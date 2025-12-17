程序库: MT4Orders - 页 93 1...86878889909192939495 新评论 Alain Verleyen 2025.12.15 09:08 #921 fxsaber #: 作者对其他语言的版本无能为力。 该问题已报告给 MQ。 hini 2025.12.15 10:49 #922 #include <MT4Orders.mqh> input datetime StartDate = D'2025.12.15 00:42:37' ; input datetime EndDate = D'2025.12.15 23:59:52' ; void OnStart() { int total = OrdersHistoryTotal(); Print("OrdersHistoryTotal = " , total); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) continue ; datetime openTime = OrderOpenTime(); datetime closeTime = OrderCloseTime(); if (openTime >= StartDate && closeTime <= EndDate) { ENUM_ORDER_TYPE orderType = ( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (orderType == OP_BUY || orderType == OP_SELL) { OrderPrint(); } } } } 我不知道为什么获得的手数是 0.00 而不是 0.01？ 如果您需要账户，我可以通过私人信息提供。 OrderLots() 也返回 0。 fxsaber 2025.12.15 10:58 #923 hini #:我不知道为什么收到的手数是 0.00 而不是 0.01？ 这是正确的行为。您通过 CloseBy 关闭了仓位计数器。 运行 CustomReport - 会有更多信息可供了解。 hini 2025.12.15 11:23 #924 fxsaber #:这是正确的行为。您已通过 CloseBy 关闭了仓位计数器。运行 CustomReport - 您将了解更多信息。 我使用 MT5 手动关闭了所有仓位，返回的手数为 0，这导致该订单的计算结果出乎意料。为什么返回的是 0.00 而不是官方数字？例如，关于订单数量，我不确定是否要排除该订单。从逻辑上讲，它不应该被排除，但返回 0 手表示订单无效。 在哪里可以修改这种行为？ hini 2025.12.15 11:28 #925 如果买入 0.01，卖出 0.03，会返回 0.02 吗？我还没有测试过。有时间我会测试的。 fxsaber 2025.12.15 11:48 #926 hini #:我使用 MT5 手动关闭了所有仓位，返回的手数为 0，导致该订单的计算结果出乎意料。为什么返回的是 0.00 而不是正式编号？例如，关于订单数量，我不确定是否应将此订单排除在外。从逻辑上讲，它不应该被排除，但返回的 0 手数表明订单无效。在哪里可以改变这种行为？ 这是正确的行为，与 MT4 在这些情况下的行为相同。如果通过 CloseBy 关闭两个多方向 1 手头寸，则关闭头寸的总交易量应为 1，而不是 2。 手数的总和就是交易量，除其他外，佣金就是据此计算的。 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751985 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817 fxsaber 2025.12.15 11:49 #927 hini #: 如果买入 0.01，卖出 0.03，0.02 会回来吗？我还没有测试过。有时间我会测试一下。 会有一个 0.01 手的敞口头寸和两个平仓头寸：0.01 手和 0.00（信息）手。 hini 2025.12.15 12:44 #928 fxsaber # : 会有一个 0.01 手的敞口头寸和两个平仓头寸：0.01 手和 0.00（信息）手。 如果要计算交易次数，应该是 0.04，但现在是 0.03？ fxsaber 2025.12.15 12:47 #929 hini #: 如果我想计算交易次数，应该是 0.04，但现在是 0.03？ 我提供了所有链接和详细信息。一切运行正常。 hini 2025.12.15 13:14 #930 fxsaber #: 提供了所有链接的详细信息。一切运行正常。 我明白问题的意思，但我想澄清一下：是否可以只获得类似于 MT5 仓位历史记录的列表，而不详细说明？ 1...86878889909192939495 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作者对其他语言的版本无能为力。
我不知道为什么获得的手数是 0.00 而不是 0.01？
如果您需要账户，我可以通过私人信息提供。
OrderLots() 也返回 0。
这是正确的行为。您通过 CloseBy 关闭了仓位计数器。
运行 CustomReport - 会有更多信息可供了解。
我使用 MT5 手动关闭了所有仓位，返回的手数为 0，这导致该订单的计算结果出乎意料。为什么返回的是 0.00 而不是官方数字？例如，关于订单数量，我不确定是否要排除该订单。从逻辑上讲，它不应该被排除，但返回 0 手表示订单无效。
在哪里可以修改这种行为？
这是正确的行为，与 MT4 在这些情况下的行为相同。如果通过 CloseBy 关闭两个多方向 1 手头寸，则关闭头寸的总交易量应为 1，而不是 2。
手数的总和就是交易量，除其他外，佣金就是据此计算的。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751985
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
如果买入 0.01，卖出 0.03，0.02 会回来吗？我还没有测试过。有时间我会测试一下。
会有一个 0.01 手的敞口头寸和两个平仓头寸：0.01 手和 0.00（信息）手。
如果我想计算交易次数，应该是 0.04，但现在是 0.03？
提供了所有链接的详细信息。一切运行正常。