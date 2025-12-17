程序库: MT4Orders - 页 90 1...83848586878889909192939495 新评论 Samuel Akinbowale 2025.06.04 06:24 #891 为什么MetaQuote会使旧代码失去作用？ 2025.06.04 07:10:30.903 终端 MetaTrader 5 x64 build 5062 为 MetaQuotes Ltd. 启动。 MT4Orders.mqh MT4Orders www.mql5.com Parallel use of the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 order systems. fxsaber 2025.06.04 08:59 #892 Samuel Akinbowale #:为什么元引号会使旧代码失去作用 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛图书馆：MT4 订单fxsaber, 2017.04.20 06:20 最新版本始终在这里。 Samuel Akinbowale 2025.06.04 21:29 #893 fxsaber 谢谢，现在可以使用了 Vitaly Muzichenko 2025.06.05 14:31 #894 fxsaber #: 谢谢！ Pegaso 2025.06.10 13:29 #895 fxsaber #:请更新。 非常感谢！现在一切正常了 附加的文件： MT4Orders2.png 87 kb Krishu Sharma 2025.06.13 22:15 #896 再次出现错误，请更新至最新版本 附加的文件： Screenshot_1.png 117 kb fxsaber 2025.06.14 12:32 #897 Krishu Sharma #: 再次出错，请更新至最新版本 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新 MetaTrader 5 平台 Build 5100：过渡到 Git 和 MQL5 Algo Forge 开发者中心、深色主题和界面改进 fxsaber, 2025.06.12:05 点击此处并保存。 hini 2025.07.04 11:18 #898 #define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 #define REPORT_TESTER #include < Report.mqh> int OnInit () { return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int r) { } #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { static const datetime BeginTime = TimeCurrent (); static const TICKET_TYPE Ticket3 = OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ); static const TICKET_TYPE Ticket4 = OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ); if ( OrdersTotal () && ( TimeCurrent () - BeginTime > 24 * 3600 )) { OrderCloseBy(Ticket3, Ticket4); } for ( int i = OrdersTotal (); i > 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue ; double comm = OrderCommission(); } } //+------------------------------------------------------------------+ 2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh" (544.21) 中指针访问无效 发现一个错误：定义 MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 宏并调用 OrderCommission(); 时，会在 EA 结束时调用 TRADESID 函数，从而导致错误。 如果取消选中 #define REPORT_TESTER 宏或 MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 宏，错误就会消失。错误有可能出在报告中，但还不能确定。 fxsaber 2025.07.05 11:07 #899 hini #:2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58对 "HashMap.mqh" 中指针的无效访问 (544.21) 感谢您的错误报告。原因是这样的。 如果在有未结订单的账户上运行以下脚本，可以简单重现该错误。 #property script_show_inputs input bool inFlag = true; #define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 class A { public: A() { if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && inFlag) OrderPrint(); } ~A() { OrderSelect(OrdersHistoryTotal() - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY); } } a; void OnStart() {} fxsaber 2025.07.05 12:10 #900 // 更改列表： // 05.07.2025 // 修正：考虑到 ByPass 模式下编译器的特殊性。 1...83848586878889909192939495 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么MetaQuote会使旧代码失去作用？
2025.06.04 07:10:30.903 终端 MetaTrader 5 x64 build 5062 为 MetaQuotes Ltd. 启动。
MT4Orders.mqh
为什么元引号会使旧代码失去作用
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
图书馆：MT4 订单
fxsaber, 2017.04.20 06:20最新版本始终在这里。
谢谢！
请更新。
非常感谢！现在一切正常了
再次出错，请更新至最新版本
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新 MetaTrader 5 平台 Build 5100：过渡到 Git 和 MQL5 Algo Forge 开发者中心、深色主题和界面改进
fxsaber, 2025.06.12:05
点击此处并保存。
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh" (544.21) 中指针访问无效
发现一个错误：定义 MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 宏并调用 OrderCommission(); 时，会在 EA 结束时调用 TRADESID 函数，从而导致错误。
如果取消选中 #define REPORT_TESTER 宏或 MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 宏，错误就会消失。错误有可能出在报告中，但还不能确定。
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58对 "HashMap.mqh" 中指针的无效访问 (544.21)
感谢您的错误报告。原因是这样的。
如果在有未结订单的账户上运行以下脚本，可以简单重现该错误。