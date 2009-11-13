一、介绍



一般的平台都提供了获利止损价、移动止损等简单的平仓策略。实际上，我们经常会使用诸如支撑线阻力线通道线等稍微高级一些平仓策略，但这需要你时刻盯着报价图表，并经常的修改止赢止损价。OrdersGuardian就是这样一个可以帮助你看管持仓单的EA，它可以在你睡觉的时候替你按照既定的策略及时平仓。你可以设置采用均线、包络线、趋势线、通道线、抛物线止损等指标作为止赢止损的价位曲线。

二、参数设置说明



参数名

类型

默认值 说明 Orders

string

"*" 管理持仓单列表，*为当前图标货币的全部持仓单，内容可以是一个或多个持仓单的ID，分割符随便，因为程序是判断每个持仓ID是不是这个变量的子串。所有管理的持仓必须同方向，否则不工作。

TP_Method

int

2 获利方式：1-Envelopes包络线和均线，2-趋势线，其它值-无获利平仓。把包络线的Dev值设为0即是均线。

程序从图上搜索对象，可以是趋势线TrendLine、角度线TrendLine By Angel、等距离通道线Equidistant Channel。

SL_Method

int

2 止损方式：1-Envelopes包络线和均线，2-趋势线, 3-SAR，其它值-无止损平仓。

同获利方式，多出3是Parabolic SAR指标。

ShowLines

bool

true 是否在图中显示获利止损价格线，方便观察是否设置正确。

TP_LineColor

color

LimeGreen 获利价格线颜色。

TP_TimeFrame

int

0 获利价指标计算的时间图周期（单位：分钟），0表示当前图的周期。

TP_MA_Period

int

34 获利均线计算周期。

TP_MA_Method

int

MODE_EMA 获利均线计算方法，0-SMA，1-EMA，2-SMMA，3-LWMA。

TP_MA_Price

int

PRICE_CLOSE 计算获利均线使用的价格，0-CLOSE，1-OPEN，2-HIGH，3-LOW，4-MEDIAN，5-TYPICAL，6-WEIGHTED。

TP_Env_Dev

double

0.2 获利包络线Envelopes偏移百分比，正负分别表示上下两条线。

TP_Shift

int

0 获利价指标计算的shift值，0为当前k线的指标值，1为前面一根k线的指标值……

SL_LineColor

color

Red 止损价格线颜色。

SL_TimeFrame

int

0 止损价指标计算的时间图周期。

SL_MA_Period

int

34 止损均线计算周期。

SL_MA_Method

int

MODE_EMA 止损均线计算方法。

SL_MA_Price

int

PRICE_CLOSE 计算止损均线使用的价格。

SL_Env_Dev

double

0.2 止损包络线Envelopes偏移百分比。

SL_SARStep double 0.02

SAR止损的步长。

SL_SARMax

double 0.5 SAR止损最大值。

SL_Shift

int

0 止损价指标计算的shift值。







三、采用趋势线计算获利止损价需要注意几点：



图上有多条趋势线的情况：以管理多单为例，取距离当前价上方最近的一根趋势线作为止赢趋势线，止损线为下方最近的一根。 运行中，用户可以随意改变趋势线的位置，程序会自动追踪。 刚启动时，程序自动搜索到止赢止损趋势线后，不会再改变，即使用户把选中的线拖到别的线之外。 更换当前图的时间周期会重新启动程序，再次搜索止赢止损线。 如果用户删除原先选中的趋势线，程序会自动重新搜索。 如果使用等距离通道线，则多单自动用上面一根作为止赢，下面的作为止损，空单相反。 不建议使用角度线，因为角度线对于k线图不是固定的，坐标轴变化会影响线上价格的值。

四、需要注意的几点：



SAR的SL_Shift不能取0，必须>=1。

获利止损价为图中显示的价格，即Bid，没有考虑点差，不一定是平仓价

五、建议操作方法：



开仓 在图中放置好平仓的止赢止损指标或趋势线 把OrdersGuardian拖入图中，设置好相应的参数，建议把ShowLines设为true。在选项设置的common页Allow live trading先不要打勾，当前图的右上角应该出现一个叉。 按下工具栏的Expert Advisors按钮，右上角的叉会变成一个哭脸，此时EA在工作，但不会平仓操作。 如果图中显示的止赢止损线和预期一致，则按快捷键F7，选中Allow live trading，如果右上角图标变成一个笑脸，EA就开始正常工作监视持仓单了。



等距离通道线止赢止损



Envelopes包络线止赢



均线止损



抛物线SAR指标止损



支持线止损



阻力线止赢，支持线止损