan Negreshniy 2018.12.21 08:41 #12214 我 目前持怀疑态度。我试过RNN和LSTM，结果很一般，这是我的个人经验，也许有人能做到，我个人对所有带backprops的神经网络产生了怀疑，非常麻烦，结果不稳定，慢得可怕，CNN和RNN有自己的利基，图片、视频、声音、语音等等，这有一个可以解释的原因，就是分层结构，一部分是第三部分等等。市场有点不同，没有等级，大投资者不是由小投资者组成的，他们甚至不是小投资者，他们之间没有联系，大人物有自己的方式，小人物有自己的方式，对冲者有自己的方式，等等，它是分形的，但没有等级之分。 但总的来说，复制在其本身的背景下是非常有趣的，我不时地进入它，但它对市场的适用性--我目前是持怀疑态度。你把深度学习和神经网络说成是一种时髦的东西，但是像，我们所有的任务都可以通过提升来解决，没有任何问题。 关于金融市场的等级制度是值得怀疑的，但另一种等级制度--上市->森林->决策树--对我来说是很明显的，还有相关的纯技术问题。 例如，模型中的目标作为常量被存储在树叶中，把价格或信号水平这样的连续值放在那里是没有意义的，只有离散的，如类标签。 预测器以及常数存储在分支节点中，限制了模型外推的可能性，其预测的中间结果的平滑化只能在集合的加权投票中发生。 换句话说，根据定义，我们被限制在狭窄的分类界限内，而即使是基于原始perseptron的模型，我们也已经可以解决有多个输出的回归问题。即使是主要的优势--由于快速、递归的树形构建算法而产生的学习速度--也一直伴随着比神经网络更多的提升，但最近变得有争议。 Wizard2018 2018.12.21 09:45 #12215 elibrarius。 你认为这些水平是与圆形的外汇数字相联系，还是与CME价格一起 "浮动"？ 不，他们不是，他们是在漂浮。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 11:37 #12216 mytarmailS:那么你为什么需要它呢？ 这就是原因。 我有一个订单在工作（总是在投机过程中的任何时候，手数总是相同的--最小），就像它的趋势和反弹在同一时间。 我很担心红色区域。 它们出现在价格 "加速 "的时候，以至于既不可能逆着趋势也不可能逆着修正而获得利润，因为存在着一个 有一个历史性的噪音（3000-4000点），没有办法用通常的方法来检测它。 我花了一个月的时间来恢复第一个固定缩减（第一个红色方块）。 机器人总是以同样的方式工作，只有一些适应性的统计参数，仅此而已。订单系统始终是相同的。 只剩下MO了，因为所有的参数都在这样的噪音下疯狂地跳跃。 这是一个负概率的例子。 我故意在我的交易机器人中这样做，以清楚地显示缩减。 而这就是它在现实生活中的作用。 通过操纵概率，我只是用股权图突出了弱点......。 mytarmailS 2018.12.21 12:55 #12217 马丁-切格瓦拉。 这就是原因。你没有吃盐，是吗？)) Кеша Рутов 2018.12.21 14:34 #12218 你 最好赶快离开这里。 利哈出国去了对冲基金，现在没有人再去纠缠你的负面错误和ZZ了，他们甚至监视电话和家庭电脑，你不能在论坛上取笑他们，你可能会坐牢的。嘿嘿嘿...所以我们相信，你的阿廖沙正在逃避愤怒的投资者，但他们会在国外找到他，并操他，毫无疑问。 有毒。什么他妈的是100%的准确性？）他们一定是嘲笑某人，把他的豌豆往墙上敲了很久，53-55%就够了，关于70-90%的故事都是胡说八道，我得告诉你多少次......有毒。很高兴是错误的，但IMHO "另一种方法 "并不存在，在这个行业，一切主要由数据决定，它们的数量和质量。这是胡说八道，打击了外汇界的积极性，并开始谈论合格的投资者和他们的万亿，哈佛和内部人士。他们没有理由这样做，他们不知道什么是市场趋势，当它有可能走平的时候，通道、网格等在平的时候起作用，它们在趋势中起作用。 PS：你应该去...阿廖沙之后，从这里... Vizard_ 2018.12.21 17:27 #12219 Kesha Rutov：你需要知道市场的状态，什么时候有可能出现趋势，什么时候有可能出现平局。给我一个例子... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 17:41 #12220 mytarmailS:你没有吃盐，是吗？)) 我不明白这有什么大不了的...我不知道你指的是什么盐）。我已经做了信息识别...尽可能地将对象-特征矩阵... ...我只有一个神经网络来工作...这只是为了好玩...只是，当你自己做一件事时，你会对它的工作原理有更好的了解) 我已经习惯了，真正能做事的只有几个人......其他人都是来撒尿的，对不起，我说的是法语。 PS：谁会把最后这部分放在心上？) 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MS IE 11
明白了，谢谢，对不起，祝你一切顺利！。
市场有点不同，没有等级制度，大投资者不包括小投资者，那些小投资者更小，他们之间没有联系，大的以自己的方式行事，小的以自己的方式行事，套期保值者以自己的方式行事，等等，有分化但没有等级制度。
市场有很强的层次性，"层次 "之间有具体的联系。
市场有一个残酷的等级制度，"等级 "之间有具体的联系。
以及谁在摇晃谁。证券交易所的外汇还是证券交易所的外汇？
我试过RNN和LSTM，结果很一般，这是我的个人经验，也许有人能做到，我个人对所有带backprops的神经网络产生了怀疑，非常麻烦，结果不稳定，慢得可怕，CNN和RNN有自己的利基，图片、视频、声音、语音等等，这有一个可以解释的原因，就是分层结构，一部分是第三部分等等。市场有点不同，没有等级，大投资者不是由小投资者组成的，他们甚至不是小投资者，他们之间没有联系，大人物有自己的方式，小人物有自己的方式，对冲者有自己的方式，等等，它是分形的，但没有等级之分。
但总的来说，复制在其本身的背景下是非常有趣的，我不时地进入它，但它对市场的适用性--我目前是持怀疑态度。
你把深度学习和神经网络说成是一种时髦的东西，但是像，我们所有的任务都可以通过提升来解决，没有任何问题。
关于金融市场的等级制度是值得怀疑的，但另一种等级制度--上市->森林->决策树--对我来说是很明显的，还有相关的纯技术问题。
例如，模型中的目标作为常量被存储在树叶中，把价格或信号水平这样的连续值放在那里是没有意义的，只有离散的，如类标签。
预测器以及常数存储在分支节点中，限制了模型外推的可能性，其预测的中间结果的平滑化只能在集合的加权投票中发生。
换句话说，根据定义，我们被限制在狭窄的分类界限内，而即使是基于原始perseptron的模型，我们也已经可以解决有多个输出的回归问题。即使是主要的优势--由于快速、递归的树形构建算法而产生的学习速度--也一直伴随着比神经网络更多的提升，但最近变得有争议。
你认为这些水平是与圆形的外汇数字相联系，还是与CME价格一起 "浮动"？
那么你为什么需要它呢？
这就是原因。 我有一个订单在工作（总是在投机过程中的任何时候，手数总是相同的--最小），就像它的趋势和反弹在同一时间。
我很担心红色区域。
它们出现在价格 "加速 "的时候，以至于既不可能逆着趋势也不可能逆着修正而获得利润，因为存在着一个
有一个历史性的噪音（3000-4000点），没有办法用通常的方法来检测它。
我花了一个月的时间来恢复第一个固定缩减（第一个红色方块）。
机器人总是以同样的方式工作，只有一些适应性的统计参数，仅此而已。订单系统始终是相同的。
只剩下MO了，因为所有的参数都在这样的噪音下疯狂地跳跃。
这是一个负概率的例子。
我故意在我的交易机器人中这样做，以清楚地显示缩减。
而这就是它在现实生活中的作用。
通过操纵概率，我只是用股权图突出了弱点......。
这就是原因。
你没有吃盐，是吗？))
利哈出国去了对冲基金，现在没有人再去纠缠你的负面错误和ZZ了，他们甚至监视电话和家庭电脑，你不能在论坛上取笑他们，你可能会坐牢的。
嘿嘿嘿...所以我们相信，你的阿廖沙正在逃避愤怒的投资者，但他们会在国外找到他，并操他，毫无疑问。
什么他妈的是100%的准确性？）他们一定是嘲笑某人，把他的豌豆往墙上敲了很久，53-55%就够了，关于70-90%的故事都是胡说八道，我得告诉你多少次......
很高兴是错误的，但IMHO "另一种方法 "并不存在，在这个行业，一切主要由数据决定，它们的数量和质量。
这是胡说八道，打击了外汇界的积极性，并开始谈论合格的投资者和他们的万亿，哈佛和内部人士。
他们没有理由这样做，他们不知道什么是市场趋势，当它有可能走平的时候，通道、网格等在平的时候起作用，它们在趋势中起作用。
PS：你应该去...阿廖沙之后，从这里...
给我一个例子...
你没有吃盐，是吗？))
我不明白这有什么大不了的...我不知道你指的是什么盐）。
我已经做了信息识别...尽可能地将对象-特征矩阵...
...我只有一个神经网络来工作...这只是为了好玩...只是，当你自己做一件事时，你会对它的工作原理有更好的了解)
我已经习惯了，真正能做事的只有几个人......其他人都是来撒尿的，对不起，我说的是法语。
PS：谁会把最后这部分放在心上？)