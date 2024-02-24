交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1070 1...106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.09.16 15:18 #10691 Anaxagor:听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听聪明人的意见。 这是对的。让我们继续学习英语，我们将立即变得更加聪明。 [删除] 2018.09.16 15:39 #10692 尤里-阿索连科。 这是对的。让我们继续学习英语，我们将立即变得更加聪明。如今，了解语言是一种能力，特别是如果你有能力的话。 而如果有人不懂语言，谷歌会帮忙。 Renat Akhtyamov 2018.09.16 16:40 #10693 Anaxagor: 听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听一些聪明人的意见。我完全赞成。 加入讨论的人越多，项目 就越好。 使用什么语言并不重要。 我们正在等待结果。---- PS 翻译按钮工作得很好。 谢谢你! Igor Makanu 2018.09.16 16:57 #10694 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。Och thậm chí "FOR!" 在这个问题上，汉字是一个很好的例子。 在这里，我想告诉大家的是，我们要做的是把我们的工作做得更好，把我们的工作做得更好。 Chúng tôi đang chờ đợi kết quả。 ----- PS Khóa dịch chỉ hoạt động độc Quyền。 你是谁？ 嗯，用越南语数落你很有意思，从来没有注意过这个按钮 Mihail Marchukajtes 2018.09.16 18:29 #10695 Anaxagor:听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听聪明人的意见。好吧，听着，谁禁止你了。仅在....在后林段。这就是事情的真相。所以祝你好运!!!! [删除] 2018.09.16 19:08 #10696 Mihail Marchukajtes:所以听着，谁在阻止你。就在那里....在越野路段。这正是我所说的。所以祝你好运!!!!不要担心。我也在那里听。 了解一下情况! 在一个讲俄语的论坛上，一个不会说俄语但积极使用翻译的人加入到对他感兴趣的话题的讨论中。你还对他发誓! 我不明白--版主在哪里？为什么@Mihail Marchukajtes 仍然没有因为不容忍和在直播中说粗话而被禁止？ Mihail Marchukajtes 2018.09.16 19:11 #10697 Anaxagor:不要担心。我也在听。 要注意情况! 在一个讲俄语的论坛上，一个不讲俄语但积极使用翻译的人也会加入到他感兴趣的话题讨论中。你还对他发誓! 我不明白--版主在哪里？为什么@Mihail Marchukajtes 仍然没有因为不容忍和在空中说粗话而被禁止？也许是因为我的帖子是关于主题的????你这个纸板傻瓜.... Mihail Marchukajtes 2018.09.16 19:29 #10698 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我没有关注它，但没有它，很多新的想法就出现了。 你应该读一读11k书中关于PNN的内容。 https://books.google.ru/books？id=Plss2f5bCEYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=PNN+GDMH&source=bl&ots=9BZEIc-Xl4&sig=yaSHxgpIoHEJpfblt8me1Ynsyc&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjghbrZg8DdAhVGXSwKHSYLAyLAQ6AEwBXoECAYQAQ#v=onepage&q=PNN%20GDMH&f=false很好的计划，特别是11个科赛人 :-) [删除] 2018.09.16 19:43 #10699 Mihail Marchukajtes:你这个纸板白痴....从这一 无稽之谈的制造商嘴里说出来，听起来像是一种赞美。 [删除] 2018.09.16 19:46 #10700 蜥蜴_。谢谢你））。 1...106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听聪明人的意见。
这是对的。让我们继续学习英语，我们将立即变得更加聪明。
如今，了解语言是一种能力，特别是如果你有能力的话。
而如果有人不懂语言，谷歌会帮忙。
听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听一些聪明人的意见。
我完全赞成。
加入讨论的人越多，项目 就越好。
使用什么语言并不重要。
我们正在等待结果。
----
PS
翻译按钮工作得很好。
谢谢你!
Och thậm chí "FOR!"
在这个问题上，汉字是一个很好的例子。
在这里，我想告诉大家的是，我们要做的是把我们的工作做得更好，把我们的工作做得更好。
Chúng tôi đang chờ đợi kết quả。
-----
PS
Khóa dịch chỉ hoạt động độc Quyền。
你是谁？
嗯，用越南语数落你很有意思，从来没有注意过这个按钮
听着，同志，你为什么不自己去死。让我听听聪明人的意见。
好吧，听着，谁禁止你了。仅在....在后林段。这就是事情的真相。所以祝你好运!!!!
所以听着，谁在阻止你。就在那里....在越野路段。这正是我所说的。所以祝你好运!!!!
不要担心。我也在那里听。
了解一下情况!
在一个讲俄语的论坛上，一个不会说俄语但积极使用翻译的人加入到对他感兴趣的话题的讨论中。你还对他发誓!
我不明白--版主在哪里？为什么@Mihail Marchukajtes 仍然没有因为不容忍和在直播中说粗话而被禁止？
不要担心。我也在听。
要注意情况!
在一个讲俄语的论坛上，一个不讲俄语但积极使用翻译的人也会加入到他感兴趣的话题讨论中。你还对他发誓!
我不明白--版主在哪里？为什么@Mihail Marchukajtes 仍然没有因为不容忍和在空中说粗话而被禁止？
也许是因为我的帖子是关于主题的????你这个纸板傻瓜....
我没有关注它，但没有它，很多新的想法就出现了。
你应该读一读11k书中关于PNN的内容。
https://books.google.ru/books？id=Plss2f5bCEYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=PNN+GDMH&source=bl&ots=9BZEIc-Xl4&sig=yaSHxgpIoHEJpfblt8me1Ynsyc&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjghbrZg8DdAhVGXSwKHSYLAyLAQ6AEwBXoECAYQAQ#v=onepage&q=PNN%20GDMH&f=false
很好的计划，特别是11个科赛人 :-)
你这个纸板白痴....
从这一 无稽之谈的制造商嘴里说出来，听起来像是一种赞美。
谢谢你））。