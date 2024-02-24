交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1222

伊万-内格雷什尼

MS IE 11

明白了，谢谢，对不起，祝你一切顺利！。

 
断裂性，但没有层次性。

市场有点不同，没有等级制度，大投资者不包括小投资者，那些小投资者更小，他们之间没有联系，大的以自己的方式行事，小的以自己的方式行事，套期保值者以自己的方式行事，等等，有分化但没有等级制度。


市场有很强的层次性，"层次 "之间有具体的联系。

 
Wizard2018

市场有一个残酷的等级制度，"等级 "之间有具体的联系。

你认为--这些水平是与圆形的外汇数字相联系，还是与CME价格一起 "浮动"？CME有自己的价格（与外汇同步，但有一个偏移），圆形数字与外汇圆形数字不一致。
以及谁在摇晃谁。证券交易所的外汇还是证券交易所的外汇？
 
目前持怀疑态度。

我试过RNN和LSTM，结果很一般，这是我的个人经验，也许有人能做到，我个人对所有带backprops的神经网络产生了怀疑，非常麻烦，结果不稳定，慢得可怕，CNN和RNN有自己的利基，图片、视频、声音、语音等等，这有一个可以解释的原因，就是分层结构，一部分是第三部分等等。市场有点不同，没有等级，大投资者不是由小投资者组成的，他们甚至不是小投资者，他们之间没有联系，大人物有自己的方式，小人物有自己的方式，对冲者有自己的方式，等等，它是分形的，但没有等级之分。

但总的来说，复制在其本身的背景下是非常有趣的，我不时地进入它，但它对市场的适用性--我目前是持怀疑态度。

你把深度学习和神经网络说成是一种时髦的东西，但是像，我们所有的任务都可以通过提升来解决，没有任何问题。

关于金融市场的等级制度是值得怀疑的，但另一种等级制度--上市->森林->决策树--对我来说是很明显的，还有相关的纯技术问题。

例如，模型中的目标作为常量被存储在树叶中，把价格或信号水平这样的连续值放在那里是没有意义的，只有离散的，如类标签。

预测器以及常数存储在分支节点中，限制了模型外推的可能性，其预测的中间结果的平滑化只能在集合的加权投票中发生。

换句话说，根据定义，我们被限制在狭窄的分类界限内，而即使是基于原始perseptron的模型，我们也已经可以解决有多个输出的回归问题。即使是主要的优势--由于快速、递归的树形构建算法而产生的学习速度--也一直伴随着比神经网络更多的提升，但最近变得有争议。

 
elibrarius
你认为这些水平是与圆形的外汇数字相联系，还是与CME价格一起 "浮动"？
不，他们不是，他们是在漂浮。
 
mytarmailS:

那么你为什么需要它呢？

这就是原因。 我有一个订单在工作（总是在投机过程中的任何时候，手数总是相同的--最小），就像它的趋势和反弹在同一时间。

我很担心红色区域。

它们出现在价格 "加速 "的时候，以至于既不可能逆着趋势也不可能逆着修正而获得利润，因为存在着一个

有一个历史性的噪音（3000-4000点），没有办法用通常的方法来检测它。

我花了一个月的时间来恢复第一个固定缩减（第一个红色方块）。

机器人总是以同样的方式工作，只有一些适应性的统计参数，仅此而已。订单系统始终是相同的。

只剩下MO了，因为所有的参数都在这样的噪音下疯狂地跳跃。

这是一个负概率的例子。

我故意在我的交易机器人中这样做，以清楚地显示缩减。

而这就是它在现实生活中的作用。

通过操纵概率，我只是用股权图突出了弱点......。

 
马丁-切格瓦拉

这就是原因。

你没有吃盐，是吗？))

 
Kesha Rutov：你需要知道市场的状态，什么时候有可能出现趋势，什么时候有可能出现平局。

给我一个例子...

 
mytarmailS:

你没有吃盐，是吗？))

我不明白这有什么大不了的...我不知道你指的是什么盐）。

我已经做了信息识别...尽可能地将对象-特征矩阵...

...我只有一个神经网络来工作...这只是为了好玩...只是，当你自己做一件事时，你会对它的工作原理有更好的了解)

我已经习惯了，真正能做事的只有几个人......其他人都是来撒尿的，对不起，我说的是法语。

PS：谁会把最后这部分放在心上？)

