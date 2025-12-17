程序库: MT4Orders - 页 92

hini #:

b5430 编译库时发生错误。

更新您正在使用的程序库
TradesID
Быстрая работа с POSITION_ID
 
fxsaber # :
更新正在使用的程序库
问题解决了。这是我的失误。
 
我很久很久没有使用 liba 了，我甚至没有保存代码。_LastError 返回一个通用错误。lib 会在日志中打印交易服务器的具体代码和描述（例如OrderSend）。请告诉我如何在出错后获取该代码。
 
请告诉我如何在出错后获取该代码。 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
我要买这些：
误差
 
Dadas #:
我得到它们：
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
fxsaber #:
这是 MT5 本身的错误。程序库会绕过它并发出通知。
在这种情况下，是否有标准方法来减少调试信息量？
 
Rorschach #:
在这种情况下，是否有标准方法来减少调试信息量？

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根 
// 通过宏，我们切断了任何有关 MT4Orders 存在的提示。
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber #:
https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

紧急请求将翻译版本和 ZIP 中的所有 KB 源更新为当前版本。

今天只有两个关于此主题的问题：一个两个。因为即使是俄语用户也会出于某种原因从英语页面下载旧版本


关于知识库编译错误的问题，我只会通过本帖的链接来回答。


因为只有俄语源才会更新，这一点并不明显。

首先，全局搜索首先会提供英文版本的链接。其次，我个人更倾向于使用所有英文版本的资料，这样就不用与各种不同的本地语言重新编码作斗争了。

如果只支持一个版本，为什么不在 KB 中只保留这个版本，或者至少用红色大字标明错误版本的重定向？
 
Stanislav Korotky #:
既然只支持一个版本，为什么不在知识库中单独列出，或者至少用红色大字重定向错误的版本？
作者对其他语言的版本无能为力。
