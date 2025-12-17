程序库: MT4Orders - 页 91 1...848586878889909192939495 新评论 hini 2025.07.05 12:17 #901 fxsaber #: 感谢您的错误报告。原因是这样的。 我知道了，我的测试环境是在 b5120 上，至少 b5120 已经出现了这个问题。 hini 2025.07.05 12:26 #902 fxsaber #: 已确认修复 Sergey Seriy 2025.07.30 03:57 #903 ...同样，存档页面上的 2021 年版本已经过时。 Edgar Akhmadeev 2025.07.30 06:18 #904 Sergey Seriy #:...同样，档案页面上的 2021 年版本已经过时。 他们不更新档案。您必须按文件下载。 hini 2025.09.06 03:55 #905 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) Line = 1898 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) EqualSL = true 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) EqualTP = false 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266 (BTCUSDm,M1) Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问 请问为什么会出现这个日志？我设置了止盈，但止损保持不变。 fxsaber 2025.09.06 05:37 #906 hini #: 请问为什么会出现这个日志？我设置了止盈，但止损保持不变。 由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内出现了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的情况。 详细日志应在您的报价下方。 hini 2025.09.06 05:45 #907 fxsaber #:由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内收到了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的信息。详细日志应在您的报价下方。 发生这种情况是因为服务器没有及时响应请求吗？我的日志显示： TRADE_RETCODE_DONE 10009。我可以忽略此日志条目吗？我可以添加宏来阻止这些消息的输出吗？ fxsaber 2025.09.06 08:15 #908 hini #: Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно? 要么拒绝修改。 我的日志显示：TRADE_RETCODE_DONE 10009。 这只表明订单已成功发送到服务器。 是否可以忽略此日志条目？ 我会忽略它。 是否可以添加一个宏来阻止这些信息的输出？ 。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛库：MT4Ordersfxsaber, 2019.04.29 15:19 如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根 // 通过宏，我们切断了任何有关 MT4Orders 存在的提示。 #define Alert PrintTmp #define Print PrintTmp void PrintTmp( string ) {} #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 #undef Print #undef Alert hini 2025.09.06 08:42 #909 fxsaber # :要么拒绝修改。这只表明订单已成功发送到服务器。我会忽略它。 好的，谢谢！ hini 2025.11.16 06:04 #910 #property library #define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // 等待交易环境同步的最长时间（以微秒为单位 #define MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // 交易指令只有在成功检查无误后才会发送 #define MT4ORDERS_ORDERS_SORT // 形成按关闭/删除时间排序的 MT4 订单历史记录。 #include <fxsaber/MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 b5430 编译库时发生错误。 1...848586878889909192939495 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
感谢您的错误报告。原因是这样的。
已确认修复
...同样，档案页面上的 2021 年版本已经过时。
他们不更新档案。您必须按文件下载。
请问为什么会出现这个日志？我设置了止盈，但止损保持不变。
由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内出现了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的情况。
详细日志应在您的报价下方。
由于 MT5 订单发送操作，您在 MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause 时间内收到了 POSITION_TP 和 Request.tp 不匹配的信息。
详细日志应在您的报价下方。
我的日志显示： TRADE_RETCODE_DONE 10009。
我可以忽略此日志条目吗？
我可以添加宏来阻止这些消息的输出吗？
hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
要么拒绝修改。
我的日志显示：TRADE_RETCODE_DONE 10009。
这只表明订单已成功发送到服务器。
是否可以忽略此日志条目？
我会忽略它。
是否可以添加一个宏来阻止这些信息的输出？ 。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
库：MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19如果您需要在您的产品中使用 MT4Orders，您可以剪切库源的相关部分，或者放置一个通用存根
要么拒绝修改。
这只表明订单已成功发送到服务器。
我会忽略它。
好的，谢谢！
b5430 编译库时发生错误。