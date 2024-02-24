交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1218 1...121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225...3399 新评论 [删除] 2018.12.19 10:06 #12171 Alexander_K:这是处理本案的正确方法。只不过分布的不是价格本身，而是它的检索。你应该只用那些有已知分布的BP块来工作。 既然你在Weierstrass 函数上有完美的结果，你应该检查它的返回分布，并且只与这样的实际BP集群一起工作，而不是其他。是的，这是正确的，你只能用某些使用其他f函数计算的集群来工作，你仍然需要实验。 Evgeny Raspaev 2018.12.19 12:39 #12172 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，你是对的，你只能用其他F-框架计算的某些集群来工作，你仍然需要实验盈利趋势的百分比是多少？我为自己感到奇怪 govich 2018.12.19 15:28 #12173 Alexander_K:先生们!我记得阿廖沙在被投资者杀害之前，声称首先要做的是 在简单的高斯随机漫步上测试他的神经网络和森林（但不是在正弦波上，如阿索连科建议的那样）。此外，他说，在这种情况下，他有100%的预测准确性。然后他把他的系统转移到真正的BP上。这里还有人进行过这样的实验吗？结果是什么？再一次--如果你能预测任何一个过程（无论有无内存）--只要把它与真实的BP隔离开来。分而治之 在一个体面的社会里，人们会因为这种事情而被殴打。总的来说，有可能预测SB的话题，而且是100%的预测，这比谈论一个有利可图的马丁要荒谬得多。我们在市场上工作了20多年，我们在市场上工作了30年。 PS请不要删除帖子，这是很不好的风气，我发誓我会在私下里对这种不尊重的行为说脏话的! СанСаныч Фоменко 2018.12.19 16:04 #12174 mytarmailS: 但我在强调的文字中写道，R是一个研究工具，而不是生产工具。 事实上，微软收购了R，它现在是微软的一部分。还有用于建立工业系统的R。不知怎的，我看到了一个在生产中使用R的非常有名的公司的名单。 好吧，我只是说，因为我们不需要微软理解中的工业系统。 但我醒来后，挠了挠头，有一个想法......。然后你把它放到拨浪鼓里，看看......又是胡说八道。这就是我们的生活方式。 但所有这些数不清的、时髦的模型都是不需要的，因为整个问题是对教师有预测能力的预测器，而且这种预测能力不应该改变。这就是我们需要拨浪鼓的地方，这是一个快速的、一击即中的和......一切都很清楚。而且，不仅可以尝试六种模型，最主要的是玩转预测器，总能得到一个合理的估计结果。 这是与MI合作的计划。 mytarmailS 2018.12.19 16:35 #12175 桑桑尼茨-弗门科。这个拨浪鼓 是胡说八道的，除了费舍尔的 虹膜要训练之外 Кеша Рутов 2018.12.19 16:46 #12176 桑桑尼茨-弗门科。事实上，微软收购了R，它现在是微软的一部分。还有用于建立工业系统的R。不知怎的，我看到了一个在生产模式下使用R开发的非常著名的公司的名单--懒得去找了 好吧，我只是说，因为我们不需要微软理解中的工业系统。 但我醒来后，挠了挠头，有一个想法......。然后你把它放到拨浪鼓里，看看......又是胡说八道。这就是我们的生活方式。 但所有这些数不清的、时髦的模型都是不需要的，因为整个问题是对教师有预测能力的预测器，而且这种预测能力不应该改变。这就是我们需要拨浪鼓的地方，这是一个快速的、一击即中的和......一切都很清楚。而且，不仅可以尝试六种模型，最主要的是玩转预测器，总能得到一个合理的估计结果。 这是与MI合作的计划。你在不值得的人面前剑走偏锋。 mytarmailS:这个拨浪鼓 是胡说八道，除了训练费舍尔的虹膜。 嘘，小家伙，你不是什么权威。 Yuriy Asaulenko 2018.12.19 16:51 #12177 govich。 在体面的社会中，人们会因为这样的事情而被打脸。一般来说，你可以预测SB甚至100%的话题比谈论盈利的马丁要荒谬得多。他们一直在杀害你的阿利奥沙吧，我想在他的坟墓（墓）上吐口水。我想在他的坟墓上吐口水。但是，阿列克谢卡是一个皮......balabal，这已经是众所周知的事了。除了A_K2))以外的所有人。 [删除] 2018.12.19 17:54 #12178 叶夫根尼-拉斯帕耶夫。盈利趋势的百分比是多少？对自己感兴趣的 Yuriy Asaulenko 2018.12.19 18:26 #12179 凯沙-鲁托夫。你在向不值得的人面前扔硬币。 mytarmailS:这个拨浪鼓 是狗屁，除了训练费舍尔的虹膜。 嘘，孩子，你不是什么权威。 不是权威的东西是真实的，但这次他是对的)。但是，就权威而言，你的地位更低，在接近基座的地方。） mytarmailS 2018.12.19 18:34 #12180 尤里-阿索连科。没有权威性的东西是真实的，但这次他是对的)。但是，就权威而言，你的地位更低，在接近基座的地方。）Ahaha))也谢谢你）。 1...121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是处理本案的正确方法。只不过分布的不是价格本身，而是它的检索。你应该只用那些有已知分布的BP块来工作。
既然你在Weierstrass 函数上有完美的结果，你应该检查它的返回分布，并且只与这样的实际BP集群一起工作，而不是其他。
是的，这是正确的，你只能用某些使用其他f函数计算的集群来工作，你仍然需要实验。
是的，你是对的，你只能用其他F-框架计算的某些集群来工作，你仍然需要实验
盈利趋势的百分比是多少？我为自己感到奇怪
先生们!
我记得阿廖沙在被投资者杀害之前，声称首先要做的是 在简单的高斯随机漫步上测试他的神经网络和森林（但不是在正弦波上，如阿索连科建议的那样）。此外，他说，在这种情况下，他有100%的预测准确性。然后他把他的系统转移到真正的BP上。
这里还有人进行过这样的实验吗？结果是什么？
再一次--如果你能预测任何一个过程（无论有无内存）--只要把它与真实的BP隔离开来。
分而治之
在一个体面的社会里，人们会因为这种事情而被殴打。总的来说，有可能预测SB的话题，而且是100%的预测，这比谈论一个有利可图的马丁要荒谬得多。我们在市场上工作了20多年，我们在市场上工作了30年。
PS请不要删除帖子，这是很不好的风气，我发誓我会在私下里对这种不尊重的行为说脏话的!
但我在强调的文字中写道，R是一个研究工具，而不是生产工具。
事实上，微软收购了R，它现在是微软的一部分。还有用于建立工业系统的R。不知怎的，我看到了一个在生产中使用R的非常有名的公司的名单。
好吧，我只是说，因为我们不需要微软理解中的工业系统。
但我醒来后，挠了挠头，有一个想法......。然后你把它放到拨浪鼓里，看看......又是胡说八道。这就是我们的生活方式。
但所有这些数不清的、时髦的模型都是不需要的，因为整个问题是对教师有预测能力的预测器，而且这种预测能力不应该改变。这就是我们需要拨浪鼓的地方，这是一个快速的、一击即中的和......一切都很清楚。而且，不仅可以尝试六种模型，最主要的是玩转预测器，总能得到一个合理的估计结果。
这是与MI合作的计划。
这个拨浪鼓 是胡说八道的，除了费舍尔的 虹膜要训练之外
事实上，微软收购了R，它现在是微软的一部分。还有用于建立工业系统的R。不知怎的，我看到了一个在生产模式下使用R开发的非常著名的公司的名单--懒得去找了
好吧，我只是说，因为我们不需要微软理解中的工业系统。
但我醒来后，挠了挠头，有一个想法......。然后你把它放到拨浪鼓里，看看......又是胡说八道。这就是我们的生活方式。
但所有这些数不清的、时髦的模型都是不需要的，因为整个问题是对教师有预测能力的预测器，而且这种预测能力不应该改变。这就是我们需要拨浪鼓的地方，这是一个快速的、一击即中的和......一切都很清楚。而且，不仅可以尝试六种模型，最主要的是玩转预测器，总能得到一个合理的估计结果。
这是与MI合作的计划。
你在不值得的人面前剑走偏锋。
这个拨浪鼓 是胡说八道，除了训练费舍尔的虹膜。
嘘，小家伙，你不是什么权威。
在体面的社会中，人们会因为这样的事情而被打脸。一般来说，你可以预测SB甚至100%的话题比谈论盈利的马丁要荒谬得多。他们一直在杀害你的阿利奥沙吧，我想在他的坟墓（墓）上吐口水。
我想在他的坟墓上吐口水。但是，阿列克谢卡是一个皮......balabal，这已经是众所周知的事了。除了A_K2))以外的所有人。
盈利趋势的百分比是多少？对自己感兴趣的
你在向不值得的人面前扔硬币。
这个拨浪鼓 是狗屁，除了训练费舍尔的虹膜。
嘘，孩子，你不是什么权威。
不是权威的东西是真实的，但这次他是对的)。但是，就权威而言，你的地位更低，在接近基座的地方。）
没有权威性的东西是真实的，但这次他是对的)。但是，就权威而言，你的地位更低，在接近基座的地方。）
Ahaha))也谢谢你）。