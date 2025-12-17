程序库: MT4Orders - 页 89 1...8283848586878889909192939495 新评论 fxsaber 2025.04.15 10:35 #881 hini #: MT4ORDERS_LIBRARY 存在问题。异步 OrderCloseAsync 函数似乎无法按预期运行。 关闭订单的速度很慢，同步 OrderClose 函数也是如此。如果禁用 MT4ORDERS_LIBRARY（注释），关闭多个订单的速度会显著提高。 请为您的话提供论据。 #define MT4ORDERS_LIBRARY // library-mode: #import "MT4Orders.ex5". #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006 void OnStart() { for (uint i = OrdersTotal(); (bool)i--;) if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) OrderCloseAsync(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); } 结果。 2025.04.15 13:32:39.830 Scripts script Test7 (AUDUSD,M1) loaded successfully 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299400 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63547 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299399 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63546 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299398 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63547 2025.04.15 13:32:39.879 Scripts script Test7 (AUDUSD,M1) removed 2025.04.15 13:32:39.916 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299400 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63547 2025.04.15 13:32:39.917 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299399 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63546 2025.04.15 13:32:39.918 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299398 卖出 2.61 澳元兑美元 0.63547 2025.04.15 13:32:39.977 Trades '160568384': deal #2314930857 以 0.63553 的价格买入 2.61 澳元兑美元，成交（基于订单 #2326299404） 2025.04.15 13:32:39.977 Trades '160568384': order #2326299404 以 0.63553 的价格买入 2.61 / 2.61 澳元兑美元，耗时 98.354 毫秒 2025.04.15 13:32:39.978 Trades '160568384': deal #2314930858 以 0.63553 的价格买入 2.61 澳元兑美元，成交（基于订单 #2326299403） 2025.04.15 13:32:39.978 Trades '160568384': order #2326299403 以 0.63553 的价格买入 2.61 / 2.61 澳元兑美元，耗时 99.783 毫秒 2025.04.15 13:32:39.980 Trades '160568384': deal #2314930859 以 0.63553 的价格买入 2.61 澳元兑美元，成交（基于订单 #2326299405） 2025.04.15 13:32:39.982 Trades '160568384': order #2326299405 以 0.63553 的价格买入 2.61 / 2.61 澳元兑美元，耗时 103.313 毫秒 指定函数正常工作。 fxsaber 2025.04.15 10:36 #882 hini #: 他们为什么要删除订单？ "就这么发生了" hini 2025.04.15 11:49 #883 fxsaber #:请为你所说的话提供论据。结果指定功能正常运行。 对不起，我可能搞错了。 hini 2025.04.28 03:05 #884 (XAUUSDcent,M1) Before ::HistoryOrderSelect(Result.order): (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 0 (XAUUSDcent,M1) (XAUUSDcent,M1) Line = 1822 (XAUUSDcent,M1) Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result): (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 0 (XAUUSDcent,M1) (XAUUSDcent,M1) Alert: OrderSend(42689505) - BUG! (XAUUSDcent,M1) Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber (XAUUSDcent,M1) Alert: C:\Program Files\Mohicans Markets MT5 Terminal\MQL5\Logs\20250428.log (XAUUSDcent,M1) MT4Orders.mqh (XAUUSDcent,M1) Version = 2025.04.09 (XAUUSDcent,M1) Compiler = 4885 X64 Regular Release. (XAUUSDcent,M1) __DATE__ = 2025.04.27 00:00:00 (XAUUSDcent,M1) ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MohicansMarkets-Live (XAUUSDcent,M1) (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) = ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL (2) (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) = true (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) = 224789 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoDouble(TERMINAL_RETRANSMISSION) = 0.08792420146452849 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD) = 4885 (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64) = true (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Xeon Gold 6133 @ 2.50 GHz (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 2 (XAUUSDcent,M1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX2 + FMA3 (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_VPS) = false (XAUUSDcent,M1) (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) = PROGRAM_EXPERT (2) (XAUUSDcent,M1) ::TimeCurrent() = 2025.04.28 05:27:28 (XAUUSDcent,M1) ::TimeTradeServer() = 2025.04.28 05:27:29 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::TimeToString(MT4ORDERS::GetTimeCurrent()) = 2025.04.28 05:27:28.531 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2025.04.28 05:27:28.531 (XAUUSDcent,M1) PrevTick = Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024) (XAUUSDcent,M1) CurrentTick = ::SymbolInfoTick(Symb, Tick) = true Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024) (XAUUSDcent,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_PATH) = Metal_Cent\XAUUSDcent (XAUUSDcent,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_DESCRIPTION) = Gold vs US Dollar (XAUUSDcent,M1) ::PositionsTotal() = 6 (XAUUSDcent,M1) ::OrdersTotal() = 0 (XAUUSDcent,M1) ::HistorySelect(0, INT_MAX) = true (XAUUSDcent,M1) ::HistoryDealsTotal() = 184 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryOrdersTotal() = 182 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryDealGetTicket(::HistoryDealsTotal() - 1) = 39031651 (XAUUSDcent,M1) DEAL_ORDER = 42689505 (XAUUSDcent,M1) DEAL_TIME_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryOrderGetTicket(::HistoryOrdersTotal() - 1) = 42689505 (XAUUSDcent,M1) ORDER_TIME_DONE_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::GetFirstOrderTicket() = 42588472 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE) = 3377 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) = 2047 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL) = 4094 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) = 717 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED) = 109 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT) = 8388608 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) = 4 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::IsHedging = true (XAUUSDcent,M1) Res = true (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1) (XAUUSDcent,M1) Request.magic = 228 (XAUUSDcent,M1) Request.order = 0 (XAUUSDcent,M1) Request.symbol = XAUUSDcent (XAUUSDcent,M1) Request.volume = 0.01 (XAUUSDcent,M1) Request.price = 3275.63 (XAUUSDcent,M1) Request.stoplimit = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.sl = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.tp = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.deviation = 99 (XAUUSDcent,M1) Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0) (XAUUSDcent,M1) Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0) (XAUUSDcent,M1) Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0) (XAUUSDcent,M1) Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00 (XAUUSDcent,M1) Request.comment = XAUUSDcent 首单 组 6 (XAUUSDcent,M1) Request.position = 0 (XAUUSDcent,M1) Request.position_by = 0 (XAUUSDcent,M1) Result.retcode = 10009 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 39031651 (XAUUSDcent,M1) Result.order = 42689505 (XAUUSDcent,M1) Result.volume = 0.01 (XAUUSDcent,M1) Result.price = 3275.63 (XAUUSDcent,M1) Result.bid = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Result.ask = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Result.comment = Request executed 253.856 + 11.577 (27180) ms. (XAUUSDcent,M1) Result.request_id = 3625362990 (XAUUSDcent,M1) Result.retcode_external = 0 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::ByPass: Amount = 0/22912 = 0.00%, Time(mcs) = 0/202546 = 0.00%, TimeAvg = 8 mcs, MaxInterval = 30019 mcs., Bugs = 1 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause = 1000000 fxsaber 2025.04.28 07:19 #885 hini #: https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page13#comment_5500502 Pegaso 2025.05.31 14:16 #886 您好、 过去，我曾成功使用这个漂亮而强大的库将 MT4项目 转换为 MT5。今天，在重新打开同一个项目后，我发现了一些编译错误。我尝试更新英文版和俄文版的 "MT4Orders.mqh "文件。我还创建了一个新的空项目，其中只有 "MT4Orders "文件，但编译错误仍未解决。我到底做错了什么？谢谢 附加的文件： MT4Orders.png 127 kb Maxim Kuznetsov 2025.06.02 09:31 #887 在最新版本的终端中： parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44 long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8 parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37 bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15 现在，签署/未签署类型不能相互转换，MT4Orders 无法收集 Debugging my very first File Path for saving HELP!! Debugging my very first File Path for saving HELP!!

Trailing Stop issues
在最新版本的终端中：
parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44
long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8
parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37
bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15
现在，签署/未签署类型不能相互转换，MT4Orders 无法收集
事实上，这些错误
请更新。