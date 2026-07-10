众所周知，许多信号指标会产生虚假信号。几何信号验证是一种能够实时过滤掉这些虚假信号，同时保留其他信号的方法。 在几何信号验证中，所谓虚假信号，是指会产生几何上不可能出现的锯齿形走势的信号。当市场下跌时仍发出买入信号的指标，所绘制的入场信号在几何上是不成立的，因此可以据此认定其为虚假信号。几何上不成立的信号本质上是不安全或虚假的信号。

鉴于许多指标素以产生虚假信号而闻名，它们即时生成的信号不应总是被视为入场信号，而应被视为候选信号。

在此交易引擎中，指标生成的信号（本例中为唐奇安通道线）是低点和高点枢轴位的候选信号。它们都需要经过验证。 系统采用基于Zigzag的逻辑来连接指标生成的每个候选信号；若其中某个候选信号导致几何上的不可能性，则将其视为虚假信号，枢轴点搜索状态保持不变。

提到“锯齿线”，您可能首先会联想到由逻辑驱动的锯齿线指标，但此处的逻辑恰恰相反——这并非锯齿线，而是一个验证器。

当一个波段结束搜索时，它会记录价格并改变搜索状态。这种搜索状态的变化同时也构成了枢轴点的确认。已确认的枢轴点用箭头标记，而几何异常（即虚假/危险信号）则用箭头加带“X”标记的图形标注。

信号验证可应用于任何信号指标，此处仅以唐奇安通道为例。为了更清楚地理解，你可以研究我添加了注释的代码，也可以在策略测试器中直观地运行它。



