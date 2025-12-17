程序库: MT4Orders - 页 91

fxsaber #:
感谢您的错误报告。原因是这样的
我知道了，我的测试环境是在 b5120 上，至少 b5120 已经出现了这个问题。
 
fxsaber #:

已确认修复

 
...同样，存档页面上的 2021 年版本已经过时。
 
Sergey Seriy #:
他们不更新档案。您必须按文件下载。

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
请问为什么会出现这个日志？我设置了止盈，但止损保持不变。
 
hini #:
请问为什么会出现这个日志？我设置了止盈，但止损保持不变。

由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内出现了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的情况。

详细日志应在您的报价下方。

 
fxsaber #:

由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内收到了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的信息。

详细日志应在您的报价下方。

发生这种情况是因为服务器没有及时响应请求吗？
我的日志显示： TRADE_RETCODE_DONE 10009。
我可以忽略此日志条目吗？
我可以添加宏来阻止这些消息的输出吗？
 

hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?

要么拒绝修改。

我的日志显示：TRADE_RETCODE_DONE 10009。

这只表明订单已成功发送到服务器。

是否可以忽略此日志条目？

我会忽略它。

是否可以添加一个宏来阻止这些信息的输出？

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

库：MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根 
// 通过宏，我们切断了任何有关 MT4Orders 存在的提示。
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber # :

要么拒绝修改。

这只表明订单已成功发送到服务器。

我会忽略它。

好的，谢谢！

  
#property library

#define  MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // 等待交易环境同步的最长时间（以微秒为单位
#define  MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // 交易指令只有在成功检查无误后才会发送
#define  MT4ORDERS_ORDERS_SORT // 形成按关闭/删除时间排序的 MT4 订单历史记录。
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006

b5430 编译库时发生错误。

