在 Tester 中，MT5-OrderSend/OrderSendAsync 的 首次成功执行 总是MqlTradeResult.request_id == 0。
我认为这种行为是 MQ 的缺陷，因为request_id 应该以 1 开头。
这也是 MT4Orders 没有为 Tester 实现 OrderSendAsync 的原因之一。还有一个不太好的原因（来自书中）。
很抱歉，我没有读完整篇文章。要获得无订单未平仓头寸的 数量，OrdersTotal() 是否有某种重载，或者我是否每次都要编写这样的代码：
您原来的代码更好，因为它将 MT5 开仓订单算作未结头寸。而GetOpenTradesCount1 不会这样做。
您的源变体更好，因为它不会将MT5 订单算作平仓。GetOpenTradesCount2 不会这样做。
如果还连接了虚拟库，则在 OrdersTotal(false) 时会失败。
有公平的评论 称，该库导致编译速度严重减慢。因此，我们以导入 EX5 库的 形式添加了另一种全库模式。
编译速度。
以下跨平台脚本在 MT4/5 上的编译速度测量（MT5 - 最大 X64_Regular 优化）。
在 MT5 中编译新模式代码的速度与 MT4 相似。编译速度比使用 CTrade 等更快。这是因为所有交易函数都是类比导入的，就像在 MT4 中一样，编译器不会在这些函数上浪费时间。
EX5 的大小也会受到相应影响。
如何启用。
您只需创建一个两行的MQL5\Libraries\MT4Orders.mq5 文件并编译一次。
然后在启用 MT4Orders 之前，在代码中编写一个宏。
而库将不再影响编译的持续时间。
模式的外部标志。
启动程序时，您可以在 "依赖项 "选项卡中看到 MT4Orders 调用。
不使用 DLL，使用开放源代码。
这是一个糟糕的选择......是地上的耙子。
ex5 经常被宣布为 "过时"，#import 指令也是如此。