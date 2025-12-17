程序库: MT4Orders - 页 92 1...8586878889909192939495 新评论 fxsaber 2025.11.16 07:02 #911 hini #: b5430 编译库时发生错误。 更新您正在使用的程序库。 TradesID 2021.03.29www.mql5.com Быстрая работа с POSITION_ID hini 2025.11.16 07:20 #912 fxsaber # : 更新正在使用的程序库。 问题解决了。这是我的失误。 Edgar Akhmadeev 2025.11.25 23:50 #913 我很久很久没有使用 liba 了，我甚至没有保存代码。_LastError 返回一个通用错误。lib 会在日志中打印交易服务器的具体代码和描述（例如OrderSend）。请告诉我如何在出错后获取该代码。 fxsaber 2025.11.26 01:28 #914 Edgar Akhmadeev OrderSend）。请告诉我如何在错误发生后获取该代码。 Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode); Dadas 2025.11.27 17:17 #915 我要买这些： fxsaber 2025.11.27 18:23 #916 Dadas #: 我得到它们： https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041 Rorschach 2025.12.12 07:49 #917 fxsaber #: 这是 MT5 本身的错误。程序库会绕过它并发出通知。 在这种情况下，是否有标准方法来减少调试信息量？ fxsaber 2025.12.12 07:55 #918 Rorschach #: 在这种情况下，是否有内部方法来减少调试信息的数量？ 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛库： MT4Ordersfxsaber, 2019.04.29 15:19 如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根 // 通过宏，我们切断了任何有关 MT4Orders 存在的提示。 #define Alert PrintTmp #define Print PrintTmp void PrintTmp( string ) {} #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 #undef Print #undef Alert Stanislav Korotky 2025.12.14 20:32 #919 fxsaber #: https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 错误、错误、问题 fxsaber, 2025.11.27 18:23 紧急请求将翻译版本和 ZIP 中的所有 KB 源更新为当前版本。 今天只有两个关于此主题的问题：一个 和两个。因为即使是俄语用户也会出于某种原因从英语页面下载旧版本。 关于知识库编译错误的问题，我只会通过本帖的链接来回答。 因为只有俄语源才会更新，这一点并不明显。首先，全局搜索首先会提供英文版本的链接。其次，我个人更倾向于使用所有英文版本的资料，这样就不用与各种不同的本地语言重新编码作斗争了。如果只支持一个版本，为什么不在 KB 中只保留这个版本，或者至少用红色大字标明错误版本的重定向？ fxsaber 2025.12.15 04:26 #920 Stanislav Korotky #:既然只支持一个版本，为什么不在知识库中单独列出，或者至少用红色大字重定向错误的版本？ 作者对其他语言的版本无能为力。 1...8586878889909192939495 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
b5430 编译库时发生错误。
更新正在使用的程序库。
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
我得到它们：
这是 MT5 本身的错误。程序库会绕过它并发出通知。
在这种情况下，是否有内部方法来减少调试信息的数量？
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
库： MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根
https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
错误、错误、问题
fxsaber, 2025.11.27 18:23
紧急请求将翻译版本和 ZIP 中的所有 KB 源更新为当前版本。
今天只有两个关于此主题的问题：一个 和两个。因为即使是俄语用户也会出于某种原因从英语页面下载旧版本。
关于知识库编译错误的问题，我只会通过本帖的链接来回答。
因为只有俄语源才会更新，这一点并不明显。
首先，全局搜索首先会提供英文版本的链接。其次，我个人更倾向于使用所有英文版本的资料，这样就不用与各种不同的本地语言重新编码作斗争了。如果只支持一个版本，为什么不在 KB 中只保留这个版本，或者至少用红色大字标明错误版本的重定向？